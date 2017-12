publié le 14/12/2017 à 07:29

Bélier

3e décan, le Soleil s'aligne avec Uranus et il se peut que l'espoir que vous entretenez ou le projet que vous caressez ait une chance de se concrétiser. Cela dit, avec Uranus il s'agit toujours d'un processus au long cours qui, pour votre décan, a commencé en 2015 et se terminera en mai prochain. 3 ans quand même ! 2e décan, mais que fait Jupiter ? Au mieux vous allez toucher un héritage, une donation, une compensation, mais pas tout de suite. 1er décan, canalisez votre volonté de fer...

Taureau

C'est votre 2e décan qui a la vedette avec la conjonction Lune-Jupiter, très favorable aux accords de toute nature. Si vous parvenez à lâcher du lest bien sûr. En effet, si vous restez sur vos positions, ce que vous faites souvent, vous n'obtiendrez rien de ce que vous voulez car vous aurez affaire à plus fort que vous. 1er décan, vous saurez éviter un dilemme ou un conflit, mais il y aura un (petit) prix à payer. 3e décan, né le 11/5, Pluton (transformation, mutation) entame un bon aspect avec vous.

Gémeaux

Vous allez y gagner, 3e décan, avec l'alignement Soleil/Uranus. Le projet que vous avez en tête depuis bientôt 3 ans, verra le jour, ou alors sera carrément enterré. Je pense que cela restera probablement dans votre tête, il n'y aura peut-être pas d'événement particulier ; mais de toute façon vous agirez, déciderez d'ici le mois de mai. 2e décan, né les 6, 7 juin on pourrait vous faire une offre, ou une charmante invitation. 1er décan, vous avez le nez dans le guidon pour quelques jours... ou un rhume.

Cancer

Il n'y a rien au ciel ni sur terre pour vous contrarier ou vous effrayer, en dépit des soucis qui agitent le 1er décan... Ils seront à terme l'occasion d'une évolution. En effet, en même temps que Saturne s'oppose à vous et vous met dans l'incertitude, Uranus va bientôt être en harmonie et vous proposer d'intéressants projets. 2e décan, vous êtes le mieux servi aujourd'hui, surtout né autour du 7 juillet ; amour, argent, réussite, tout est possible. 3e décan, vous pourrez avancer à partir du 3 janvier.

Lion

2e décan, il se peut que vous ayez rencontré un problème avec un enfant ou avec l'élu/e de votre coeur. L'un de vos comportements pourrait en être la cause. Faites un examen de conscience, surtout né vers le 7 août, vous êtes peut-être trop exigeant et rarement satisfait de ceux que vous aimez. Vous voudriez qu'ils vous éblouissent. 1er décan, quelque chose vous dérange ou vous met en colère mais plus contre vous-même que contre autrui. 3e décan, né avant le 17/8, même souci que le 2e décan ?

Vierge

3e décan, cela fait des mois que rien ne va, mais vous devez voir le bout du tunnel et cela va se préciser au fur et à mesure que Jupiter progressera vers vous. La planète sera en phase avec vous à partir du 21 janvier, mais certains sentent d'ores et déjà ses influx bienveillants et propices à des situations plus satisfaisantes. 2e décan, vous recevez toujours les bons influx de Jupiter (né après le 7/9,) mais Neptune vous empêche de poser les bonnes limites. 1er décan, votre volonté est à son maximum.

Balance

Si vous avez un bien à vendre, natif de septembre, cela prend plus de temps ou va prendre plus de temps que prévu. Ne comptez pas sur cet argent pour l'instant. En tout cas si vous êtes du 1er décan : Saturne a pour but de vous freiner et il ne faut pas lutter contre elle. Au contraire, laissez du temps au temps. 2e décan, vous aussi vous êtes dans une histoire immobilière mais cela se passe mieux que pour le 1er décan ! 3e décan, vous aussi serez bientôt concerné et certains le sont même déjà.

Scorpion

C'est Jupiter que la Lune rencontre aujourd'hui et, a priori, c'est nettement meilleur que la conjoncture d'hier. 2e décan, l'horizon semble être rempli de promesses, surtout au niveau financier. A moins que vous n'ayez décidé d'acheter quelque chose, ou de placer de l'argent à l'étranger. En toute légalité, bien sûr. 1er décan, avec Mars chez vous, il peut y avoir du conflit dans l'air. 3e décan, rien d'important pour l'instant, mais certains ont déjà des échos des bienfaits jupitériens.

Sagittaire

Une conjonction entre Mercure et Vénus se met en place, elle va durer jusqu'à lundi prochain et vous offre, 2e décan, la possibilité de mener rondement une affaire. Probablement une affaire lucrative, mais vous n'en toucherez pas les bénéfices tout de suite, ou vous n'aurez pas de réponse immédiate en dépit de votre bon feeling. 1er décan, ne vous étonnez pas si rien n'aboutit en ce moment, surtout né avant le 28 novembre. 3e décan, Mercure reviendra chez vous le 3 janvier, avec de bonnes intentions.

Capricorne

Profitez de la conjoncture, 2e décan pour appeler ces amis très chers, que vous n'appelez jamais parce que vous estimez que c'est à eux de vous appeler. Vous avez votre orgueil et si vous pensez que c'est à eux d'appeler, vous n'en démordrez pas et resterez parfois des mois sans le moindre contact. N'est-ce pas un peu dommage ? 1er décan, évitez toute polémique avec vos amis ou relations, vous iriez un peu trop loin semble-t-il. 3e décan, utilisez l'intuition plus que le raisonnement.

Verseau

Vous n'aurez pas la Foi aujourd'hui, d'ailleurs vous ne croirez qu'en ce que vous voyez ou en ce qu'on peut vous démontrer preuves à l'appui, notamment 2e décan. Ce sera bien entendu très passager parce que généralement vous êtes de ceux qui croient, pas forcément en un Dieu, mais dans les forces et les desseins de l'univers. 1er décan, Mars vous donne encore beaucoup de travail, ou crée un conflit avec un parent. 3e décan, préparez-vous à recevoir les influx de Jupiter, bons pour votre réputation.

Poissons

Franchement, vous êtes en bons termes avec le zodiaque en ce moment, surtout 2e décan. La conjonction Lune/Jupiter peut se révéler très chanceuse. Né après le 4 mars, on pourrait vous faire une proposition à laquelle vous aurez peine à croire, à moins que tout simplement vous ne soyez très à l'aise financièrement. 1er décan, ce n'est pas l'énergie ni la volonté qui vous manquent, mais ne faites rien, ne décidez de rien de manière précipitée. 3e décan, suivez les règles, respectez la discipline.