L'horoscope du 15 janvier 2017

L'horoscope de Christine Haas du 15 janvier 2017.

Crédit : Damien Rigondeaud Christine Haas

par Christine Haas publié le 15/01/2017 à 06:13

Bélier

Allez savoir pourquoi, vous râlerez pour tout et pour rien, personne ne pourra changer votre humeur parce que vous plaindre ou critiquer sera un réel besoin. Peut-être serez-vous mécontent de vous-même, ce qui arrive fréquemment en période Capricorne, mais comme vous ne voudrez pas le reconnaître, vous vous en prendrez aux autres, à vos proches, responsables selon vous de vous avoir énervé. Demandez-vous si vous n'y êtes pas un peu pour quelque chose...

Taureau

De nouveau, la conjoncture vous favorise car la Lune en Vierge vous met d'humeur gentille et serviable. Faire des bons petits plats pour vos proches sera un plaisir. Ou encore, vous occuper de vos enfants vous plaira beaucoup, vous jouerez avec eux ou les emmènerez s'amuser quelque part, où vous les regarderez jouer avec attendrissement. Mais vous pouvez vous aussi avoir décidé de jouer avec des amis, que ce soit aux cartes ou au tennis (ou autre chose) surtout pour le 3e décan.

Gémeaux

Vous ne serez pas très à l'aise, un point de détail simplement, mais vous en ferez une montagne. Mais si vous êtes né après le 11 juin, ce sera plus qu'un détail. Je vous l'ai dit hier, Mars a entamé une dissonance avec vous et avec Saturne, et ce n'est pas une bonne conjoncture pour avancer, décider, bref être Gémeaux. Cela peut vous imposer au contraire une sorte d'immobilisme, physique ou psychologique, qui vous exaspère. Cela dit, votre conjoint ou un parent peut aussi vous exaspérer...

Cancer

De nature un peu casanière, je vous l'ai souvent dit, vous aurez envie de bouger aujourd'hui ; mais vous pouvez aussi vous sentir obligé de rendre une visite. La Lune étant en Vierge, votre ressenti pourrait justement être lié à une obligation, à quelque chose que vous faites par devoir et non par plaisir. Toutefois, si vous êtes né autour des 4, 5, 6 juillet, c'est la notion de plaisir qui devrait avoir le dessus car vous allez voir quelqu'un que vous appréciez beaucoup.

Lion

Vous aurez envie d'être utile à ceux que vous aimez, mais vous ne saurez pas trop comment vous y prendre. Et si vous leur demandiez ce dont ils ont besoin ? L'important n'est pas le don, mais plutôt que ce que vous donnez serve à quelque chose, que cela corresponde aux besoins de l'autre. Or, en bon signe de Feu vous avez tendance à ramener les choses à vous et à juger d'après vos propres besoins. Renseignez-vous avant de donner quoi que ce soit.

Vierge

La Lune passe par chez vous et son bon aspect avec Mercure invite les natifs du mois d'août à s'exprimer au lieu de se taire pour ne pas faire de vagues. Si vous avez une opinion à défendre, faites-le, vous trouverez un interlocuteur à votre hauteur et avec qui l'échange sera intéressant. En revanche, si vous êtes né après le 13, vous savez que Mars s'oppose à vous ; du coup, vous risquez de vous retrouver dans une discussion polémique et trop bruyante à votre goût.

Balance

C'est le même climat qu'hier, en plus ennuyeux à cause de la Lune en Vierge. Le mieux serait de rester chez vous, de lire ou de vous livrer à votre hobby favori. Qui peut être quelque chose d'artistique : musique, peinture, danse, etc. Mais je ne suis pas sûre que ceux qui vous entourent vous laisseront tranquilles et vous serez amené à vous énerver parce qu'on ne respectera pas votre espace personnel. N'hésitez pas à le défendre bec et ongles, il n'y a pas de raison...

Scorpion

C'est la journée des amis, de la solidarité, de la fraternité, et de tous les signes vous serez probablement le plus généreux, le plus enclin à vous dévouer aux autres. D'une manière ou d'une autre, votre attitude sera amicale et vous soutiendrez ceux qui, selon vous, sont des victimes de la société. Vous saurez surtout leur donner des conseils qui viendront du coeur, et vous en aurez en réserve, quel que soit votre décan. 3e décan, né autour des 17 ou 18 novembre, quelqu'un illuminera ce dimanche.

Sagittaire

Tout sera une contrainte aujourd'hui, et c'est sans parler de ceux du 3e décan qui se sentiront piégés parce qu'ils ne pourront rien faire comme ils en ont envie. Une journée vraiment sans grand plaisir, mais il se peut simplement que la météo vous empêche de sortir ou que vous soyez obligé d'annuler quelque chose qui vous faisait plaisir comme une compétition sportive, par exemple. Mars et Saturne vont vous gêner jusqu'à dimanche prochain (le 21).

Capricorne

Je ne sais pas ce que vous allez lire aujourd'hui, mais ça vous fera réfléchir, analyser, critiquer, bref, vous serez très dynamique sur le plan intellectuel. Toutefois, certains natifs du 1er décan auront plutôt une discussion animée sur un sujet de société ou concernant l'étranger... Quoi qu'il en soit, vous n'aurez aucune difficulté à partager vos idées, vos interlocuteurs étant plutôt du même avis que vous. Et né les 2, 3 janvier cela vous flattera beaucoup.

Verseau

Légèrement obsessionnel, vous vous fixerez sur un sujet qui fera plus que vous intéresser ; ceux qui ne seront pas d'accord avec vous seront des êtres méprisables ! Et j'exagère à peine... Les problèmes de société retiendront plus votre intérêt que les autres : le chômage, la précarité, les SDF, les migrants et toute cause compliquée également. Quel que soit le côté de la barrière où vous vous trouvez, vous supporterez mal ceux qui ne penseront pas comme vous.

Poissons

Les réunions amicales feront votre bonheur, 1er et 2e décan. Vous vous y sentirez totalement accepté et bien dans votre peau. Ce sera moins facile pour le 3e décan ! Nous l'avons vu hier, Mars a entamé une dissonance avec vous et avec Saturne, ce qui fait de cette période un des moments difficiles de cette année 2017, surtout si vous êtes du début du décan (né autour des 11, 12, 13 mars). Vous vous ferez beaucoup de souci pour votre situation et pourriez vous sentir bloqué, physiquement ou psychologiquement.