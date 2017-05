L'horoscope du 14 mai 2017

publié le 14/05/2017 à 06:13

Bélier

C'est une de ces journées où à peu près tout sera source de mécontentement et de râleries, sauf né début avril. Vénus est chez vous et produit tout le contraire ! C'est-à-dire que vous appréciez la vie sous tous ses angles, peut-être parce que vous êtes amoureux ou parce que vous avez quelque chose d'agréable de prévu pour ce dimanche : un rendez-vous avec des amis pour une virée quelque part, par exemple. Mais la dissonance Lune/Vénus de ce soir sera un peu perturbante.

Taureau

Un dimanche comme vous les aimez, c'est-à-dire que vous n'aurez aucune contrainte et que vous ne ferez que ce qui vous intéresse, sans que personne ne vous ennuie. Ce n'est pas que vous serez isolé, mais vous aurez besoin d'être avec vous-même, tout en sachant que ceux que vous aimez ne sont pas très loin. Contrairement à ce qu'on dit, que le Taureau a toujours besoin des autres, il y a des moments où ce n'est pas vrai et où être en phase avec vous-même est plus important que le reste.

Gémeaux

Une conjonction se forme dans votre signe entre Vénus et Mars et si vous êtes du 2e décan, vous serez fortement attiré par quelqu'un qui ne sera pas votre genre. En particulier si vous êtes né autour du 4 juin car Neptune stationne en dissonance de votre décan et vous donne du grain à moudre ; des situations où vous croyez en certaines promesses se présentent mais vous êtes rapidement obligé d'ouvrir les yeux car vous vous rendez compte que vous répétez un schéma nocif.

Cancer

Vous serez un peu remué natif du mois de juin, votre imagination vous fera envisager le pire dans le domaine amoureux et vous aurez peur pour votre couple. Je vous l'ai déjà dit, même si elle n'est pas encore entrée en Capricorne (cela se fera en décembre) Saturne a commencé à s'opposer à vous et c'est le genre de crainte qu'elle peut créer. Surtout qu'elle vient sur un point fragile de votre personnalité, sur votre manque d'assurance et votre peur d'être abandonné.

Lion

Si l'on en croit les astres, vous ne vous détendrez pas beaucoup aujourd'hui. Vous aurez du travail à faire à la maison, ou dans la maison, et pas de temps pour vous. Il se peut aussi que vous ayez à réfléchir à une situation qui vous inquiète un peu 1er décan, mais je pense que ce sera plus dans votre imagination que dans la réalité. 2e décan, Vénus entame un bon aspect avec vous aujourd'hui, il va vous donner envie de laisser plus de place à vos sentiments, voire de faire des rencontres.

Vierge

Vous vous sentirez en forme et aurez besoin de tester votre pouvoir de séduction. Mais à mon avis vous n'en ferez pas assez et personne ne s'en apercevra. N'en concluez pas que personne n'est sensible à votre charme, mais vous êtes tellement pudique de nature (si vous êtes une vraie Vierge) et souvent timide, que vos tentatives ne seront pas très visibles ! Si quelqu'un vous plaît, vous devriez y aller franchement et lui envoyer des signaux clairs et nets.

Balance

Vous ne serez vraiment pas d'humeur, surtout né début octobre. Votre partenaire va probablement vous manquer de respect et d'amour, ou alors c'est déjà fait. Et il peut y avoir, depuis quelque temps, une accumulation de faux-pas dont vous avez marre, l'opposition de Vénus en Bélier ayant été parlante dans ce domaine pour certaines Balance. Bonne nouvelle, Vénus va s'opposer à présent au 2e décan, qui n'aura pas du tout les mêmes problèmes que le 1er ; ce sera peut-être plus facile pour lui.

Scorpion

Sagittaire

Capricorne

La Lune étant chez vous, vous serez parfaitement à l'aise, plus que d'habitude même, et ce sont vos relations amicales ou votre couple qui en profiteront le plus. Vous serez à l'écoute et aurez des intuitions qui ne seront pas fausses sur ce que pensent et ressentent vos proches. Tenez-en compte dans vos comportements. Parallèlement, il pourrait y avoir quelque chose d'un peu perturbant, qui ne durera pas, pour les natifs de début janvier. Quelqu'un vous aurait-il déçu ?

Verseau

Votre fameuse distraction, votre côté Tournesol sera au premier plan de ce dimanche et cela donne à penser que vous avez surtout besoin de repos, de vous ressourcer. Vous êtes souvent dans le mouvement, dans l'action, surtout en ce moment, et vous négligez votre sommeil. Vous ne vous accordez même pas de moments de vide, pourtant si nécessaires à votre bien-être car ils permettent à votre imaginaire de fonctionner librement. Et c'est très important pour une bonne santé.

Poissons

Si vous vous sentez seul, pourquoi ne pas faire le premier pas et appeler l'un de vos amis pour lui proposer quelque chose. Ne laissez pas votre orgueil vous isoler. Il est vrai que si vous êtes du 3e décan, Saturne vous donne l'impression d'être oublié de tous, surtout si vous avez une épreuve à traverser. N'attendez pas que les autres viennent vers vous, si vous n'appelez pas ils peuvent légitimement penser que vous n'avez pas envie de les voir. Or, nous avons tous besoin des autres...