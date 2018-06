L'horoscope du 14 juin 2018

publié le 14/06/2018 à 07:04

Bélier

Vous serez un peu à fleur de peau aujourd'hui si vous êtes né en mars. Vous ne supporterez pas la moindre remarque et serez sur la défensive. C'est chaque mois la même chose quand la Lune traverse le Cancer, vous êtes plus sensible que d'habitude... et comme la Lune sera conjointe à Mercure, ce sont les paroles des autres qui vous toucheront un peu trop. Vous leur attribuerez une intention agressive qui n'existera peut-être que dans votre imagination.

Taureau

Pendant quelques heures, un proche vous parlera le langage de la raison, destiné à vous faire prendre du recul 1er décan. Mais vous semblez être très remonté. Nous revenons encore sur la présence d'Uranus dans votre signe et sur l'instabilité qu'elle vous impose, vous qui n'aimez que la stabilité. Mais vous devez probablement en passer par là si vous voulez opérer un changement qui s'avère plus que nécessaire (boulot ou équilibre familial).

Bélier

Vous serez un peu à fleur de peau aujourd'hui si vous êtes né en mars. Vous ne supporterez pas la moindre remarque et serez sur la défensive. C'est chaque mois la même chose quand la Lune traverse le Cancer, vous êtes plus sensible que d'habitude... et comme la Lune sera conjointe à Mercure, ce sont les paroles des autres qui vous toucheront un peu trop. Vous leur attribuerez une intention agressive qui n'existera peut-être que dans votre imagination.

Gémeaux

Lune et Mercure se rencontrent dans votre secteur d'argent et de confort, il n'est pas exclu que vous fassiez un petit bénéfice ou touchiez une somme. Rien d'extraordinaire, vous l'attendiez peut-être, mais vous serez content. Vous pourrez également recevoir un appel que vous espériez ou un courrier : des nouvelles de quelqu'un que vous aimez ou avec qui vous cherchez à entrer en relation ? Cela concerne le 1er décan en principe.

Cancer

C'est chez vous que Lune et Mercure se rencontrent, en harmonie avec Uranus. Né les 21, 22, 23, il y a du nouveau ou du renouveau au menu. Cependant, Mercure entame une dissonance avec Saturne alors il y aura une question de temps pour vous freiner... A moins que ce renouveau ne s'accompagne d'un choix difficile à faire et que vous ne soyez très hésitant. Le mieux est de demander conseil à l'un de vos proches.

Lion

C'est toujours aussi tendu pour les natifs de juillet, évitez les réactions impulsives. En revanche, tout semble sourire à ceux du 3e décan. Des nouvelles d'un ou d'une amie dans la matinée vous feront plaisir, à moins que vous ne sentiez soudain que vous devez absolument appeler quelqu'un pour lui proposer quelque chose, que ce soit dans le domaine affectif ou professionnel. 2e décan, né vers le 7/8, une injustice vous indigne.

Vierge

La rencontre Lune-Mercure vous mettra sur la bonne piste si vous cherchez une idée, ou une solution concernant l'avenir de l'un de vos proches. Probablement l'un de vos enfants qui est en train de passer le Bac et vous vous demandez ce qu'il ou elle va bien pouvoir faire après, qu'il ait réussi ou non. Etant donné que vous passez votre temps à vous poser des questions, cela n'a rien d'extraordinaire, il ne faut pas vous prendre la tête !

Lion

C'est toujours aussi tendu pour les natifs de juillet, évitez les réactions impulsives. En revanche, tout semble sourire à ceux du 3e décan. Des nouvelles d'un ou d'une amie dans la matinée vous feront plaisir, à moins que vous ne sentiez soudain que vous devez absolument appeler quelqu'un pour lui proposer quelque chose, que ce soit dans le domaine affectif ou professionnel. 2e décan, né vers le 7/8, une injustice vous indigne.

Balance

Une dissonance Mercure-Saturne s'installe jusqu'à dimanche, n'entretenez pas de pensées pessimistes, chassez-les dès qu'elles se présentent. Vous pourriez vous y complaire car, souvent, la Balance a un fond de pessimisme étant donné que son 2ème maître est Saturne. Cela dit, le discours d'un proche pourrait entretenir cet état d'esprit négatif car il sera lui-même très négatif dans sa manière de vous présenter la situation (1er décan).

Scorpion

Vous apprécierez l'alliance du jour entre Lune et Mercure si vous êtes d'octobre. Elle vous aide à mieux comprendre les aléas de votre situation. Il faut dire que la dissonance entre Vénus et Uranus bat son plein et que vous êtes en pleine remise en question si vous êtes né entre le 23 et le 26 octobre, sachant que tout le décan pourrait en avoir des échos à travers une situation de crise au sein d'une relation affective ou professionnelle.

Sagittaire

Une conquête facile, un coup de coeur, un imprévu pourraient survenir d'ici dimanche. Mais vous serez méfiant, sur la réserve et vous aurez raison. Cela dit, c'est le 1er décan qui est concerné et il est non seulement chanceux mais il a les pieds sur terre. Si vous sentez en vous une réticence, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc ne faites rien avant d'avoir compris le message que vous vous envoyez à vous-même et qui est précieux.

Capricorne

Si vous avez postulé pour un emploi ou si vous avez un rendez-vous natif du 1er décan, il se peut que cela soit reporté et même parfois annulé. En effet, Mercure a entamé une opposition avec Saturne qui gèle un peu les échanges, mais certains passeront à travers les mailles du filet ! Le bon aspect que vous envoie Uranus vous parle de progression, de création, et il suffit d'être patient, vous pourrez bientôt réaliser ce que vous avez en tête.

Verseau

Cela va durer jusqu'à dimanche, mais si vous êtes né en janvier il y a du remue-ménage dans votre vie que ce soit au bureau ou à la maison. Nous en parlons depuis un mois, depuis l'entrée d'Uranus en Taureau. Cela peut vous ramener en 96, 97 où vous aviez probablement démarré quelque chose qui a très bien marché et qui connaît aujourd'hui une phase de son évolution. Vers un mieux ou un moins bien ? Cela dépend de votre thème.

Poissons

Lune et Mercure sont à votre service si vous êtes de février, prenez des contacts, faites une démarche, vous règlerez tout avec un lance-pierre. Vous serez donc très content de vous car vous vous serez débarrassé de certaines obligations dont vous pensiez que cela vous prendrait plus de temps. Vous pourriez aussi recevoir un petit cadeau, des fleurs ou juste des compliments qui risquent de vous faire rougir de plaisir.