L'horoscope du 13 mars 2018

publié le 13/03/2018 à 06:23

Bélier

Vous aurez la tête pleine de projets et même le 1er décan, toujours ennuyé par Vénus et Saturne, pourrait s'intéresser à l'avenir dans l'optique d'un changement. Vous êtes peut-être en train de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un et il se trouve que Saturne vous impose de procéder lentement, à un rythme qui ne vous convient pas et vous êtes obligé de vous plier à ses diktats. Mais vous créer un nouvel avenir, c'est votre liberté à vous...

Taureau

On le sait, vous détestez les contraintes et vous repliez sur vous, ou vous mettez en colère, quand on vous en impose, comme ce sera le cas aujourd'hui. Toutefois, il est possible que ce soit vous qui vous obligiez à faire ce que vous n'avez pas envie de faire, parce que vous estimez que c'est votre devoir ; surtout si quelqu'un de cher à votre coeur est impliqué dans la situation. Il se peut que ce quelqu'un vous demande de l'aide et que vous pensiez qu'elle sera inutile.

Gémeaux

Vous serez d'humeur joviale, positive et cela suffira à atténuer les petites contrariétés qui vous tombent dessus les unes après les autres, 3e décan. Le genre de trucs qui, pris séparément n'ont pas une grande importance, mais qui lorsqu'ils arrivent en escadrille vous plombent vos journées. Allez, courage, ça ne va plus durer longtemps puisque Mars change de signe ce samedi, jour de nouvelle Lune, et va s'installer en Capricorne où elle vous demandera moins.

Cancer

Vous aurez tendance à vous méfier de tout et de tous, et ce sera exagéré. Cela dit, vous avez du grain à moudre 1er décan mais il faut rester juste et rationnel. Vous pouvez accuser la terre entière mais est-ce que cela va vraiment vous soulager ? Pas sûr. Le soulagement vient quand on décide, intérieurement, de lâcher prise. Mais vous n'êtes probablement pas prêt, c'est un processus qui demande un certain temps de mûrissement.

Lion

Entier, comme tous les signes de Feu, vous n'êtes pas du genre conciliant et encore moins en ce moment. Mais faites un effort, vous ne le regretterez pas. Si vous êtes face à quelqu'un qui cherche à vous échapper, ou à vous pousser dans vos retranchements, laissez-le faire, ça lui passera rapidement. Et puis, si votre orgueil vous le permet, ouvrez le dialogue (surtout né autour du 3 août), vous avez tout à y gagner car vous avez l'art de bien vous exprimer.

Vierge

Vous aurez quelque chose à organiser, probablement pas pour vous mais pour quelqu'un ou pour un groupe, une association et cela vous stressera. Cela produira du stress parce que c'est quelque chose d'inhabituel et que vous aurez peur de ne pas y arriver. Faites-vous confiance, surtout 1er décan, Saturne vous promet que vous ne ferez pas d'erreur et que même si vous n'êtes pas content parce que ce n'est pas parfait, ce sera bien quand même !

Balance

Plus fort et plus courageux que les autres jours, vous affronterez des collègues ou même votre partenaire et leur ferez comprendre que vous avez vos limites. Il vous est arrivé de laisser les autres les outrepasser, mais cela ne doit plus être le cas. C'est ce que vous dit Saturne (1er décan) en vous présentant justement des situations où vous avez à vous défendre, voire à attaquer, et cela reviendra tant que vous n'aurez pas compris que vous devez être un peu plus orgueilleux.

Scorpion

Vous n'aurez pas de contrainte à supporter, comme le Taureau, c'est plutôt vous qui les imposerez aux autres. Mais ne vous croyez pas tout permis, 1er et 3e décan ! Il est vrai, 3e décan, que Jupiter est chez vous et si vous ne l'avez pas encore constaté, sachez que cette planète nous pousse à nous croire plus fort que les autres et à penser que nous ne sommes pas assujettis aux mêmes lois. Mais vous vous trompez lourdement et la vie pourrait bien vous rappeler à l'ordre.

Sagittaire

1er et 2e décan, votre curiosité sera sans limite aujourd'hui, mais veillez à ce qu'elle n'aille pas jusqu'à l'indiscrétion. Sachez respecter l'intimité des autres. En revanche, on peut vous demander de transmettre certaines informations : dans ce cas, vérifiez qu'elles sont vraies et qu'on ne se sert pas de vous pour nourrir un conflit, ou même en créer un. Par ailleurs, né autour du 3/12, vous pourriez obtenir un document officiel ou une sorte de laissez-passer.

Capricorne

C'est toujours un peu rude pour le 1er décan, mais surtout du côté affectif ou financer aujourd'hui. Vous risquez d'être très mécontent, voire un peu découragé. Mais vous allez pouvoir vous reprendre à partir de vendredi. Il y a peut-être eu un événement qui vous a déprimé légèrement et vous avez besoin de temps pour le digérer, c'est dans votre nature. 2e décan, un déplacement pourrait être au programme pour rendre visite à l'un de vos proches ; ou c'est lui qui viendra vers vous.

Verseau

La Lune s'installe chez vous, décuplant votre intuition et votre instinct, parfois très sûr. Faites-leur confiance, même si vous n'avez pas toutes les cartes en main. 1er décan surtout, la dissonance entre Vénus et Saturne risque de brouiller la communication avec l'un de vos proches, aussi fiez-vous à ce que vous ressentez et non à ce qu'il vous dit ou même vous montre. Il se peut aussi, pour certains, qu'un rendez-vous soit reporté ou annulé. Pour le moment...

Poissons

Bonne nouvelle, votre imaginaire sera en pleine forme, mais mauvaise nouvelle : la réalité ne correspondra pas vraiment à vos rêves, elle sera un peu trop triviale. Vous voudriez de l'exceptionnel, de l'inédit, comme vous savez vous en créer dans vos fantasmes, mais vous êtes le plus souvent déçu. Alors pourquoi recommencer et vous refaire des scénarios impossibles ? On pourrait penser que vous y trouvez du plaisir.