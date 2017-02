L'horoscope du 12 février 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 12 février 2017.

12/02/2017

Bélier

Vous serez un peu anxieux, mais comme chez vous tout prend des proportions, vous ne le garderez pas pour vous et afficherez du pessimiste sur l'avenir. Mais ça ne durera que quelques heures, rassurez-vous, car ce n'est pas du tout dans votre tempérament. D'ailleurs, il se peut que seul le 2e décan connaisse cette anxiété... Si vous en êtes, Mars se trouve " sur " votre Soleil et cela peut avoir diverses conséquences, parmi lesquelles de l'exagération... de tout ce qui va mal.

Taureau

Un bon dimanche vous attend, vous serez en phase avec ceux que vous aimez et ils vous donneront des preuves de leur attachement. Et vous en avez besoin ! En effet, comme vous le savez, Vénus s'est installée en Bélier (votre signe d'ombre) et vos affaires de coeur pourraient être un souci (à moins que ça ne soit l'argent puisque Vénus gère les deux). En tout cas, aujourd'hui il se passera quelque chose qui vous rassurera, ne serait-ce que quelques heures.

Gémeaux

Comme le Bélier, vous serez nerveux et aurez du mal à tenir en place. Essayez de dépenser votre énergie dans le sport, vous serez plus détendu après. Même si vous avez atteint un certain âge, n'hésitez pas à faire de la marche rapide, ou toute activité vous permettant de vous délester de cette forte énergie mentale qui vous fait trop penser et ne peut que vous tourmenter. Et né autour du 2 juin, évitez de vous dévaloriser, n'écoutez pas les critiques, sauf si elles sont constructives.

Cancer

Vous serez content d'aller voir certains proches, tout simplement parce que cela vous donnera l'occasion de bouger. Pas envie de rester chez vous aujourd'hui ! C'est rare, c'est pourquoi on en parle... Votre besoin d'échanges, de nouveaux contacts peut-être, s'exprimera librement mais j'ai bien peur que, sans vous en rendre compte, les idées que vous avancerez ne plaisent pas. Il est même possible qu'il y ait une polémique, 2e décan.

Lion

Si vous êtes chineur, vous trouverez certainement des objets qui vous intéresseront et votre plaisir, de toute évidence, sera d'en faire baisser le prix. Avouez-le, vous aimez bien marchander, juste pour obtenir un petit rabais et faire plier le marchant... Cela fait partie du plaisir. Si vous n'êtes pas chineur, vous serez peut-être joueur aujourd'hui, une partie de cartes, de pétanque, ou encore d'échecs : vous aimez les jeux de hasard mais aussi de stratégie.

Vierge

Chez vous, la Lune s'oppose à Neptune et cela peut créer de la confusion 2e décan. N'oubliez pas que l'emprise que l'autre a sur vous n'est pas de l'amour. Ne restez pas dans une relation où l'autre vous dit ce que vous devez faire et où ce que vous faites n'est jamais bien, jamais assez. Vous avez affaire à quelqu'un qui ne sera jamais satisfait et qui vous tourmentera tant que vous ne lui aurez pas mis de limites. Ce qui serait un acte de courage !

Balance

Vous sortez d'une période un peu chaude, 1er décan, alors prenez du recul aujourd'hui et isolez-vous de cet entourage qui vous bouffe littéralement. Votre partenaire, en particulier, qui semble avoir été vraiment pénible ces derniers temps ; vous avez besoin de faire un " break ". Mais c'est fini et c'est au tour du 2e décan d'être face à quelqu'un de mal luné et vous allez devoir prendre des gants pour préserver la relation. Du moins, c'est ainsi que vous le sentirez.

Scorpion

Vous avez de solides amitiés et, pour certains elles seront en vedette. Mais vous pourrez aussi faire le bien autour de vous grâce à des actions charitables. En effet, si vous êtes né autour des 3, 4, 5 novembre, comme je vous l'ai déjà dit vous recevez un bon aspect de Neptune, planète qui vous incite à développer votre empathie et votre volonté d'aider ceux qui sont démunis ou malades. Vous êtes peut-être bénévole au sein d'une structure d'aide...

Sagittaire

Désolée de vous le dire, mais vous ne serez pas un modèle de détente et de joie de vivre aujourd'hui. Vous aurez le sentiment d'avoir trop sur les épaules. Cela ne concerne, a priori, que le 2e décan qui devra supporter une dissonance Lune/Neptune qui est un peu déprimante et vous donne l'impression que personne ne vous aide, que vous devez tout affronter seul. Mais les bons aspects de Mars vont vous donner le goût de la lutte...

Capricorne

Vous aimeriez être très loin, prendre des distances avec votre quotidien... Les gens vous fatiguent en ce moment, surtout natif de début janvier. Mars a entamé une dissonance avec vous et tout vous paraît un peu plus difficile que d'habitude. Et même si vous n'êtes pas de ceux qui aiment la facilité, il y a des moments où trop c'est trop. Il se peut en effet qu'on vous demande beaucoup, autant en famille qu'au travail...

Verseau

Ce dimanche serait très sympa si vous arrêtiez de vous prendre la tête sur des détails, des petits trucs qui ne vont pas, qui ne fonctionnent pas parfaitement ! Il faudra que tout aille comme sur des roulettes, sinon vous ne vous sentirez pas à l'aise et votre usine à penser tournera en boucle toute la journée. 2e décan, n'oubliez pas que vous bénéficiez d'un bon aspect de Mars jusqu'au 10 mars, mais il se peut qu'il vous rende plus nerveux et plus impatient.

Poissons

Les réunions, les tête-à-tête et autres petites fêtes devraient être au programme d'un dimanche où vous ferez passer les autres avant vous en toute circonstance. Vous trouverez qu'ils méritent votre entière attention et serez probablement aux petits soins pour ceux que vous aimez. Surtout s'il y en a un de malade, ce qui n'est pas impossible. Souvent d'ailleurs, votre façon de montrer vos sentiments, c'est justement d'être aux petits soins.