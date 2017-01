L'horoscope du 14 janvier 2017

Écoutez ou réécoutez L'horoscope de Christine Haas du 14 janvier 2017.

par Christine Haas publié le 14/01/2017 à 06:08

Bélier

Vous n'êtes toujours pas gâté par Mars : quelqu'un ou une situation ennuyeuse vous pompe toute votre énergie et vous vous sentez impuissant. Mais c'est passager. Cela ne touche que le 3e décan à présent, c'est-à-dire ceux qui sont nés après le 10 avril. Et encore, en fonction de la position de Mars dans votre thème natal, vous n'en aurez peut-être aucun écho. Dans le cas contraire, il est aussi possible que vous soyez exposé à un virus et que vous n'y coupiez pas : grippe, rhume, etc.

Taureau

Vous, vous avez tout bon en ce moment, et le 3e décan qui avait quelques perturbations va pouvoir remettre de l'ordre, grâce à une aide providentielle. Il semble, mais ce n'est pas le cas pour tous, que vous ayez quelques soucis avec l'administration fiscale, ou qu'on vous réclame une somme... Nous en avons déjà parlé, sans qu'il y ait vraiment de solution immédiate au problème. Là, avec Mars pour alliée (et avec l'aide d'un spécialiste ?), vous pourriez régler la question.

Gémeaux

Vous n'apprécierez pas les obligations ou les directives, voire les ordres qui vous seront donnés 3e décan. Et cela ne peut que créer un climat légèrement hostile. Vous en voudrez à la personne responsable, le plus souvent votre supérieur, un parent ou un professeur (selon votre âge) et cela risque de ne pas être très positif pour vous si vous exprimez votre désaccord. Vous ne saurez pas quoi faire. L'important si vous parlez sera de mesurer vos propos.

Cancer

Une bonne pioche pour le 3e décan qui en avait bien besoin. Avec Mars pour soutien, vous saurez habilement mettre à distance tout ce qui vous perturbe. Cela ne règlera pas le problème pour autant, un problème lié à un changement dont vous ne voulez pas, ou à une décision à prendre pour votre avenir... Toutefois, cela vous permettra de réfléchir tranquillement sans ressentir de pression comme cela a été le cas très récemment. Il ne faut rien précipiter et prendre le temps comme allié.

Lion

Nous sommes dans une période où les éléments Terre et Eau dominent, alors votre signe n'est pas à son affaire. 3e décan, ça avance, mais il y a des incertitudes. A mon avis, elles sont très momentanées et dues à la présence de Mars dans le 3e décan des Poissons (jusqu'au 28 janvier) : les projets ou les personnes sur lesquelles vous comptez vous paraissent soudain moins fiables que vous le pensiez. Mais demandez-vous si vous n'interprétez pas certains signaux de travers.

Vierge

Né après le 13 septembre, vous risquez de devoir gérer un rapport de force avec un partenaire professionnel ou privé. Il va falloir prendre des gants avec lui/elle. Pas pendant des mois, juste pendant deux ou trois jours d'ici le 28 janvier, date à laquelle Mars entrera en Bélier. Soyez le plus possible dans le compromis, même si cela vous demande des efforts parce que vous estimez que c'est vous qui avez raison et que l'autre exagère.

Balance

Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre, aucune planète n'est au diapason et si vous êtes du 3e décan, né vers les 15, 16 octobre, il faut garder votre calme. Même si vous avez envie de tout envoyer promener, ce n'est pas le moment car vous le regretteriez. Si vous êtes en couple, c'est évidemment l'autre qui est responsable mais vous aussi d'une certaine manière. Il faut réfléchir à ce que vous attendez d'un/e partenaire et enlever tout ce qui relève de vos besoins infantiles.

Scorpion

Au contraire de la Balance, vous avez tout pour vous en ce moment, et même le 3e décan, un peu malmené, va pouvoir se remettre en selle très rapidement. A partir d'aujourd'hui vous recevez un bon aspect de votre planète maîtresse, Mars, et en général cela vous donne un certain pouvoir. Là, c'est un pouvoir sur vous-même dont vous disposez et s'il y a une situation à remettre à l'endroit (surtout côté coeur) vous en aurez la possibilité jusqu'au 28 janvier.

Sagittaire

Ce n'est pas la joie, mais consolez-vous en vous disant que la période Verseau, qui débute vendredi prochain vous permettra d'accélérer et de vous faire entendre. En effet, depuis que les planètes sont en Capricorne et en Poissons pour certaines, vous avez probablement affaire à des interlocuteurs qui ne vous écoutent pas, ou même qui refusent de légitimes et pressantes demandes (2e décan récemment, 3e décan à présent et jusqu'au 28 janvier). Aussi, patience...

Capricorne

3e décan, vous recevez à présent de bonnes vibrations de Mars, c'est le moment pour prendre les décisions qui s'imposent et auxquelles la vie vous pousse. Nous avons parlé à maintes reprises de la dissonance d'Uranus qui a affecté les deux premiers décans et qui très logiquement est à présent en relation avec le 3e. Et ce n'est pas un début, elle est active depuis des mois, mais les influx de Mars vous aideront à imposer vos idées à ceux qui vous entourent.

Verseau

Mars vous plonge dans une espèce de phase hypnotique, 3e décan. Vous désirez quelque chose et le reste n'existe plus. Vous êtes obnubilé par votre désir. Ce que vous voulez prend d'énormes proportions et vous cache tout le reste. Vous savez, l'histoire de l'arbre qui cache la forêt... Accessoirement, vous pourriez avoir une somme à réclamer (jusqu'au 28 janvier). En fait, Mars quittera votre 3e décan le 28 janvier pour entrer en Bélier, et là ça va chauffer dans tous les sens, vous allez mettre le turbo !

Poissons

Né après le 11 mars, vous accueillez Mars et cela pourrait signifier que vous démarrez un nouveau boulot. Mais vous pouvez aussi choper un vilain virus et avoir une fièvre de cheval ; avec Mars on ne sait jamais, c'est souvent tout ou rien. Vous pouvez aussi disposer soudain d'un supplément d'énergie qui peut créer de l'agressivité et, sauf si vous êtes un grand sportif, vous ne saurez pas quoi en faire et risquez de la retourner contre vous en vous faisant mal...