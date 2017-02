L'horoscope du 13 février 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 13 février 2017.

par Christine Haas publié le 13/02/2017 à 06:20

Bélier

Une semaine amoureuse où vous aimerez davantage la vie et les autres, surtout si vous êtes de mars. 2e décan, vous serez souvent en rivalité : normal, avec Mars sur votre Soleil, vous aurez envie/besoin de vous bagarrer ou tout du moins de montrer qui est le plus fort. Attention aussi aux prises de risques, avec Mars ça passe ou ça casse. Et soyez attentif à vos gestes, vos mouvements, vous pourriez vous faire mal.

Taureau

2e décan, soyez prudent en paroles ces jours-ci, vous vous exprimerez de manière trop ferme avec une personne dont vous ne mesurez pas la sensibilité. On dit souvent que vous êtes une sorte de rouleau compresseur et que quand vous voulez quelque chose, vous ne vous préoccupez absolument pas de ce que les autres vont ressentir. Ce n'est pas que vous manquez d'empathie, c'est que votre volonté, votre détermination surpassent tout.

Gémeaux

Champagne pour les deux premiers décans, même ceux qui reçoivent la dissonance de Neptune. Ils auront une sorte de révélation sur eux-mêmes, sur le rôle qu'ils jouent - la plupart du temps sans s'en rendre compte - dans les situations compliquées dans lesquelles ils se mettent. C'est plus difficile à interpréter pour le 3e décan qui reçoit de bons et de moins bons aspects, nous l'avons déjà vu. Mais ce début de semaine sera satisfaisant.

Cancer

Une affaire de coeur pourrait vous préoccuper natif de juin, cela risque même beaucoup vous prendre la tête. Mais, comme souvent, vous amplifierez tout ! Sentiments, émotions, tout ce qui est lié à Vénus sera mis en exergue et passé à la loupe. De fait, votre monde émotionnel prendra la direction des événements, avec pour résultat un manque d'objectivité. Le 2e décan sera très ennuyé aussi par un petit problème relationnel, un rapport de forces.

Lion

Une très bonne semaine pour tout le signe, chacun aura droit à son moment de chance ou à un contact intéressant et prometteur. Vous vous sentirez au top ! Il n'y a en effet aucune dissonance sur votre signe, au contraire, que des bons aspects. Mais il faut tenir compte de votre signe ascendant, qui peut parfois beaucoup moduler ces prévisions. 2e décan, vous aurez envie de voir grand, parfois trop, écoutez les conseils de votre entourage.

Vierge

Vous n'êtes pas le favori des astres en ce moment, les influx sont trop rapides pour vous et ne vous laissent pas le temps de réfléchir sur les choix à faire. Or, si la Vierge ne peut pas réfléchir, elle n'est plus elle-même puisque le mental est son principal moteur. Et la question qui sera le plus fréquemment abordée tournera autour de l'argent et d'une probable acquisition que vous désirez faire mais dont vous n'avez peut-être pas les moyens (3e décan).

Balance

Une explication un peu forte de café pour ceux du 2e décan ; vous serez surpris de constater que vous avez le dessus. Vous semblez être bien plus sûr de vous ! C'est probablement l'opposition d'Uranus (qui a duré au moins deux ans) et qui est aujourd'hui terminée, qui vous a aidé à faire le ménage dans votre monde relationnel et à comprendre que votre intérêt face à l'autre n'était pas de vous écraser. Ce n'est pas ainsi que l'on garde l'amour de l'autre...!

Scorpion

Quelques problèmes relationnels pour le 2e décan cette semaine. Cela viendra d'interlocuteurs qui vous donneront l'impression qu'ils vous font la leçon ou qui se comporteront en " chefs ", en vous donnant des ordres alors que ce n'est pas leur rôle. Et bien entendu cela ne peut que vous faire réagir vigoureusement. Vous ne croyez pas à la justice immanente semble-t-il, ce qui est dommage ; vous préférez vous charger vous-même des punitions !

Sagittaire

A part ceux qui sont nés après le 17 décembre, assombris par Saturne, vous aurez tous une semaine réjouissante, autant affectivement que dans le boulot. Les natifs de novembre disposeront de Vénus, ce sera léger mais vous aurez plusieurs occasions de montrer à quel point vous aimez la vie ou de ressentir l'amour des autres. 2e décan, Mars étant en harmonie, vous prendrez des décisions et des initiatives qui plairont à votre hiérarchie.

Capricorne

Il y aura des efforts à faire pour ceux qui sont nés entre le 1er et le 9 janvier. En effet, vous serez exigeant dans le travail, autant avec vous qu'avec les autres. La peur de l'échec ou d'être mal jugé vous incitera à mettre le turbo... sauf bien sûr si vous êtes en vacances. Au cas où vous iriez au ski, attention car avec la dissonance de Mars (né aux mêmes dates) vous risquez de vous faire mal. Rien de très grave mais ce sera douloureux pendant quelques jours.

Verseau

Tout ira comme sur des roulettes, aucun décan ne sera à la peine. Mais les choses dépendent beaucoup de votre signe ascendant. Surtout le relationnel... Néanmoins, comme Mercure (maîtresse de vos échanges) sera chez vous, dans votre 2e décan toute cette semaine, vous aurez le plus souvent toute liberté pour exprimer ce petit grain de folie qui est en vous. Et si votre ascendant le permet (Gémeaux, Bélier, Balance, Sagittaire, Verseau), cela vous facilitera tout !

Poissons

Une semaine de vacances peut-être ? Parce que franchement, il n'y a pas beaucoup d'influx sur votre signe. Sauf le Soleil qui sera chez vous dimanche. Mais ça, c'est l'ordre naturel des choses... Cela se passera à 12h30 et si vous avez un enfant avant cette heure, il sera encore du Verseau. Sinon, si vous n'êtes pas en vacances, le 2e décan sera confronté à lui-même et à sa manière d'agir : elle n'est pas toujours conforme aux valeurs qu'on vous a inculquées.