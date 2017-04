L'horoscope du 02 avril 2017

publié le 02/04/2017 à 08:21

Bélier

Vénus, qui était chez vous depuis début février retourne en Poissons jusqu'au 28 avril. C'est un temps de réflexion et de questionnements qui vous est imposé. Vous avez peut-être eu un coup de coeur amoureux ou fait un choix, mais depuis quelque temps déjà vous vous posez des questions, vous demandez si vous n'êtes pas allé trop vite. En outre, durant tout son transit en Poissons, Vénus sera en dissonance avec Saturne, une conjoncture qui elle aussi peut vous prendre la tête.

Taureau

Vous devriez être moins ennuyé que les autres par le retour de Vénus en Poissons, mais il semble malgré tout que vous vous ferez du souci pour ou à cause d'un ami. Cet ou cette amie semble s'éloigner de vous et, parfois, s'intéresser à d'autres personnes. Une problématique très difficile à gérer pour les " vrais " Taureau, qui ne supportent pas de " perdre " quelqu'un, d'être abandonnés. Vous allez rester dans cette ambiance de fond, au moins jusqu'au 28 avril.

Gémeaux

La rétrogradation de Vénus ne va pas du tout vous plaire si vous êtes né après le 16 juin. Ses mauvais rapports avec Saturne vous inciteront à vous refermer, probablement pour ne pas souffrir, et vous donnerez l'impression de vous comporter en égoïste, mais ça ne sera pas le cas. Vous aurez simplement besoin de vous isoler en vous-même pour être moins atteint par les autres, ou par un autre en particulier. Il y en a pour jusqu'au 28 avril.

Cancer

Ce sont des questions de vie en société qui vous poseront problème, indique la conjoncture. Le fameux " vivre ensemble " vous semblera quasi impossible. Qu'il s'agisse de voisins que vous n'appréciez pas, de cohabitation qui ne se passe pas bien, la dissonance qui s'installe entre Vénus et Saturne créera une sorte d'isolement volontaire de votre part. Ou de rejet de certaines personnes qui abusent de votre gentillesse avec beaucoup de désinvolture.

Lion

Deux problèmes vont se poser ; financier pour les uns, amoureux pour les autres. Ces derniers auront peur de perdre l'amour de leur conjoint et seront trop possessifs. Il y aura des crises de jalousie qui n'arrangeront pas les choses, mais cette ambiance inquiétante ne touchera véritablement que ceux qui sont nés après le 18 août. Prenez votre mal en patience... Même chose si vous attendez qu'on vous paye ce qu'on vous doit ; votre créancier risque de beaucoup se faire prier.

Vierge

Né après le 18 septembre, la période qui arrive ne sera pas très épanouissante. Soit vous vous sentirez seul, soit vous serez mal compris, mal aimé, mal considéré. Il est vrai que Saturne étant déjà en dissonance avec votre Soleil, le fait que Vénus arrive dans la configuration n'arrangera pas les choses, loin de là. Peut-être aussi que vous vivrez un échec professionnel, c'est possible, ou qu'un problème d'argent vous prendra très souvent la tête jusqu'au 28 avril.

Balance

Vous serez vous aussi sensible à la dissonance Vénus/Saturne qui s'installe, et c'est votre quotidien que vous supporterez mal, vous le trouverez très ennuyeux. Né après le 18 octobre, soit c'est votre travail qui ne vous plaira plus parce qu'il sera trop envahissant et répétitif, soit c'est votre relation de couple qui ne vous conviendra plus, l'attitude de votre conjoint étant difficile à gérer et répétitive elle aussi. Cela dit, vous pouvez aussi avoir du mal à vous débarrasser d'un petit virus.

Scorpion

Vous ne passerez pas tous entre les gouttes si vous êtes du 3e décan. En effet, né après le 18 novembre, vous chercherez activement comment améliorer vos rentrées. Pendant la période où Vénus sera en dissonance avec Saturne (jusqu'au 28 avril), vous penserez très fort que vous pourriez faire mieux dans ce domaine, parce que vous aurez envie de vous offrir des belles choses ou de faire des cadeaux, et vous serez obligé de compter, voire de ne pas dépenser le moindre sou.

Sagittaire

Vous êtes dans la ligne de mire si vous êtes né après le 15 décembre, et vous en voudrez à la vie ou aux autres de ne pas vous donner ce que vous désirez. Une conjoncture difficile et qui s'installe jusqu'au 28 avril, à la suite de quoi Saturne rétrogradant, Uranus prendra les commandes et vous pourrez vous dégager des difficultés et des échecs dus à Saturne. Mais le problème que vous rencontrez ne sera pas définitivement réglé, il y aura une suite.

Capricorne

Vous vous sentirez très et même trop responsable de vos proches et de l'un d'entre eux en particulier. Vous voudrez l'aider mais il/elle n'en aura pas très envie. Et vous le savez, il ne sert à rien de forcer ce genre de chose, pour que ça marche et que votre aide soit efficace, il faut que l'autre soit au diapason. Or, ça ne peut pas être le cas en ce moment. Il est possible aussi que vous ayez le sentiment d'avoir moins de " clients " ou moins d'opportunités (nés après le 15 janvier surtout).

Verseau

Seuls ceux qui sont nés après le 14 février auront maille à partir avec une conjoncture un peu privative et qui peut vous donner l'impression d'avoir perdu de votre valeur. Ce sera très subjectif et un échec très passager pourrait être la cause de ce malaise entre vous et vous. Malgré tout, Saturne est en bonne harmonie avec vous et les choses vont certainement s'arranger rapidement dès le mois prochain. Ne laissez pas vos inquiétudes vous miner (jusqu'au 28 avril).

Poissons

Vénus étant à présent de retour dans votre 3e décan, vous n'allez pas rigoler tous les jours. Vous serez certainement obligé de vous frustrer d'amour ou d'autre chose. En tout cas, vous ne pourrez pas vous laisser aller à vos envies naturelles et ce n'est pas plus mal : la dissonance de Saturne vous apprend la rigueur et le sens des responsabilités, non pas vis-à-vis des autres mais vis-à-vis de vous-même. Vous comprenez mieux ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas.