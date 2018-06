L'horoscope du 10 juin 2018

publié le 10/06/2018 à 06:31

Bélier

Vous penserez à vous avant de penser aux autres, on vous le reprochera mais pourquoi vouloir vous changer ? On doit vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts ! Enfin, dans l'idéal... Cela dit, vous vous ficherez des critiques, c'est tout juste si vous les écouterez. Vos plaisirs seront au premier plan et rien ni personne ne pourra vous empêcher de faire un bon repas (par exemple) ou de boire un bon vin. Même si le médecin vous le déconseille !

Taureau

Aujourd'hui encore, les tensions seront palpables pour ceux d'avril, il vous est conseillé de ne pas réagir trop fortement aux remarques qu'on vous fera. Il se peut que vous soyez en bisbille avec votre conjoint ou avec un parent, et cela vous prend la tête, tout en vous brisant le coeur car il y a de l'amour à la clé et vous avez l'impression qu'il est piétiné et même ignoré dans certains cas. Or, ce n'est pas du tout dans votre philosophie que de laisser l'amour de côté.

Gémeaux

Vous êtes curieux de tout, on le sait, et s'il y a bien une lecture qui vous passionne c'est le dictionnaire. Aussi, votre culture est souvent étendue, mais superficielle. Vous pourrez en tout cas en faire étalage aujourd'hui car vous serez entouré d'amis qui auront besoin de vos lumières sur certains sujets. Dans un autre registre, vous pourriez avoir très envie de vous changer les idées et de partir quelque part. Et si c'est votre anniversaire, on pourrait vous faire une fête surprise.

Cancer

Essayez de ne pas laisser trop de place à vos inquiétudes habituelles, elles sont accentuées pour le 1er décan, mais vous avez le pouvoir de les contrôler. Enfin, vous pouvez l'avoir si vous le voulez, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre avec quelqu'un, un conseiller, une personne qui vous montrera les bonnes techniques pour lutter contre cette anxiété qui vous prend parfois à la gorge et qui peut vraiment vous gâcher la vie.

Lion

Ceux du 1er décan n'apprécieront pas la dissonance de Lune et de Mars, votre partenaire ou un parent risque de vous pousser dans vos retranchements. Cela dit, ce n'est pas la première fois : depuis que Mars s'oppose à vous, vous avez un problème avec l'une de vos relations et si ce n'est pas un proche, c'est au boulot que cela se passe. On pourrait vouloir vous décourager, vous empêcher d'évoluer comme vous le faisiez il y a encore quelque temps.

Vierge

Comme Charlotte Brontë, évitez de regarder en avant ou en arrière et efforcez-vous à regarder vers le haut. Vous pouvez atteindre des sommets, 1er décan. Vous avez l'appui de deux importantes planètes, Saturne (qui construit) et Uranus (les projets) et vous avez sûrement quelque chose de bien en tête ; rien ne s'oppose à votre progression, ce n'est qu'en fin d'année que vous aurez à vous soucier de questions administratives ou légales. Que vous pouvez anticiper...

Balance

Un bon dimanche pour vous, si vous arrivez à lâcher un peu prise face aux obligations que vous vous imposez. Vous ne serez pas puni pour autant ! 3e décan, Vénus est au zénith de votre ciel et vous demande d'être plus cool avec votre famille. Pour leur bien, vous prenez souvent les commandes et organisez tout d'une main de maître, mais à la longue c'est fatiguant et vous avez besoin de vous sentir plus léger. C'est important pour les signes d'Air comme le vôtre.

Scorpion

A cause de la dissonance Lune/Mars vous risquez d'avoir des émotions fortes natif d'octobre. L'hostilité affichée d'un proche pourrait vous déstabiliser. C'est une conjoncture qui est active depuis quelque temps (Mars en Verseau) et à chaque fois qu'elle est activée, comme aujourd'hui, la tension monte. Vous n'êtes pas nombreux à être concernés, juste le début du signe. En ce qui concerne le 2e décan, les succès devraient bientôt s'enchaîner.

Sagittaire

Le Taureau et Vénus tiennent la corde aujourd'hui, ils font appel à votre sens du service. On pourrait vous demander de l'aide et vous n'hésiterez pas, 1er décan. Il faut dire que grâce à Mars vous ne manquez pas d'énergie en ce moment, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Cela dit, c'est peut-être vous qui aurez besoin d'aide pour un travail qui fait appel à vos idées et à votre manière de les exprimer. Quelqu'un pourrait vous aider à respecter certaines formes.

Capricorne

Même si l'avenir vous inquiète à l'arrière-plan, essayez de profiter du moment présent et de privilégier vos plaisirs, même si vous trouvez cela égoïste. Il faut savoir se faire du bien de temps en temps, or ce n'est pas dans votre philosophie ! D'une manière ou d'une autre, essayez de vous offrir un plaisir, une distraction, une sorte de récréation aujourd'hui. Peut-être avec vos enfants, si vous en avez : vous passerez de bons moments avec eux dans ce cas.

Verseau

Vous ne serez pas dans l'ambiance languissante d'un dimanche normal, certaines émotions pourraient refaire surface et vous en serez très énervé, 1er décan. Même si ce sont des émotions positives, d'origine amoureuse par exemple. Allez savoir pourquoi, ressentir de l'amour ou du désir risque de vous angoisser ! En revanche ce sera plus cool pour le 3e décan qui, grâce à Mercure sera satisfait de ses relations avec son entourage proche. Un petit déplacement peut aussi vous plaire.

Poissons

Ceux du 3e décan ont encore droit aux sympathiques influx de Vénus jusqu'à mercredi prochain. Né après le 16 mars, montrez davantage vos sentiments. Votre partenaire a peut-être besoin d'être rassuré/e sur la constance de votre amour pour lui/elle. Mais il est aussi possible que ce soit vous qui ayez besoin de démonstrations d'affection... Par ailleurs, les relations avec les enfants pourraient aussi être au premier plan.