L'horoscope du 11 juin 2018

publié le 11/06/2018 à 07:07

Bélier

Une semaine chic et choc : 1er décan Mercure va faire remonter certains souvenirs, parfois désagréables, et 3e décan on reconnaîtra vos compétences. Vous étiez depuis plusieurs années l'otage d'Uranus, mais elle a quitté votre signe depuis quelque temps et n'y reviendra que très peu en fin d'année. Vous vous êtes probablement libéré de quelque chose, d'une contrainte, et vous avez à présent toute liberté pour vous exprimer et épater votre entourage.

Taureau

Pour vous aussi, ce sera une semaine perturbée par les influx de Vénus si vous êtes natif d'avril. Mais quelqu'un va vous aider à voir les choses différemment. Votre signe est un signe Fixe, qui a tendance à toujours penser de la même manière, avec les mêmes références. L'un de vos proches pourrait vous démontrer qu'il y a une autre manière de penser le problème que vous êtes en train d'affronter, et même parfois d'en tirer avantage.

Gémeaux

Une semaine de nouvelle Lune, et dans votre signe qui plus est. Donc, 3e décan, c'est un renouveau qui s'installe, votre vie a évolué et va encore bouger. Mais de manière beaucoup plus souterraine car c'est à l'intérieur de vous que les changements se feront. Vous ne vous en apercevrez peut-être pas tout de suite et cela commence par les natifs de mai : votre façon de ressentir, votre intuition à propos des autres, vos croyances, tout cela va évoluer.

Cancer

Vénus termine son passage dans votre signe mais elle est encore chez vous jusqu'à mercredi. Né après le 18 juillet, de l'amour, du bien-être au menu. Par la suite, Vénus entrera en Lion mais nous en reparlerons. Il y aura également une nouvelle Lune, en même temps que Vénus entre en Lion, et elle se fera sur les derniers degrés des Gémeaux. Du coup, vous aurez un petit souci de communication avec un proche, ou un léger problème de santé.

Lion

Une semaine remuante pour ceux de juillet puisque Vénus entre dans votre signe et se heurte tout de suite à Uranus. Les tensions, les contraintes reviennent. Provisoirement, mais avec Uranus les changements, les progressions se font par à-coups. Il ne se passe rien pendant quelque temps, puis tout d'un coup vous êtes assailli. Par ailleurs, Mercure chance de signe aussi et s'installe en Cancer : 1er décan, même perturbé il faudra écouter vos intuitions.

Vierge

Le 1er décan aura toutes les cartes en main dès demain grâce à Vénus, quant au 3e décan il est en plein accomplissement personnel et parfois professionnel. En fait, chez certains, ces deux domaines de la vie sont indissociables car la Vierge et son travail ne font qu'un, ils sont " mariés " ! Aussi, les bons aspects comme les dissonances peuvent autant vous toucher que toucher votre travail, le résultat sera le même, les émotions aussi fortes pour l'un que pour l'autre.

Balance

Une bonne semaine pour vous, grâce à l'entrée de Vénus en Lion mercredi et à la nouvelle Lune qui a lieu ce même jour. 1er décan, ça va mieux, n'est-ce pas ? Quant au 3e décan, la nouvelle Lune pourrait clore la période uranienne un peu compliquée que vous venez de vivre et qui vous a invité (ou obligé) à changer votre schéma relationnel. Un schéma qui était bien ancré et cela vous a donc demandé de gros efforts. A tel point que certains ont renoncé.

Scorpion

Vénus ne sera plus aussi épanouissante lorsqu'elle sera en Lion, mais Mercure prend sa place en Cancer et vos échanges s'avèreront très enrichissants. Côté affaires, boulot, tout se passera bien et vous serez en position de force lorsque vous discuterez. Vos arguments seront imparables et obligeront votre interlocuteur à se plier à vos désirs. Même chose dans le privé, vous aurez souvent le dernier mot et votre chérie/e ou vos enfants seront reconnaissants des bons conseils que vous leur donnerez.

Sagittaire

Vénus fera votre joie cette semaine 1er décan, quant à la nouvelle Lune elle sera face au 3e décan et lui demandera d'être plus à l'écoute des autres ou de l'autre. Vous êtes souvent un peu trop autoritaire et sûr de vous face à votre conjoint et il n'y a pas de vrai échange entre vous, dans la mesure où vous n'écoutez pas ce qu'il ou elle vous dit, tant vous êtes persuadé que c'est vous qui avez raison. En la circonstance, avec la nouvelle Lune, il faudrait être conciliant.

Capricorne

Mercure entame son parcours face à vous, en Cancer et ce sera l'aspect marquant de la semaine pour le 1er décan ; vous aurez un problème de communication. Nous en reparlerons demain quand Mercure sera vraiment en Cancer, mais les natifs de décembre doivent déjà sentir son influence côté échanges. Par ailleurs, il y a aussi une nouvelle Lune ce mercredi et elle pourrait avoir un effet positif sur ceux qui ont des petits soucis de santé répétitifs (allergies par exemple).

Verseau

Nous en reparlerons, mais Vénus risque de mettre un peu la pagaille dans votre vie relationnelle, 1er décan. 3e décan, la nouvelle Lune vous voit fier de vous et de ce que vous avez accompli ces derniers temps, ou même ces dernières années avec le bon aspect que vous envoyait Uranus. Vous avez réussi à communiquer plus librement avec les autres ou alors vous avez appris un nouveau langage. Certains ont également pu se retrouver dans un nouveau milieu.

Poissons

Uranus a commencé son travail libérateur pour le 1er décan. Un travail sur vous-même pourrait vous aider à développer des aptitudes laissées en jachère. A moins qu'un nouveau travail ne vous en donne l'occasion, sans que vous l'ayez particulièrement recherché. Après vous avoir bien tapé dessus, le zodiaque vous offre ce qu'il y a de meilleur pour évoluer et apprendre à mieux vous connaître, ce qui aboutira forcément à quelque chose de très positif pour vous.