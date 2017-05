L'horoscope du 13 mai 2017

publié le 13/05/2017 à 06:22

Bélier

Comme hier, vous abordez la journée bon pied, bon oeil. Le seul problème, c'est que vous vous poserez des questions et vous n'aimez pas ça. Vous préférez agir. Mais n'avez-vous pas remarqué qu'agir avant de réfléchir vous conduisait souvent à vous prendre les pieds dans le tapis ? 2e décan, l'impatience et une façon de vous exprimer un peu trop " cash " risque de vous mettre en porte à faux avec quelqu'un de votre entourage. Essayez d'être moins... direct.

Taureau

Vos humeurs ne seront pas au top, vous penserez trop à un problème d'argent ou aux défis économiques que notre pays va devoir relever dans les prochains mois. Car il est clair que la proximité d'Uranus avec votre signe, qui en sera vraiment très proche en juin, juillet, annonce l'application d'un programme de réformes, parfois menées à la baguette, et qui auront heureusement pour conséquence à moyen ou à plus long terme de nous remettre sur des rails (ce que suggèrent les configurations de 2020-21).

Gémeaux

L'opposition Lune/Saturne sera perçue par le 3e décan qui est obligé de se retourner sur son passé afin de mieux comprendre le présent. Mais cela portera ses fruits, surtout si vous êtes honnête avec vous-même et que vous reconnaissez votre part de responsabilité dans ce qui se passe (sauf évidemment si vous devez affronter un deuil). Cela dit, il semble que le plus gros du travail est fait, Saturne est à présent rétrograde et ne produit plus de faits concrets. Il s'agit plus de réfléchir.

Cancer

Si vous n'êtes pas inquiet, comme vous avez pu l'être hier, il y aura malgré tout une sorte de malaise, provoqué par un changement obligé dans vos habitudes. Peut-être que vous partirez en week-end chez des amis et que le fait de ne pas être chez vous sera perturbant. Mais c'est aussi c'est la présence d'une personne avec qui vous ne vous entendez pas très bien ou à qui vous en voulez qui vous peut vous déranger et vous mettre d'une humeur de dogue (né fin juin, début juillet).

Lion

Le ciel tient ses promesses et vous invite à vous évader pour le week-end, soit parce que vous partirez quelque part, soit parce qu'un livre ou un film vous fera voyager. Mais aussi, selon vos préférences, une exposition, un musée, une promenade dans un endroit jusque-là inconnu peut vous faire rêver à d'autres horizons. Bref, ce samedi sera très agréable en dépit de l'opposition Lune/Saturne qui peut juste vous voir regretter quelque chose... ou quelqu'un.

Vierge

3e décan, vous êtes encore une fois mis à l'amende par Saturne et aurez tendance à vous éloigner des autres alors que dans le fond ce n'est pas ce que vous voulez. Mais vous vous arrangerez, sans vous en rendre compte, pour que vos proches n'aient pas envie d'être avec vous ou même de communiquer avec vous. Pour que ça se passe mieux, il faudrait d'abord que vous preniez conscience de votre attitude, et ce genre de prise de conscience prend généralement beaucoup de temps.

Balance

Prenez-en votre parti, il faudra faire travailler les enfants ou vous plonger dans un dossier que vous avez emporté avec vous. Les loisirs, ce sera pour plus tard. Le Bac c'est dans un mois, il y a des révisions à faire et ils ne sont pas nombreux les ados qui s'y mettent d'eux-mêmes ; il faut être derrière eux en permanence et vérifier que tout est sous contrôle. Né début octobre, Vénus pourrait révéler une petite discorde entre vous et votre partenaire, mais vous éteindrez rapidement l'incendie.

Scorpion

On sait que vous ne lâchez prise sur rien, mais est-ce un bien ou un mal ? Si on considère la configuration d'aujourd'hui, je ne pense pas que cela vous aidera. En tout cas 3e décan : vous vous entêtez depuis quelque temps, il n'est pas question de renoncer, et c'est probablement par principe que vous avez pris cette position. Mais les principes, il faut parfois savoir les remettre en question si on ne veut pas faire preuve de rigidité et se montrer obtus.

Sagittaire

Toujours chez vous, la Lune rencontre la rigoureuse et parfois déprimante Saturne. 3e décan, vous découvrez la réalité sous un autre angle et c'est un vrai problème. Vous n'aviez peut-être pas pensé que la situation allait évoluer de cette manière et certains natifs de la fin du signe ont pu tomber de haut. Mais il faut faire confiance à votre nature optimiste et souvent très enthousiaste. Tirez la leçon des événements (plus d'humilité ?) et vous repartirez du bon pied en fin d'année.

Capricorne

Vous êtes de ceux qui se font eux-mêmes et qui ne doivent rien à personne. D'accord. Mais est-ce une raison pour vous isoler des autres ? Soyez plus convivial svp ! C'est parfois quelque chose qui vous manque, soit parce que vous le voulez ainsi, soit parce que vous n'avez pas appris, depuis le départ, à être dans l'échange et à valoriser le monde relationnel. En outre, vous êtes habitué à ne pas compter sur les autres pour quoi que ce soit. N'est-ce pas un peu déprimant ?

Verseau

Vous êtes parmi les mieux servis par la conjoncture et même l'association Lune/Saturne vous sert, 3e décan. Elle vous oblige à tenir compte du temps, ce que le Verseau ne fait pas toujours ! Nous l'avons déjà vu, vous avez un rapport bizarre avec le temps, il est très élastique pour vous et vous êtes souvent impatient, pressé, parce que vous pensez que vous allez en manquer. Cela peut arriver, bien sûr, mais en règle générale, c'est le fruit de craintes imaginaires.

Poissons

2e décan, vous n'avez vraiment pas été gâté cette semaine et aujourd'hui, ce sont ceux du 3e décan qui auront à se plaindre de conditions de vie difficiles. Manque de ressources, chômage, ennuis divers, la vie ne vous épargne pas non plus ! Il y a un cap à passer, au-delà duquel vous aurez peut-être enfin compris ce que la vie tente de vous dire sur vous et sur vos comportements. Nous sommes souvent, malheureusement, les seuls artisans de nos difficultés.