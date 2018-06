L'horoscope du 12 juin 2018

publié le 12/06/2018 à 06:21

Bélier

Vous risquez de changer d'humeur ou d'avis d'un moment à l'autre avec Mercure en Cancer. Une légère instabilité intérieure qui ne durera que quelques heures. Le 1er décan sera concerné jusqu'à dimanche (Mercure est très rapide) et chaque membre du décan ressentira les influx de Mercure une demi-journée tout au plus. Quelqu'un de proche pourrait aussi vous rendre visite ou c'est vous qui devrez aller le voir, et ça ne sera pas forcément une partie de plaisir !

Taureau

Mercure en Cancer vous donne, provisoirement, le désir de mieux comprendre l'un de vos proches. En général, vous pensez que c'est à eux de vous comprendre. Ce sont eux qui doivent faire des efforts pour aller vers vous et vous parler, vous poser des questions, pas vous. Mais avec Mercure au Cancer, vous prendrez les devants, peut-être parce que vous ne pourrez pas faire autrement, votre curiosité étant décuplée par cette conjoncture. 1er décan, cela durera jusqu'à dimanche.

Gémeaux

Vous devriez vous appuyer plus sur vos intuitions que sur votre raisonnement ou votre sens de l'observation. Côté échanges, ne monopolisez pas la parole. C'est une tendance que l'on retrouve souvent chez les Gémeaux, qui ont un débit verbal assez impressionnant. Avec Mercure en Cancer, votre discours devrait être plus posé et surtout vous devriez faire attention à ce que l'autre puisse s'exprimer : laissez-lui du temps et un espace pour le faire.

Cancer

Votre compréhension des autres et des situations sera intuitive mais vous aurez des réticences à vous exprimer par crainte de ne pas dire ce qu'il faut ! Cependant, si l'émotion l'emporte sur la raison, vous n'aurez plus aucune crainte de dire ce que vous pensez, au contraire, vous ne vous ferez pas prier et risquez d'être parfois un peu agressif ; ou en tout cas sur la défensive et cela pour vous protéger efficacement de ce que vos interlocuteurs pourraient vous renvoyer.

Lion

Avec Mercure en Cancer, qui traverse le signe rapidement, vous risquez de mal interpréter ce qu'on vous dira ou d'en arriver à penser qu'on vous ment. En fait, ce que vous capterez sera mal traité par votre cerveau et vous risquez de vous tromper, de faire des erreurs de jugement. Mais ne vous en faites pas, cela ne durera qu'une journée tout au plus (1er décan jusqu'à dimanche inclus), et souvent même pas une journée entière pour chaque membre du décan.

Vierge

Mercure est bien placée par rapport à vous, 1er décan jusqu'à dimanche. Si vous avez une idée à placer, ou un rendez-vous à solliciter, n'hésitez pas. Tout ce qui touche aux échanges progressera dans le bon sens, mais ce sera un aspect rapide, il faudra saisir l'occasion au vol. Si vous pensez à quelque chose, essayez de transformer très vite cette pensée en action car votre fenêtre de tir est très étroite : une demi-journée pour chacun.

Balance

Pour vous, Mercure ne sera pas très positive d'autant plus qu'elle s'oppose à Saturne. Aussi, ne sollicitez rien, vous vous exposeriez à un refus (jusqu'à dimanche pour le 1er décan, et une demi-journée chacun). Il se peut aussi que vous appreniez quelque chose qui ne vous plaira pas, une nouvelle peu réjouissante, surtout entre jeudi et vendredi si vous êtes né autour des 29 et 30 septembre : Saturne rétrograde sera activée par Mercure et la Lune.

Scorpion

Vos déplacements, rendez-vous et échanges de tout bord seront plutôt positifs parce que vous saurez intuitivement comment bien profiter de la situation. Vous " sentirez " l'état d'esprit de vos interlocuteurs et pourrez ainsi aller dans leur sens, tout en les amenant à être d'accord avec vous ! Votre habileté sera quasiment diabolique ! Le 1er décan profitera de Mercure jusqu'à dimanche et elle sera très chanceuse la semaine prochaine pour le 2e décan.

Sagittaire

Il y a de la manipulation dans l'air avec Mercure en Cancer, mais ce sera probablement pour la bonne cause et obtenir ce qui vous revient de droit. Il sera en effet question de récupérer une somme qu'on vous doit ou quelque chose que vous avez prêté à un proche. 1er décan, vous avez jusqu'à dimanche ! Cela dit, il peut aussi y avoir une discussion portant sur quelque chose que vous avez mis en vente et si vous voulez vraiment vendre, restez raisonnable sur le prix.

Capricorne

Mercure s'oppose à présent à vous et à Saturne, 1er décan ça va être compliqué de vous entendre avec les autres ou de vous faire comprendre d'un partenaire. Saturne se trouve entre vous et vous aurez affaire à un interlocuteur qui n'acceptera rien de ce que vous lui proposerez. Ou c'est vous qui serez dans le refus car ce qu'on vous offrira vous semblera nettement insuffisant. Cela dit, 1er décan, la situation ne va pas s'éterniser, juste le temps d'une conversation.

Verseau

Le temps où Mercure sera en relation avec vous, 1er décan pour l'instant, votre sens critique sera très développé et vous ne serez pas d'une grande tolérance. C'est déjà l'un de vos traits de caractère que d'être un peu intolérant et Mercure va l'accentuer, mais cela ne durera que très peu de temps ! Une demi-journée pour chacun, le 1er décan étant concerné cette semaine et jusqu'à dimanche. En fait, il s'agira probablement d'une conversation où l'on vous décevra, d'où une forte réaction.

Poissons

Mercure en Cancer vous conviendra parfaitement car vous vous sentirez apprécié et même mis en valeur par vos interlocuteurs, lesquels seront assez flatteurs. Vous ne saurez plus si les compliments sont sincères ou destinés à obtenir quelque chose de vous. Dans le doute, abstenez-vous et reportez vos décisions à plus tard. Par ailleurs, votre travail ou toute autre activité vous plaira car vous y serez plus à l'aise, vous aurez plus de facilités à communiquer ou d'habileté à agir.