L'horoscope du 15 mai 2017

publié le 15/05/2017 à 06:27

Bélier

2e décan, Vénus est chez vous toute la semaine et accentue vos appétits, tant financiers qu'amoureux. Attention aux excès si vous êtes des 3, 4 ou 5 avril. En effet, Vénus va se retrouver opposée à Jupiter et la semaine ne se passera pas sans que vous exagériez quelque chose. Vous serez même un peu exalté et bien entendu vous dépasserez quelques limites. Mais il n'est pas exclu non plus que vous tombiez amoureux, si ce n'est déjà fait, ou que vous planifiez un mariage.

Taureau

Une bonne semaine pour vos échanges puisque Mercure sera chez vous demain, et aussi parce que, d'une manière générale, les contraintes se feront plus légères. Vous n'avez aucune dissonance sur votre signe, ce qui est assez rare pour être souligné et si vous avez des soucis, ils ne viennent pas du Taureau mais peut-être de votre ascendant, ou d'une autre planète essentielle de votre thème. Seules vos finances sont peut-être un problème, mais à l'arrière-plan (2e décan cette semaine).

Gémeaux

Mars entame une opposition à Saturne et ça ne va rien vous faciliter. Vos affaires n'avanceront pas puisqu'on vous mettra des bâtons dans les roues, 3e décan. Apparemment, c'est le seul décan concerné et il en a déjà vu de toutes les couleurs au mois d'avril. Il ne faut surtout pas chercher à passer en force, Saturne fait bloc et vous demande au contraire de vous montrer patient, de ne pas chercher de plan B. La solution viendra d'elle-même par le biais d'Uranus et d'une aide inattendue, mais pas tout de suite.

Cancer

2e décan vous aurez du crédit dans votre entreprise, plus que vous ne le pensez, mais bizarrement vous aurez tendance à ne pas croire aux compliments qu'on vous fera. C'est une des interprétations qu'on peut donner à la présence de Vénus au zénith de votre ciel et à sa dissonance avec Jupiter. Vous pouvez également avoir un choix à faire et dans ce cas, vous serez beaucoup plus hésitant que vous ne l'êtes en temps normal. Et ce sera encore à cause de la mésentente Vénus/Jupiter.

Lion

Pour votre signe aussi, c'est le 2e décan qui est à la fête cette semaine. Vos sentiments vont prendre de l'ampleur, surtout si vous êtes né vers les 5, 6, 7 août. Il n'est pas exclu qu'une demande en mariage soit à prévoir, ou qu'il y ait réellement un mariage, mais peut-être plus pour quelqu'un de votre entourage que pour vous. Quant au 3e décan, il profite toute la semaine de l'harmonie de Saturne et d'Uranus : vous réformez progressivement votre vie, vos idées et opinions (né après le 18).

Vierge

2e décan, vous n'allez pas apprécier la dissonance de Mars, elle va vous donner trop de travail, et surtout l'impression de ne pas avoir assez de temps pour tout faire. Mais cela ne vaut que pour ceux qui sont nés après le 8 septembre et pour le début du 3e décan. Ce dernier décan ayant malheureusement droit, en plus de la dissonance de Mars, à un aspect de celle-ci avec Saturne qui peut tout bloquer si vous êtes né autour du 19 septembre. Et vous vous sentirez totalement impuissant...

Balance

A priori, avec l'opposition de Vénus vous pourriez vous sentir aimé 2e décan. Toutefois le ciel dit que ce sera un peu excessif, qu'on manquera de délicatesse. Vous aurez l'impression finalement qu'on s'impose à vous sans vous laisser le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Ce sont surtout les natifs des 6, 7 ou 8 octobre qui ressentiront cette conjoncture, mais tout le 2e décan y sera sensible a minima. Et l'aspect devrait être actif toute la semaine ! Surveillez aussi vos dépenses.

Scorpion

L'aspect de la semaine c'est donc cette opposition Vénus/Jupiter. En ce qui vous concerne elle peut vous inciter à vous poser des questions inutiles et sans fondement. Elles seront issues de votre schéma inconscient, c'est-à-dire de votre crainte d'être trahi ou abandonné, et ne peuvent que vous empoisonner la vie. Mais il semble que Jupiter en Balance (depuis septembre dernier) soit de nature à créer du doute, ou plutôt à accentuer le doute que vous avez naturellement en vous.

Sagittaire

Si vous êtes de ceux qui sont nés entre le 7 et le 15 décembre, l'opposition de Mars peut vous obliger à faire une ou même des concessions. Et vous n'aimez pas cela, ça vous donne l'impression d'être quelqu'un de faible alors que vous parvenez toujours, d'une manière ou d'une autre, à passer en force. Mais avec cette conjoncture, si vous ne vous montrez pas un peu plus diplomate, vous n'obtiendrez rien et aurez l'impression d'être nul ! Alors, un petit effort, d'accord ?

Capricorne

2e décan, né la première semaine de janvier, les états de Vénus indiquent un possible conflit entre raison et sentiments, voire une décision déplaisante dans ce domaine. Vous avez subi beaucoup de hauts et de bas ces deux dernières années et il arrive un moment, même si on est de ceux qui souhaitent rester droits dans leurs bottes et ne pas renoncer, où il faut regarder la réalité en face. Et la réalité c'est peut-être que vous n'êtes pas heureux et que vous ne rendez pas l'autre heureux.

Verseau

Une bonne semaine qui se terminera d'ailleurs mieux qu'elle ne commence avec l'arrivée du Soleil chez vos amis Gémeaux. Mais pour aujourd'hui, profil bas ! La Lune est toujours en Capricorne, dans l'ombre de votre signe, et vous isole, ou plutôt vous donne le sentiment d'être isolé ou mal compris de votre entourage. Seul le 2e décan s'en sort bien toute cette semaine grâce à d'agréables influx de Vénus, plutôt sympathiques pour vos amours (présentes ou à venir).

Poissons

Né entre le 6 et le 13 mars, la semaine risque d'être compliquée par d'éventuels rapports de force ou parce que vous aurez une décision difficile à prendre. Déjà qu'il vous arrive d'être irrésolu de nature, vous risquez de l'être encore plus ! En revanche, tout ira comme sur des roulettes pour le 1er décan qui recevra un rapide et bon influx de Mercure. Un rendez-vous, une démarche, un déplacement devraient vous satisfaire. Et si vous avez envie de vous confier vous trouverez des oreilles attentives.