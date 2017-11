L'horoscope du 09 novembre 2017

publié le 09/11/2017 à 06:31

Bélier

D'une manière ou d'une autre, vous serez fier de vous 1er décan. On vous fera probablement un compliment un peu exagéré, mais vous boirez du petit-lait. Ou alors, tout simplement, vous vous sentirez en forme côté séduction et elle s'exercera sur tout le monde, même sur vos collègues que vous voyez tous les jours ! 2e décan, soyez le plus diplomate, le plus conciliant possible, ce n'est pas le moment de faire des vagues (né le 31/3). 3e décan, il faut laisser la vie prendre les décisions...

Taureau

Tout le monde devra marcher à la baguette, enfants et conjoint dans le même sac. Essayez de laisser plus de liberté à vos proches, même si cela vous fait peur. En vous montrant autoritaire dans la vie privée, vous pensez vous protéger et même protéger les autres, mais c'est une vue de l'esprit. 2e décan, né vers les 1er, 2 mai, auriez-vous mal quelque part ? Besoin d'un soin quelconque ? Eh bien, c'est le bon moment. 3e décan, si vous cherchez à vendre ou à emprunter, ce n'est pas gagné.

Gémeaux

Une bonne journée 1er décan, remplie d'informations passionnantes dont vous saurez faire bon usage. Vous serez une courroie de transmission en quelque sorte, on passera par vous pour envoyer des messages, des infos, mais parfois des fausses, attention. Sachez discriminer, et faire la part des choses entre le vrai et le faux. 2e décan, n'entreprenez rien qui ne vous soit pas officiellement demandé, sinon c'est à vos risques et périls. 3e décan, une petite forme ces temps-ci, vous fatiguez.

Cancer

Un cadeau à faire ou une somme à recevoir, les questions d'argent seront au premier plan et avec Vénus pour complice, ce sera plus un plaisir qu'un problème. 1er décan, vous êtes concerné et grâce à Vénus on peut penser que vous aurez du plaisir dans plusieurs domaines d'ici le 15 novembre. 2e décan, vous vous bagarrez avec un membre de la famille, ou alors vous avez une décision à prendre et ça urge. Ne vous énervez pas ! 3e décan vous avez de bonnes raisons, vous, de vous énerver.

Lion

Une jolie configuration pour vos échanges si vous êtes de juillet. Prenez vos contacts et rendez-vous ou faites l'une de vos démarches aujourd'hui même. Mercure et Lune sont en phase, vous aurez donc les mots pour le dire et une grande facilité, en général, à vous exprimer face à ceux que vous croiserez. 2e décan, pour vous c'est le moment d'entreprendre, de mettre quelque chose en route, ou de vous mettre vous-même en route ! 3e décan, rien à redire, c'est top pour vous.

Vierge

Vous aurez peur de trop en faire, ou de ne pas être à la hauteur si quelqu'un vous plaît et que vous avez envie de le ou la séduire. Ayez plus confiance en vous ! Tout le problème est là, vous ne vous voyez pas comme les autres vous voient : vous ne considérez que vos défauts et imaginez que les autres ne voient qu'eux ! 2e décan, Mars vous incite à vous entêter, à ne pas lâcher prise, alors qu'au contraire il faudrait laisser aller... 3e décan, vous êtes astucieux pour faire des économies.

Balance

Que des bons plans pour ceux de septembre et début octobre ! Le ou les projets qui sont dans les tuyaux pourraient se développer et vous permettre de gagner plus. Avec Jupiter dans votre secteur d'argent, il semble que vous allez avoir une meilleure qualité de vie dans l'année qui vient ; et ce n'est pas trop tôt ! 2e décan, né autour des 3, 4 octobre, ne laissez pas vos émotions prendre des décisions à votre place. Contrôlez-les. 3e décan, il est parfois très sain de se rebeller.

Scorpion

Quelques obligations contraignantes pour le 1er décan aujourd'hui, mais vous êtes soutenu par Vénus et au bout du compte, vous en aurez des retombées positives. Peut-être même que vous éprouverez du plaisir, une fois les choses terminées, à vous dire que vous avez rempli votre mission, que vous n'avez pas esquivé. 2e décan, né autour du 4 novembre, Neptune vous assure d'être aimé ou d'aimer de manière inconditionnelle. Mais vous pouvez aussi être extrêmement créatif. 3e décan, une menace sur votre travail ?

Sagittaire

La parole sera libre aujourd'hui, vous pourrez dire franchement ce que vous pensez sans crainte d'un retour de bâton, comme vous avez pu en avoir récemment. Cela concerne surtout le 1er décan qui n'aura aucun état d'âme, ce qui lui permettra justement de dire ce qu'il a sur le coeur. Une bonne idée peut aussi éclore. 2e décan, Mars est votre alliée et vous avez intérêt à démultiplier vos activités, ce sera bon pour votre santé ! 3e décan, tournez-vous vers l'avenir et non vers le passé, il faut avancer.

Capricorne

2e décan, c'est très chargé côté boulot ou obligations jusqu'au 23 novembre. Veillez à ne pas vous prendre le chou avec tout le monde et surtout pas avec la hiérarchie. On pourrait refuser une de vos demandes ou vous imposer quelque chose dont vous ne voulez pas ; soyez diplomate si vous voulez des explications. 1er décan, une proposition est dans l'air et vous n'en reviendrez pas, c'est pile ce que vous attendiez. 3e décan, avancez sur l'un de vos projets, vous en aurez des retombées la semaine prochaine.

Verseau

Répondre à une invitation, accepter ou non de l'aide sur un projet, voire prendre un sponsor, tout sera matière à faire un choix aujourd'hui, surtout né en janvier. Vous pourriez aussi vous rendre à une réunion professionnelle, voire à un congrès ou un colloque. Vous pourriez avoir à parler du projet sur lequel vous travaillez. 2e décan, né les 30, 31 janvier, il se peut qu'on vous confie une mission qui vous plaira beaucoup parce qu'elle vous ouvrira des horizons. 3e décan, né après le 14/2, vous avez de beaux jours devant vous.

Poissons

Aujourd'hui, ce qui vous rendra le plus heureux, c'est de pouvoir aider quelqu'un, que ce soit sur le plan moral ou matériel. Vous aurez besoin de vous dévouer aux autres. C'est quand même très fréquent chez vous, cela n'a rien d'exceptionnel, mais vu le contexte harmonieux, 1er décan, cela vous réjouira. 2e décan, les influx solaires vous font voir les choses en grand et vous ôtent vos limites ; essayez de vous cadrer. 3e décan, né après le 16 mars, vos affaires ne vont pas mieux pour l'instant. Ça viendra.