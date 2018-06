L'horoscope du 13 juin 2018

publié le 13/06/2018 à 06:53

Balance

Vous n'aurez aucune difficulté à vous faire apprécier et même aimer, 1er décan. En amour comme en amitié, vous serez très agréablement surpris et attendri. On vous fera des compliments, ou alors vous réaliserez que vous avez atteint l'un de vos objectifs et serez content de vous. Même les dissonances que Vénus va devoir affronter (Uranus, puis Mars) n'auront pas d'influence négative, sauf si vous avez l'ascendant en Bélier, Cancer ou Capricorne.

Bélier

Vénus en Lion est votre meilleure amie, vous qui aimez conquérir les coeurs et vous faire des amis, il y aura du nouveau. 1er décan, vous avez jusqu'au 22 juin. En fait, vos relations vous renverront une bonne image de vous et ça vaut tout l'or du monde. Il se pourrait même que certains Bélier nés autour du 28 mars aient un petit coup de coeur, qui sera cependant impossible à concrétiser. Malheureusement, Saturne (la morale) vous en empêche (pour le moment).

Taureau

Vénus vous fait des misères, 1er décan. Sa dissonance avec Uranus, active jusqu'en fin de semaine crée de fortes tensions, un proche semble vous exaspérer. Cela peut autant être votre conjoint qu'une autre personne à laquelle vous tenez, un parent par exemple. Vous avez l'impression qu'il ou elle fait tout pour vous mettre hors de vous. Demandez-vous, et demandez-lui aussi, ce qu'il ou elle veut vraiment ; essayez de comprendre ce qui se passe dans sa tête.

Gémeaux

Le transit de Vénus en Lion jusqu'au 10 juillet commence par une dissonance avec Uranus, mais rien d'ennuyeux pour vous, c'est juste de l'imprévu à gérer. Quelqu'un qui vient chez vous sans s'être annoncé, par exemple, ou vous qui contactez quelqu'un que vous aviez un peu laissé tomber. L'aspect sera actif aujourd'hui et demain, puis Vénus s'opposera à Mars mais comme les planètes seront en harmonie avec vous il pourrait y avoir un coup de coeur !

Cancer

1er décan, jusqu'au 22 juin vous serez gourmand de tendresse et surtout de preuves concrètes de l'amour qu'on vous porte. Une très forte gourmandise, qui peut aussi s'exprimer avec la nourriture et avec toutes les bonnes choses que la vie nous offre. Toutefois, Vénus étant rapide, vous ne ressentirez ses influx qu'une journée tout au plus. L'argent peut aussi être parmi les choses dont vous serez gourmand, avec la possibilité d'une rentrée inattendue.

Lion

Dans votre signe Vénus et Uranus se regardent de travers, une remise en question peut connaître une nouvelle étape ces jours-ci, si vous êtes né en juillet. Une coupure provisoire, une cassure peut être au programme, à moins que vous ne vous sentiez rejeté par quelqu'un, voire par la boîte qui vous emploie. Après Uranus, c'est Mars qui sera fâchée avec Vénus ; né fin juillet, il y aura de l'eau dans le gaz avec un partenaire professionnel ou affectif.

Vierge

Vénus en secteur 12 éclaire ce que vous n'aimez pas de vous et vous incite à vous dévaloriser sans raison apparente. Ne vous comparez pas à d'autres, c'est en général ce qui vous incite à vous regarder de travers et à vous attribuer des défauts que vous n'avez pas. Cela peut même vous donner des complexes, ou accentuer ceux que vous avez déjà. Alors que par ailleurs vous avez de très beaux aspects, propices à la réussite (1er décan pour le moment).

Scorpion

Vénus n'est pas favorable ces jours-ci si vous êtes d'octobre. N'allez surtout pas au clash, vous le regretteriez. Mais vous ne décolèrerez pas pendant quelque temps. Après sa dissonance avec Uranus (aujourd'hui et jusqu'à dimanche) qui peut créer de très vives tensions entre vous et votre conjoint - ou votre boss - Vénus s'opposera à Mars et c'est là que vous vous sentirez poussé à bout ou que vous serez dans une situation qui provoquera en vous un fort ressentiment.

Sagittaire

Pour vous, c'est du tout cuit. Avec Vénus en Lion, quels que soient ses aspects, vous aimerez la vie sous toutes ses couleurs, votre bon plaisir sera au 1er plan. Évidemment, Vénus étant rapide ce n'est pas une conjoncture durable, mais ça fait toujours du bien quand ça passe. 1er décan, un ou deux jours d'ici le 22 juin, 2e décan par la suite. Il se peut aussi que vous réussissiez une sorte d'examen ou qu'on vous félicite pour votre travail.

Capricorne

Vous risquez d'être un peu trop méfiant en amour, de vous réfréner si vous avez une occasion ou de vous montrer jaloux si vous avez un/e partenaire. Bref, ce n'est pas une conjoncture qui vous permettra de vous laisser aller à vos sentiments. En revanche, vous serez moins regardant sur le sexe et pourriez passer des moments torrides, votre instinct vous incitant à posséder l'autre par tous les moyens possibles afin qu'il/elle ne regarde que vous.

Verseau

Vous aussi vous risquez d'avoir des relations tendues dans votre couple, un processus de remise en question de vos attentes affectives étant en cours. Vous n'êtes plus satisfait de la façon dont vous vivez, certains ayant envie de ne plus être en couple alors que d'autres s'interrogent sur un soudain besoin de sortir de leur célibat. Le problème central étant que d'une manière ou d'une autre, c'est votre besoin de liberté qui fait la loi.

Poissons

Vous douterez pendant quelques jours des sentiments qu'on vous porte, mais ça ne durera pas et vous vous en voudrez d'avoir eu ces pensées négatives. Parce qu'en réalité, tout va bien et si l'on s'en tient à ce qui se passe de positif sur votre décan avec Uranus et Saturne, la petite Vénus ne fait pas le poids et surtout elle est rapide. Vous aurez vite oublié la ou les questions que vous vous poserez aujourd'hui et demain si vous êtes né en février.