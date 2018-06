L'horoscope du 15 juin 2018

publié le 15/06/2018 à 06:43

Bélier

L'opposition entre Mercure et Saturne peut vous placer face à un choix difficile, 1er décan, à moins qu'au contraire on ne vous donne pas le choix ! Vous pourriez vous trouver face à plus fort que vous (né autour du 27 mars) et si vous sentez que vous n'êtes pas en position de force, le mieux est de renoncer et de trouver ailleurs ce dont vous êtes privé. Il y a toujours une alternative à tout, même quand on vous frustre : trouvez votre plaisir ailleurs.

Taureau

Vous recevez aussi des influx de Mars, surtout né fin avril. Il semble qu'on vous impose des contraintes contre lesquelles vous vous révoltez intérieurement. Cela peut se passer le plus souvent dans le boulot et un peu moins souvent en famille ou dans votre couple. Si vous avez un pouvoir de décision, soyez prudent, ne faites rien d'impulsif, surtout que cela ne règlera pas le problème. Mars va faire des allers et retours jusqu'en début d'année prochaine!

Gémeaux

Jupiter est en vedette aujourd'hui et favorise Vénus. Vos amours pourraient être plus intenses et certains pourraient même être victimes d'un coup de foudre. Mais cela peut ne se passer que dans votre tête et pas dans la réalité, vous rêverez d'une relation forte avec quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas mais que vous croisez souvent. Une des planètes impliquées se trouve en effet dans votre 12e secteur, un secteur d'imagination et qui vous fait croire à des situations qui n'existent pas.

Cancer

Vous aussi vous avez des accointances avec Jupiter, surtout si vous êtes du 2e décan. Pour vous, la semaine prochaine pourrait être celle d'un triomphe. Le mot est peut-être exagéré, mais vous pourriez avoir une grande satisfaction, voire un bonheur attendu comme la naissance d'un enfant ou une reconnaissance pour votre travail ou votre créativité. En effet, ceux qui utilisent leur fertile imagination pour créer ont souvent de belles réussites parce qu'elle est à sa place.

Gémeaux

Lion

C'est difficile pour ceux de juillet, Vénus et Uranus sont en exacte dissonance et l'imprévu, l'aléatoire pourraient régner dans le domaine professionnel. Surtout si vous êtes de ceux qui aiment ce qu'ils font : vous pourriez avoir le sentiment d'être rejeté ou parfois d'être mis au placard. Vous avez la volonté de rebondir mais cet aspect est durable et il va sûrement falloir accepter un changement. Vous êtes entré dans une période de basculement, ça ne sera plus comme " avant ".

Vierge

Sensibles à Jupiter, les natifs du 2e décan ont pu entamer une relation amusante, légère où il n'est pas question de s'engager mais de profiter du moment présent. Cependant, il peut y avoir une sorte de jeu entre vous, surtout si la personne en question est Scorpion ; un jeu où vous ne saurez pas très bien si ce que l'autre attend de vous est simplement une amicale présence, ou s'il/elle n'attend pas davantage. Né autour du 8 vous pourriez être perdu !

Balance

Mars est en phase avec vous si vous êtes de début octobre. Une bonne dose d'énergie pourrait vous inciter à accepter un challenge, à relever un défi. Et cela va durer car Mars stationne à cet endroit du zodiaque et continue son travail jusqu'au 28 juillet en marche directe, puis elle rétrograde tout en restant en relation avec vous jusqu'à la semaine du 16 juillet. Ce que vous entreprendrez quand Mars sera rétrograde risque d'être moins... efficace.

Scorpion

Né début novembre, Mars vous envoie des influx qui vous incitent à passer à l'acte, mais de manière vraiment trop réactive et trop irréfléchie. Canalisez-vous. Bien gérée, cette énergie peut vous être très utile pour tourner une page et surtout pour en ouvrir une nouvelle. Quelque chose se termine, vous pourriez même précipiter sa fin alors qu'une autre possibilité se présente. Dans un autre registre, vous pourriez avoir à déménager ou à faire des travaux chez vous.

Sagittaire

Votre maître, Jupiter, n'est pas dans une phase généreuse, vos chances sont diminuées, mais attendez la rentrée 1er décan, les opportunités se bousculeront. En effet, Jupiter sera sur la bonne voie, celle qui la conduira progressivement vers votre signe qu'elle atteindra le 8 novembre. Mais, 1er décan toujours, vous en ressentirez les influx bien avant. Par ailleurs, un changement positif pourrait être d'actualité dans votre manière de travailler ou dans votre organisation.

Capricorne

Né fin décembre, on peut vous imposer de payer quelque chose que vous estimez ne pas devoir payer et vous vous battez pour que justice vous soit rendue. Ne pensez pas que cela sera réglé en deux temps, trois mouvements, ça risque même de traîner, surtout si vous avez affaire à l'administration. Elle a son rythme et vous le vôtre... On peut aussi vous mettre la pression, au travail, pour que ce que vous faites rapporte davantage, mais la manière de faire vous déplaît.

Verseau

C'est toujours très remuant pour le 1er décan, et il y a un délai à supporter pour le 2e, surtout né autour du 3 février. Une procédure est en cours et elle traîne. Vous n'aurez pas de résultat dans l'immédiat car Jupiter (qui en est responsable) est rétrograde jusqu'au 11 juillet et c'est donc autour de juillet et août que vous pourrez régler le problème. Par ailleurs, né fin janvier il peut y avoir de la passion dans l'air, pour une nouvelle activité par exemple ou pour une personne en particulier.

Poissons

Jupiter va jouer les bonnes fées pour vous, si ce n'est pas déjà fait. 2e décan, la planète rétrograde mais toutes les portes s'ouvriront après le 11 juillet. En particulier né vers les 4, 5 mars. Cependant, n'oubliez pas que Neptune est encore dans la course, elle reviendra à la conjonction de votre Soleil au dernier trimestre et il faudra alors sortir d'un état fusionnel pour affronter le fait que vous êtes deux, avec des façons différentes de voir la vie (en cas de fusion amoureuse).