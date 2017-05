L'horoscope du 16 mai 2017

publié le 16/05/2017 à 06:44

Bélier

Si vous voulez que vos échanges se passent bien, il faudra respecter vos interlocuteurs, que vous ayez affaire à des manipulateurs ou à des gens obtus. Il ne servira à rien de les forcer à marcher à votre pas ou à être d'accord avec vous, vous vous heurterez à un mur. Il peut s'agir de clients, de collaborateurs, mais aussi de personnes plus proches de vous comme l'un de vos enfants, un frère ou une soeur. 1er décan, vous en avez pour jusqu'au 25, une journée chacun.

Taureau

Vous disposerez de Mercure jusqu'au 6 juin, 1er décan jusqu'au 25 mai. Profitez-en pour effectuer vos démarches, prendre des contacts ou entamer une négociation, vous obtiendrez ce que vous voulez : vous n'avez pour le moment aucune dissonance sur votre signe et Mercure qui circule chez vous vous sera d'une aide précieuse dans des domaines aussi variés que celui de la communication, des échanges commerciaux, des travaux manuels ou des solutions malignes trouvées aux problème pratiques.

Gémeaux

Ce n'est pas la meilleure position de Mercure pour les Gémeaux, elle accentue la part de votre nature qui est influençable et elle peut aussi fausser vos raisonnements. En revanche, si vous avez une activité artistique, littéraire, éditoriale, vous serez aidé par Mercure et par une belle intuition, ou inspiration. 1er décan cela va durer pour vous jusqu'au 25 mai, donc à peine une journée pour chacun des dix membres du décan. Mais cela suffira à déclencher quelque chose.

Cancer

Vous avez souvent le coeur sur la main et Mercure en Taureau en sera la preuve. Quelqu'un aura besoin de votre aide, de votre soutien et vous répondrez présent. Même chose si c'est vous qui avez besoin d'un coup de main, vous constaterez que vos amis et relations sont prêts à vous aider. Et vous aurez certainement besoin d'eux si vous êtes né autour des 5 et 6 juillet, vous vous sentirez injustement attaqué ou discrédité : une affaire qui date de fin 2016...

Lion

Mercure en Taureau vous verra encore plus têtu et obstiné que d'habitude mais comme cela s'appliquera dans le domaine de vos ambitions, ce sera positif. Et il ne peut en être autrement quand on regarde ce que font les autres planètes par rapport au Lion. Que des bons aspects, qui se transforment en influx positifs, surtout dans le domaine de la communication et des échanges : 2e décan, en particulier, un aspect Vénus/Jupiter sera favorable à vos amours et autres passions d'ici la fin de la semaine.

Vierge

Vous apprécierez beaucoup Mercure en Taureau, si vous êtes du mois d'août pour le moment. On vous donnera souvent raison et ce que vous proposerez sera accepté. Profitez-en pour mettre vos idées en avant, voire pour peaufiner un travail de mémoire ou d'écriture que vous aurez à présenter cet été ou à la rentrée. Mais un travail manuel, avec une connotation créative, peut également vous occuper cette semaine et en début de semaine prochaine. Dans ce cas, vous serez content de votre " oeuvre ".

Balance

La conjoncture accentuera la perspicacité dont certaines Balance savent faire preuve et qui surprend souvent leurs proches tant ils ont une vision logique des situations. Ce sont surtout les Balance qui avaient Mercure en Scorpion au moment de leur naissance, ce qui arrive fréquemment car Mercure ne se sépare jamais beaucoup du Soleil et quand celui-ci est donc en Balance, Mercure peut être en Scorpion ou en Vierge. Plus rarement en fin Lion ou en début Sagittaire.

Scorpion

Mercure s'oppose à vous et vous donne l'occasion, grâce à un compromis, de négocier victorieusement une affaire ou de vous mettre quelqu'un dans la poche. Quelqu'un susceptible de vous aider, de vous soutenir si besoin est. Par ailleurs, si vous avez une idée, un projet en tête, la période est favorable pour en parler et, peut-être, trouver des personnes pour s'engager avec vous. 1er décan pour l'instant (jusqu'au 25 mai). Montrez-vous conciliant en toute circonstance !

Sagittaire

Vous ne serez content de vous et en paix avec votre conscience que si votre travail est bien fait. Vous pourriez même développer un perfectionnisme un peu excessif. Car il n'est pas souvent dans votre nature, vous n'en avez pas besoin pour vous rassurer. Mais peut-être que justement, plus que d'habitude, vous aurez besoin d'être rassuré sur vos capacités... Ce n'est pas un manque de confiance en vous, ou alors très passager et dû à une critique injustifiée.

Capricorne

Vous aurez de bons atouts en main avec Mercure au Taureau, vous serez habile et présenterez bien vos idées. Toute transaction, tout marché tournera en votre faveur. Vous saurez trouver les mots pour convaincre et on aura du mal à vous refuser quoi que ce soit. 2e décan, né autour des 4, 5, 6 janvier cette semaine pourrait être décisive, c'est la dernière opposition de Vénus et de Jupiter aussi une décision concernant le couple ou une association pourrait être prise.

Verseau

Ça plane pas mal pour vous, sauf que Mercure va vous inviter à vous occuper de questions très concrètes et pragmatiques et que cela ne vous intéresse pas vraiment. Sauf bien sûr si vous avez l'ascendant en signe de Terre (Taureau, Vierge, Capricorne). Heureusement, vous ne serez sensible aux influx de Mercure que 24 heures chacun et il s'agira probablement de faire le tri dans le courrier et autres papiers que vous avez accumulés en vous disant que vous vous en occuperiez plus tard.

Poissons

Avec Mercure en Taureau on ne vous imposera plus des idées qui ne sont pas les vôtres ou des objectifs de travail au rythme un peu fou. Ce sera bien plus rationnel, et c'est même peut-être vous qui proposerez une nouvelle manière de gérer votre boulot. Et si vous ne travaillez pas, il sera probablement question de la gestion du temps que vous consacrez aux divers membres de la famille, le plus souvent avec grand plaisir. Mais il ne faut pas non plus que cela vous crée des problèmes !