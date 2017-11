L'horoscope du 13 novembre 2017

publié le 13/11/2017 à 06:15

Bélier

Mars et Pluton vont vous donner du fil à retordre cette semaine, soit vous serez contraint d'agir en force, soit toute action vous sera provisoirement interdite. Cela ne concerne que le 2e décan, et surtout ceux qui sont nés autour des 6, 7, 8 avril. Peut-être aussi devrez-vous vous soumettre à une autorité supérieure et c'est dur pour le Bélier. 1er décan, si vous avez un problème à régler ne demandez pas conseil à n'importe qui, qui vous dira n'importe quoi (Mercure/Neptune). 3e décan, né après le 15/4, vous vous battez pour une bonne cause.

Taureau

Les dissonances de la semaine ne sont pas pour vous, au contraire vous bénéficierez de l'alliance Vénus/Neptune qui valorise toute relation amicale. Vous pouvez même avoir tissé des liens avec quelqu'un de très charismatique et pour qui vous avez une admiration sans borne. Mais gardez votre esprit critique, 2e décan. 1er décan, vous avez encore l'occasion de conclure un bon accord jusqu'à mercredi, à moins que vous ne soyez très séduit par quelqu'un rencontré récemment. 3e décan, votre vie sociale bouge cette semaine.

Gémeaux

Des perceptions inexactes, des paroles floues, des croyances erronées, soyez très vigilant si vous êtes du 2e décan, Mercure et Neptune risquent de vous tromper. Ou alors elles vous ont fait miroiter quelque chose à quoi vous avez cru, et vous êtes à présent très déçu du résultat. Et ce n'est certainement pas la première fois ! 1er décan, encore un sentiment de satisfaction lié à votre travail et à une possible progression, mais l'aspect qui y est lié se termine mercredi. 3e décan, tout redevient possible si vous êtes né avant le 17/6.

Cancer

Mars et Pluton vont vous demander une grande lucidité et, éventuellement, de prendre une décision tranchée au sujet d'une relation, si vous êtes du 2e décan. Mais vous n'avez peut-être pas la possibilité de faire quoi que ce soit, en particulier si vous êtes né autour des 9 et 10 juillet, vos sentiments sont ambivalents. Vous voulez et ne voulez pas. 1er décan, même chose qu'hier, vous avez la baraka jusqu'à mercredi. 3e décan, du stress autour de mercredi, sinon ambiance chaleureuse.

Lion

Vous aurez du pain sur la planche pour mener un projet à bien, 3e décan. Apparemment, cette semaine, vous devrez revoir votre copie et l'améliorer. C'est en tout cas ce que demandent le Soleil en Scorpion et l'ambiance plutonienne qui est souvent liée au fait de devoir repartir de zéro. Mais pas vraiment de zéro pour vous. 2e décan, une semaine marquée par les échanges, mais attention aux petites erreurs d'appréciation lundi et mardi. 1er décan, méfiez-vous d'un excès de jalousie.

Vierge

Le début de la semaine est un peu perturbant à cause de la dissonance Mercure/Neptune. Des souvenirs que vous remuez pourraient être faux, 2e décan. Des souvenirs écrans comme les appellent les psychologues et qui cachent d'autres souvenirs, dont la portée est probablement plus importante. 1er décan, vous continuez à évoluer dans une ambiance vraiment très agréable et parfois coquine ! 3e décan, né avant le 19 septembre, vous en avez terminé avec la dissonance de Saturne.

Balance

Pour vous, c'est la dissonance entre Mars et Pluton qui fera tache cette semaine. 2e décan, une relation à laquelle vous tenez semble pourtant être une impasse. Nous en avons souvent parlé et là elle sort de l'ombre pour être mise en pleine lumière, c'est-à-dire que sa nocivité arrive à votre conscience de manière un peu brutale. 3e décan, né avant le 18/10 vous êtes débarrassé d'une situation aléatoire qui vous a ennuyé pendant deux ans. 1er décan, un enrichissement pourrait être en cours.

Scorpion

Une bonne semaine pour vous, surtout 2e décan, Vénus et Neptune sont en phase et vous donneront envie de remercier la vie ; vous aurez aussi de l'amour à revendre. Un amour fusionnel, parfois mystique, en particulier si vous êtes né vers les 3, 4, 5 novembre. Un amour inconditionnel pour votre chéri/e ou pour un enfant. 1er décan, Vénus sera encore sur votre Soleil jusqu'à mercredi, profitez-en votre pouvoir de séduction est en nette augmentation, on vous trouve irrésistible. 3e décan, bon anniversaire, mais il y a quelque chose de difficile à contrôler.

Sagittaire

Dommage, la semaine démarre sur un malentendu, une erreur de lecture pour les uns, une mauvaise interprétation de la réalité pour les autres, notamment 2e décan. En effet, vous avez droit à une dissonance entre Mercure et Neptune, dont on sait qu'elle est pour beaucoup dans les erreurs que nous pouvons tous faire. 1er décan, affaibli ou ennuyé par Jupiter, vous n'avez pas de planète pour vous renforcer. Mais Jupiter vous lâchera les baskets la semaine du 27/11. 3e décan, c'est de mieux en mieux.

Capricorne

Vous ne ferez pas de cadeau, de toute façon la vie ne vous en fait pas. Mais vous serez un peu trop dur avec les autres, si vous êtes du 2e décan en tout cas. Né autour des 7, 8 janvier, Pluton est sur votre Soleil et Mars va être en dissonance avec Pluton. D'où un gros conflit pour vous, avec un sentiment d'impuissance. 1er décan, c'est toujours très agréable, Vénus et Jupiter valorisent le domaine de l'amitié, plus satisfaisant que l'amour. 3e décan, vous traînez des pieds face au changement.

Verseau

2e décan, une harmonie entre Mercure et Mars marque votre semaine. Elle signifie que si vous avez quelque chose à dire, vous n'irez pas par quatre chemins. Attention à ne pas vous montrer blessant sans le vouloir, mais votre franchise sera bien vécue la plupart du temps. Au contraire, on appréciera que vous disiez des vérités. 1er décan, Vénus et Jupiter sont encore actives pour votre carrière, mais l'aspect se terminera mercredi. 3e décan, le Soleil vous rend beaucoup plus intransigeant.

Poissons

C'est la fête, non pas à la maison mais dans votre coeur ! Un petit air de bonheur, du bien-être, de l'auto-satisfaction sont encore d'actualité pour ceux de février. Profitez-en car la conjoncture se défait très vite et ne sera plus d'actualité mercredi. Mais le 2e décan prendra le relais avec une très jolie harmonie entre Vénus et Neptune, qui va booster le sentiment amoureux mais avec une tendance à vous faire des illusions. Restez vigilant. 3e décan, né avant le 17/3, vous êtes débarrassé de Saturne.