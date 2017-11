L'horoscope du 12 novembre 2017

publié le 12/11/2017 à 08:20

Bélier

Pour agir avec prudence, il faut savoir écouter a dit Sophocle. Oui, mais voilà, vous êtes de ceux qui agissent et qui écoutent après. 2e décan, écoutez avant SVP ! Vous risquez en effet de vous fâcher avec quelqu'un parce que vous aurez mal compris ce qu'il ou elle vous dit, ou que vous aurez pris ce qu'il/elle dit pour une agression. 1e décan, les questions d'argent sont toujours au 1er plan (jusqu'au 25/11), mais plutôt dans le registre positif ces jours-ci. 3e décan, la rébellion est-elle utile ou inutile ?

Taureau

Un bon dimanche en perspective, surtout si vous êtes de ceux qui viennent de faire une rencontre. A moins qu'une occasion ne se présente aujourd'hui, 1er décan. Nous avons vu hier que Vénus et Jupiter s'opposaient à vous - c'est une bonne conjoncture, et la Lune a pu servir de déclencheur hier soir, et encore aujourd'hui. 2e décan, si vous avez mal quelque part n'attendez pas que ça passe, soignez-vous. 3e décan, le ciel ne vous envoie pas beaucoup d'influx mais vous avez la paix !

Gémeaux

2e décan, vous pouvez tout gagner avec le soutien de Mars jusqu'au 23/11. Il faut juste que vous décidiez de vous investir à fond dans ce que vous entreprenez. On vous connaît, vous êtes excellent pour démarrer, surtout quand votre curiosité est piquée, mais sur la longueur vous n'êtes pas le meilleur. Le Taureau l'est. 1er décan, vous pourriez beaucoup penser à quelqu'un avec qui vous travaillez, ou à une personne qui vous soigne. Mais une belle satisfaction dans le boulot est également possible. 3e décan, le Soleil vous éclaire et vous voit plus habile, plus rusé.

Cancer

L'amitié est plus tragique que l'amour. Elle dure plus longtemps a dit O. Wilde. En tout cas, vous êtes d'une grande fidélité en amitié, c'est l'un de vos points forts. Et vous l'éprouverez davantage aujourd'hui, notamment 1er décan : Lune, Vénus et Jupiter s'allient pour vous faire goûter aux joies des amicales confidences. L'amour n'est pas loin ! 2e décan, né autour des 4, 5 juillet c'est toujours conflictuel autour de vous, et même parfois en vous face à une décision. 3e décan, rien de nouveau.

Lion

Vous recevez déjà quelques influx de Jupiter, 2e décan, et elle vous invite à vous décider entre un éventuel déménagement ou des travaux dans la maison. Vous aimez les belles choses on le sait, mais le cadre qui les accueille doit aussi être beau, coloré, chaleureux. Vous avez peut-être envie de l'améliorer ? 1er décan, les conditions sont réunies pour que vous soyez heureux chez vous, dans votre intimité ou en famille. 3e décan, le Soleil éclaire votre passé et peut vous voir nostalgique.

Vierge

La Lune est chez vous et s'oppose à Neptune, ce qui peut défriser le 2e décan. Les prises de conscience se succèdent, il faut les digérer et ce n'est pas facile. Vous avez la tête farcie d'explications, celles que vous donnez à la situation et qui sont les vôtres. Ce serait bien de les confronter à celle d'un ou d'une autre. 1er décan, la facilité est de mise depuis que Jupiter vous envoie ses bons influx (10 octobre) et vous en êtes encore surpris. Ça va continuer ! 3e décan, né après le 18/9, Saturne vous affaiblit toujours.

Balance

Mars vous irrite et vous donne envie de rentrer en conflit avec tout le monde, alors que ce n'est pas du tout votre nature. 2e décan, vous préférez agir que réfléchir (en ce moment) et c'est un des effets de la présence de Mars (planète du Bélier) dans votre 2e décan. Vous ne vous donnez pas assez de temps, mais peut-être qu'on vous met la pression ? 1er décan, les questions d'argent sont sensibles en ce moment, auriez-vous peur pour vos économies ?

Scorpion

Bon anniversaire au 3e décan, qui commence dans la journée. Vous n'avez pas d'aspect majeur pour l'instant, mais Jupiter stationnera chez vous début 2018. Elle restera même longuement dans votre décan, vous permettant d'être opportuniste et de saisir des occasions de gagner plus, ou de faire des affaires lucratives. 2e décan, reposez-vous, faites la sieste si vous le pouvez, il se peut que votre fatigue vienne d'un manque de sommeil. 1er décan, c'est la joie : l'amour, l'amitié, vous sourient.

Sagittaire

Vous aurez l'âme militante aujourd'hui, 2e décan. Vous aurez besoin de défendre une cause ou vos opinions politiques et vous n'irez pas avec le dos de la cuiller. Evidemment, ça ne plaira pas à tout le monde et il peut y avoir une sérieuse polémique. Et comme vous êtes de mauvaise foi, vous aurez le dernier mot. 1er décan, Mercure vous invite à écrire à quelqu'un, à vous déplacer pour rendre une visite ou à vous promener dans la nature. 3e décan, même (bonne) ambiance qu'hier.

Capricorne

Vous avez du mal à accepter certaines choses en ce moment, en particulier qu'on vous dise ce que vous devez faire, 2e décan. Mais évitez de réagir trop vivement. Peut-être qu'on vous provoque, qu'on veut vous faire sortir de vos gonds ? Vous aurez la sagesse de vous retenir et de ne pas alimenter ces petites querelles de pouvoir. 1er décan, ce n'est pas le nirvana mais pas loin, Vénus et Jupiter vous font voir la vie et l'avenir surtout, en rose. 3e décan, ça bougera vraiment à partir du 3/1

Verseau

Vous pourriez vivre une relation passionnelle, 1er décan, mais d'une certaine manière cela vous dérange. Peut-être parce que la passion n'est pas loin de la souffrance ? En tout cas, aujourd'hui la Lune est en Vierge et révèle que vous n'êtes pas à l'aise, que vous réfléchissez trop. Vous vivez les choses tout en les analysant... 2e décan, né début février, vous avez un trop-plein d'énergie, il vous faut trouver le moyen de la dépenser. 3e décan, votre météo astrale ne bouge pas en ce moment.

Poissons

Si vous voulez progresser, 2e décan, et sortir des difficultés que vous crée Neptune, il est indispensable que vous fassiez un état des lieux le plus lucide possible. Seulement voilà, on a l'impression qu'une partie de vous ne veut pas voir, alors que l'autre sait très bien ce qu'il en est. Vous vous battez donc contre vous-même ! 1er décan, il n'y a rien à dire, vous êtes dans une excellente période qui vous ouvre plein de portes fermées jusque-là.