L'horoscope du 10 avril 2017

publié le 10/04/2017 à 06:41

Bélier

Une semaine aussi remuante que la précédente car le Soleil va rencontrer Uranus dans votre 3e décan. Né après le 14 avril, un chambardement est en cours. Il est peut-être déjà fait pour certains, quelque chose vous est tombé dessus ou vous avez changé votre fusil d'épaule. En tout cas, c'est actualisé cette semaine si vous fêtez votre anniversaire, donc. Par ailleurs, hélas, Vénus et Saturne nous envoient toujours des vibrations de tristesse ou de manque.

Taureau

3e décan, vous aurez une poussée de fièvre cette semaine, la fièvre de l'or pour certains, ou alors celle qui vous pousse à vous investir à fond dans un travail. En tout cas, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour autre chose et votre vie sentimentale ne sera pas votre principal sujet, ce sera plutôt l'argent. Maintenant, vous pouvez être réellement malade, mais comme vous êtes parmi les plus solides vos défenses immunitaires feront le job.

Gémeaux

Seule la pleine Lune de demain sera un peu excitante et encore. Le 3e décan est toujours sous l'égide de Vénus et Saturne, mais vous aurez une lueur d'espoir. L'horizon pourrait en effet s'éclaircir sous l'effet d'une configuration où vous voyez une possibilité pour que l'avenir se dégage (né après le 16 juin surtout). Et si vous avez un gros chagrin, dites-vous bien que le temps est votre allié, même si vous pensez le contraire pour le moment.

Cancer

La semaine ne sera pas des plus calmes pour ceux qui sont nés après le 14 juillet. Une situation stressante que vous connaissez bien sera de nouveau en vedette. Mais, dans le même temps, vous recevez un bon aspect de Mars qui vous donne la direction à suivre ; vous n'avez plus à hésiter, quel que soit le choix à faire. 1er décan, vous aurez encore Mercure avec vous toute la semaine mais elle sera rétrograde. Ne signez rien, n'attendez rien avant la 2e quinzaine de mai.

Lion

Une semaine où la réflexion devra prendre le pas sur l'action, même si un passage à l'acte vous démange. Fort heureusement, quelqu'un vous en empêchera. Vous ne pourrez pas faire comme vous l'entendez, sauf peut-être si vous êtes du 3e décan et encore. Vous recevrez un bon aspect du Soleil et d'Uranus, ce qui pourrait accélérer le mouvement concernant l'un de vos projets mais vous aurez quelqu'un ou quelque chose en travers de votre route.

Vierge

Les difficultés sont encore là pour le 3e décan, mais vous serez soutenu par Mars et donc galvanisé par l'idée de ce que vous pouvez faire pour vous en sortir. C'est vous-même qui aurez cette idée ou c'est quelqu'un qui vous la donnera et il sera important que vous ne la laissiez pas tomber, que vous ne vous découragiez pas. Parce que Vénus reprendra samedi une marche directe et que si la semaine prochaine est encore délicate, l'aspect se terminera celle d'après (24 au 30 avril).

Balance

Après s'être confronté à Pluton, le Soleil se colle à Uranus, une conjonction électrique et trop stimulante, qui indique que vous pouvez être dans un climat de révolte. Vous ne supportez plus quelqu'un ou quelque chose (3e décan, né après le 18 octobre) et vous n'aurez qu'une envie : l'envoyer promener le plus loin possible. Evidemment, ça ne sera pas toujours possible et ça ne sera pas non plus forcément la bonne solution. Mais il semble qu'un geste d'indépendance vous ferait du bien.

Scorpion

Une semaine d'interrogations, de questionnements pour les natifs d'octobre, alors que pour le 3e décan il risque d'y avoir des accrochages, des rapports de force. Vous serez obligé de mettre la pédale douce (né après le 14 novembre), ou de faire des concessions sinon vous irez au clash. Mais ce sera peut-être nécessaire, selon vous, pour qu'un équilibre des forces soit respecté. Tout dépend de la situation actuelle, mais sachez que l'autre sera têtu comme une mule.

Sagittaire

Une semaine sans grandes qualités, mais plutôt tranquille pour ceux de novembre. En revanche, ça coince pour le 3e décan qui ne peut avancer qu'en lâchant prise. Et c'est ce à quoi vous invite Uranus (les projets, l'avenir). Je ne sais pas ce que vous avez en tête, les perspectives qui sont les vôtres, ni ce qui vous freine, mais sachez qu'une fois le pas franchi vous vous sentirez tellement plus léger ! Les plus sensibles à la conjoncture sont ceux qui sont nés après le 18 décembre.

Capricorne

Une aide active et efficace pour ceux du 3e décan, nés après le 14 janvier et qui ont une importante décision à prendre qui engage leur avenir, professionnel ou familial. Cela ne date pas d'aujourd'hui et vous n'en aurez pas terminé tant qu'Uranus sera sur la fin du Bélier. Elle rentrera en Taureau l'année prochaine, cela vous laisse donc le temps nécessaire pour faire ce choix qui n'est pas simple. Vous allez probablement avancer et reculer à plusieurs reprises pendant au moins un an.

Verseau

Il peut être question d'un déménagement ou d'un changement de statut professionnel. En tout cas, cela ne concerne que le 3e décan. Ou les ascendant Verseau, voire ceux qui ont une planète de leur thème comme Mercure ou Vénus dans le 3e décan du Verseau. Vous pouvez également commencer ou avoir commencé à évoluer dans un nouveau milieu, ou encore profiter d'une manière ou d'une autre d'un ou plusieurs réseaux sociaux (né après le 12 février).

Poissons

Vous êtes toujours le dos au mur, 3e décan, ou mal dans votre peau. En revanche, l'ambiance est propice aux échanges et aux déplacements pour le 1er décan. Qui peut cependant craindre des retards ou des petits obstacles de dernière minute concernant des détails sans réelle importance. C'est vous qui leur accorderez trop de place et il en sera ainsi tant que Mercure sera rétrograde, c'est-à-dire jusqu'au 4 mai. Vous pouvez également hésiter à propos de votre vote à la présidentielle.