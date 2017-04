L'horoscope du 11 avril 2017

publié le 11/04/2017 à 06:39

Bélier

La pleine Lune oppose votre signe à celui de la Balance. Elle indique une hésitation qui vous est inhabituelle, vous qui prenez toujours vos décisions rapidement. Vous le faites généralement à l'instinct, un instinct qui vous trompe rarement, à moins que certaines planètes de votre thème ne soient vraiment mal disposées. Attention, parce que ça va être le cas cette semaine et vous le savez ; c'est probablement ce qui vous incite à hésiter et on vous comprend.

Taureau

La conjoncture oppose des secteurs liés au travail et à ses aléas. Et comme Mars est chez vous, il se peut que vous en fassiez trop d'un côté et pas assez de l'autre. Cela concerne surtout le 3e décan, qui doit également rester prudent et ne pas se précipiter pour prendre une décision ou faire un choix. Certes, ce n'est pas dans votre nature qui est plutôt lente, mais la présence de Mars est une sorte d'accélérateur. Au positif, vous pouvez avoir à démarrer quelque chose.

Gémeaux

Une pleine Lune tout en sentiments puisqu'elle valorise amour et amitiés. Vu la rétrogradation de Vénus, vous hésitez peut-être justement entre les deux. Quelqu'un vous plaît beaucoup par sa personnalité, vous avez des affinités et une forte amitié, dont vous vous demandez si ce n'est pas autre chose (3e décan). Laissez le temps faire son travail, ne forcez surtout pas les choses car Saturne est toujours opposée et cela ne pourrait pas se passer comme vous le désirez.

Cancer

3e décan, né après le 13 juillet, la conjoncture vous parle carrière, ambitions et si vous avez un objectif à atteindre, c'est le bon moment pour vous lancer dans la bataille. Cela ne se passera pas dans le calme et la sérénité à cause de la dissonance en formation entre le Soleil et Uranus qui exerce une contrainte sur vous. Enfin, pas la planète elle-même bien sûr, mais quelqu'un de votre entourage professionnel, ou même un parent : vous êtes privé de votre liberté de choix.

Lion

Tout baigne pour une majorité de Lion, la pleine Lune éclaire des secteurs qui vous poussent à vous faire remarquer et à prendre plus de place, côté coeur ou boulot. Toutefois, Mars trône au zénith de votre ciel et place un obstacle sur votre route ; une sorte d'ornière que vous devriez franchir facilement grâce à votre habileté : elle est accentuée par la conjoncture, laquelle vous donne des idées très futées. A moins que cela ne vienne de l'un de vos proches (les bonnes idées).

Vierge

La conjoncture oppose votre voisin Balance au Bélier, il sera donc question d'argent, les domaines des pertes et profits étant activés par la pleine Lune pour le 3e décan. Et la dissonance que Saturne vous envoie depuis quelque temps étant ce qu'elle est, c'est-à-dire privative, je crains qu'il ne s'agisse plus de pertes que de profits... La question que vous allez vous poser, est de trouver le moyen de limiter ces pertes et de remonter la pente le plus vite possible.

Balance

Chez vous, la Lune s'oppose au Soleil Bélier et si vous êtes né après le 15 octobre, le domaine relationnel est comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Vous avez du mal à vous contenir, face à l'arrivée de la dissonance Soleil/Uranus dont nous avons parlé hier et qui prend de plus en plus de force ; elle sera exacte, et donc ira en s'affaiblissant, à partir de vendredi. Avec la pleine Lune vous risquez d'être très indécis sur la manière dont vous pouvez vous en sortir.

Scorpion

Les interrogations d'hier sont encore plus d'actualité avec la pleine Lune ; elles risquent de vous peser pendant quelques jours et de vous rendre très soucieux. Cela ne concerne que le 3e décan, qui reçoit en plus de la pleine Lune une opposition de Mars, laquelle est à l'origine du problème. Vous vous sentez agressé, voire poussé dans vos retranchements, par votre partenaire ou par quelqu'un avec qui vous travaillez. Et vous ne pouvez pas réagir comme vous le voudriez.

Sagittaire

Votre 3e décan est en phase avec la pleine Lune et, malgré les défis lancés par Saturne, vous trouvez quand même le moyen d'apprécier les bons côtés de la vie. Il se trouve que vos amitiés et vos amours sont au premier plan avec la pleine Lune et que cela peut vous aider à mieux vivre un présent qui est difficile. Les uns se sentent en échec, les autres ont un deuil (réel ou symbolique) à faire, et ce n'est pas une partie de plaisir (né après le 13 décembre surtout).

Capricorne

Saturne n'est pas très loin de vous, natif de décembre, aussi ne vous étonnez pas si vous sentez déjà que les choses tournent au ralenti, ou même ne se font pas. Mais les vedettes du jour sont ceux du 3e décan, qui reçoivent la pleine Lune et qui ont un choix à faire ou une réflexion à mener à propos d'un choix. Cela dit, nous en parlons souvent mais il est clair que si vous êtes né autour des 11, 12, 13 janvier il faut à présent agir ; vous ne pouvez plus attendre.

Verseau

La pleine Lune est gaie, rapide et favorable au domaine de la communication, l'un de vos favoris. Vous serez le meilleur, 3e décan, pour persuader vos interlocuteurs, personne ne pourra résister à votre bagou. Mais vous vous poserez quand même des questions, pleine Lune oblige, sur quelqu'un de votre entourage ou sur la communication d'un homme politique, dont vous trouverez qu'elle est bizarre, pour ne pas dire un peu louche.

Poissons

La conjoncture vous place dans une position délicate car elle vous incite d'un côté à être généreux et de l'autre à rester réaliste sur les moyens qui sont les vôtres. Et qui ne vous permettent peut-être pas d'être généreux, ou pas autant que vous le voudriez. Le ciel vous fait la leçon depuis un certain temps, 3e décan, mais cela ne se passe pas dans le domaine financier pour tous ! Pour d'autres c'est dans le domaine amoureux, par exemple : devez-vous vous laisser aller à vos sentiments ou non...