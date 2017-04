L'horoscope du 12 avril 2017

publié le 12/04/2017 à 06:34

Bélier

Ce sont les questions d'argent qui vous prendront la tête aujourd'hui et demain, mais, comme souvent, vous ferez fissa pour régler le problème et passer à autre chose. C'est à la fois une qualité et un défaut, une qualité parce que vous ne procrastinez pas, c'est-à-dire que vous ne reportez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même, et un (petit) défaut parce que souvent vous ne réfléchissez pas avant de réagir. Vous le faites instantanément !

Taureau

Vous aussi vous vous prendrez la tête, mais à cause d'un partenaire affectif ou professionnel. Si possible, ne le ou la poussez pas dans ses retranchements. Je sais que c'est souvent votre manière de faire et que vous insistez jusqu'à ce qu'un accent de vérité vous touche... Par ailleurs, il n'est pas exclu, si vous êtes du 3e décan, qu'on réponde à l'une de vos questions par la négative. Essuyer un refus pourrait vous mettre très en colère, mais vous ne l'exprimerez pas forcément.

Gémeaux

Vous vous sentirez besogneux, vous n'aurez pas votre facilité habituelle à vous jouer des petites difficultés que tout un chacun rencontre dans son travail quotidien. Tout vous semblera plus compliqué que d'habitude mais rassurez-vous, ça ne durera que l'espace de quelques heures (1er et début du 2e décan surtout). Sinon, le 3e décan est toujours sous la méchante emprise de Saturne et donc très préoccupé par le ou les problèmes relationnels qu'elle peut vous causer.

Cancer

Bonne pioche pour ce mercredi, vous vous sentirez en veine de séduction et dégagerez une sorte de magnétisme qui vous vaudra des regards admiratifs. Et comme vous n'avez pas de dissonance (1er et 2e décan), on peut penser que vous passerez une excellente journée. Vous serez peut-être avec vos enfants, ou quelqu'un de la famille, et les bons moments se succèderont. Même chose au travail, où on vous fera probablement un compliment.

Lion

Entre aujourd'hui et demain, vous assisterez au baroud d'honneur de Mars et si vous êtes né après le 15 août, vous vous mettrez la pression pour terminer un boulot. Mais vous pouvez aussi vous montrer trop autoritaire et ceux qui vous entourent joueront alors les frondeurs, tout comme il peut y avoir un conflit à gérer entre vous et un supérieur ou un parent. Ce sera rapide et sans grandes conséquences, dans la mesure où apparemment vous saurez garder votre sang-froid.

Vierge

Une journée sans ennuis, presque sans soucis si vous parvenez à canaliser votre machine à penser. Finalement, c'est elle qui est parfois votre pire ennemi. Vous me direz qu'on n'est pas maître de ses pensées, qu'elles s'imposent le plus souvent sans que vous les ayez invitées. En ce qui concerne votre signe, la réponse adaptée serait la relaxation, la méditation surtout, qui peut vous apprendre à vider votre esprit. Bon, cela dit, il est vrai qu'il y a toujours un bruit de fond, celui de la vie.

Balance

Pour la énième fois, vous serez contrarié par un problème financier qui ne vous appartient pas. Il concerne l'un de vos proches et a des répercussions sur vous. Vous avez peut-être un partenaire dépensier, ou qui a fait des erreurs dans la gestion de ses affaires et votre nature vous portant à tout partager avec ceux que vous aimez, mais hélas, vous ne partagez pas que les bonnes choses... Cela dit, vous-même pouvez avoir trop dépensé et vous retrouver dans le rouge.

Scorpion

La Lune s'installe chez vous jusqu'à vendredi et va jouer un rôle d'amplificateur. Vos émotions seront de toute évidence exagérées, mais vous ne montrerez rien, vous garderez tout pour vous... Ou alors cela sortira sous forme de critiques adressées à ceux que vous croiserez, des remarques qui peuvent être blessantes. Vous risquez de provoquer un clash, quelqu'un ne se laissant pas faire (aujourd'hui ou demain, et exclusivement pour le troisième décan).

Sagittaire

Évitez, si possible, de trop vous faire remarquer, la conjoncture vous dit au contraire de rester discret et d'être plus spectateur qu'acteur. Surtout natif du 3e décan. Vous n'avez pas la main en ce moment (toujours à cause de la dissonance entre Vénus et Saturne) ; de plus, la Lune est dans votre 12ème secteur aujourd'hui, ce qui indique que vous serez plus à l'aise dans l'ombre que dans la lumière, même si vous êtes de ceux qui n'aiment que la lumière.

Capricorne

Montrez-vous amical et surtout solidaire en toute circonstance, non seulement on vous en sera reconnaissant mais vous avez apparemment quelque chose à y gagner. En particulier si vous êtes du 2e décan, né autour des 2, 3, 4 janvier. Cela dit, vous pouvez aussi avoir besoin d'aide parce que vous êtes surchargé de boulot, et vous n'aurez qu'à demander pour obtenir ce dont vous avez besoin. Né en décembre, un projet, une idée pourrait prendre forme dans votre tête.

Verseau

Votre ambition et votre besoin de gagner l'un de vos paris sont au premier plan, mais si vous êtes du 3e décan, des obstacles vous empêchent d'avancer rapidement. N'essayez pas de les effacer d'un revers de la main, ils ont peut-être une utilité ! Il est possible, par exemple que vous n'ayez pas vu un aspect matériel et que ce soit lui qui vous bloque. Mais Mars est rapide et ça ne sera qu'une péripétie de plus sur le chemin qui vous mène de toute façon au succès.

Poissons

Un petit coin de ciel bleu, une mer plus lisse, en tout cas pour les natifs de février et début mars. Toutefois, né vers le 4 mars, attention à une possible trahison. Qu'elle soit financière ou sentimentale, vous pourriez avoir l'impression que votre monde s'écroule. Mais si c'est le cas, il s'agit plus d'un monde imaginaire que vous vous êtes construit que d'une réalité. Il se pourrait qu'on vous impose quelque chose d'une manière un peu dictatoriale...