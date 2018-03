L'horoscope du 14 mars 2018

publié le 14/03/2018 à 06:20

Bélier

Les derniers influx de Mars sont dopés par son entente avec Uranus ; si vous êtes né après le 16 avril, vous aurez l'occasion vous débarrasser de vos contraintes. Est-ce vous qui vous les imposez ou est-ce un supérieur, voire un parent, qui vous impose sa loi et vous crée ces contraintes ? Mais la conjoncture peut vous permettre justement de rejeter ce qui vous pèse et qui ressemble à de gros boulets attachés à vos pieds. Ça peut être très libérateur !

Taureau

Il y a une mésentente entre Lune et Jupiter aujourd'hui, et ceux du 3e décan risquent d'enrager intérieurement, un adversaire étant en train de les pousser à bout. Il est vrai que vous pouvez, avec Jupiter planète de loi, être dans une procédure contre quelqu'un, ou en train de divorcer... ça arrive. Cela dit, comme Jupiter est rétrograde, c'est peut-être quelque chose qui est derrière vous ; néanmoins, vous n'êtes pas de ceux qui oublient et cela peut rester présent à votre esprit.

Gémeaux

Né après le 17 juin, c'est un peu tumultueux en ce moment, on vous casse les pieds, on vous cherche, mais vous saurez très bien vous défaire des gêneurs. Vous avez en effet la possibilité de donner un bon coup de balais afin de maintenir l'ordre autour de vous. Et puis cela ne va plus durer très longtemps car Mars change de signe dimanche et ne s'opposera plus à vous. Ouf ! Cela dit, il faut en passer auparavant par la nouvelle Lune de samedi, tumultueuse elle aussi.

Cancer

Le 2e décan est sous l'influence de Mercure en Bélier et pourrait avoir des mots un peu durs et surtout irréfléchis. Considérez d'abord à qui vous vous adressez : vous ne parlerez pas de la même manière à l'un de vos enfants adolescents, à un proche, à un collègue ou à un supérieur. Essayez de moduler votre ton, de choisir vos paroles en fonction de la personne avec qui vous êtes. Aujourd'hui, ce sont ceux qui sont nés autour du 3 juillet qui seront les plus sensibles à Mercure.

Lion

Vous ne serez pas plus conciliant qu'hier, Vénus étant encore en bisbille avec Saturne, 1er décan. En revanche, 2e décan, vous saurez imposer vos idées ! Si vous devez négocier ou entamer un dialogue avec quelqu'un juste pour partager des idées, vous survolerez le débat ! Mais il peut aussi être question d'un voyage, professionnel ou pour le plaisir, en particulier si vous êtes né autour du 4 août ; rien que d'en parler, cela vous dépaysera !

Vierge

Une question de santé pourrait vous turlupiner mais même si vous êtes souvent soucieux de la vôtre, c'est celle d'une proche qui vous préoccupera. Rien de grave, cela peut être l'un de vos enfants qui a un gros rhume et est obligé de rester à la maison. Le problème c'est que cela risque de vous désorganiser dans votre travail et on sait à quel point vous n'aimez pas ça ! Cela ne concernera, a priori, que les natifs du 3e décan, et encore seulement ceux nés après le 18 septembre.

Balance

Si vous avez quelque chose à proposer, une idée à vendre par exemple, ce mercredi est idéal, en particulier si vous êtes du 2e décan. Vous serez très convaincant. Il faut dire que le contraire peut aussi être vrai, c'est-à-dire que quelqu'un se montrera convaincant avec vous pour vous faire acheter quelque chose ou pour que vous changiez d'avis. Dans ce cas, évitez de vous laisser influencer et c'est en prenant du recul que vous y parviendrez.

Scorpion

Vous aurez besoin de vous protéger, d'avoir un refuge et peut-être choisirez-vous de travailler de chez vous parce que c'est là que vous vous sentirez le mieux. Néanmoins, si vous n'en avez pas la possibilité, essayez de vous créer une bulle n'importe où vous irez. En vous débrouillant pour que cette bulle ne vous isole pas totalement des autres, ce n'est pas le but. Laissez passer ceux dont vous savez qu'ils ne seront pas agressifs avec vous.

Sagittaire

Mars passe ses derniers jours chez vous avant d'entrer en Capricorne. Né après le 19 décembre vous serez rapide à vous décider sur un projet de longue date car vous avez envie d'en finir maintenant. Il est possible que vous ayez une occasion à saisir rapidement. Cela dit, avec Mars sur votre Soleil il est possible également que vous vous investissiez à fond dans quelque chose de nouveau, un nouveau boulot par exemple.

Capricorne

Vous ne prendrez pas de gant pour dire ce que vous pensez, 2e décan. Jusqu'au 23 mars, Mercure va vous inciter à parler sans ménager vos interlocuteurs. Toutefois, elle va s'arrêter sur le seizième degré du Bélier, qui correspond aux natifs des 6, 7 janvier et quelque chose que vous deviez communiquer sera retardé : rétrograde, Mercure ne vous facilitera pas les choses. A moins que vous ne soyez obligé de mettre un travail en attente.

Verseau

3e décan, si vous avez quelques soucis administratifs dus à Jupiter, il va falloir bien préparer votre dossier justificatif. Cela dit, vous avez jusqu'en septembre. En effet, Jupiter rétrograde jusqu'au 10 juillet mais ne reviendra pas à ses positions actuelles avant septembre ; cela dit, vous pourrez peut-être régler le problème quelque temps avant. Vous pouvez aussi attendre une promotion qui vous a été promise, ou atteindre un objectif sur lequel vous aurez travaillé pas mal de temps.

Poissons

Né après le 17 mars, vous recevez les derniers influx de Mars située au zénith de votre thème. Vous aurez un petit coup de collier à donner jusqu'au week-end ! Après, vous serez plus tranquille étant donné que Mars changera de signe pour intégrer le Capricorne, en bonne harmonie avec vous. 1er décan, aucun aspect à l'horizon avant que Mars ne change de signe ce dimanche ; elle décuplera votre volonté d'atteindre vos buts.