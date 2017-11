L'horoscope du 10 novembre 2017

publié le 10/11/2017 à 06:24

Bélier

Le ciel n'attend pas, vous non plus d'ailleurs, et si vous êtes né en mars vous aurez aujourd'hui la ou les nouvelles que vous attendez. Ou demain au plus tard. Mercure est en effet en bonne harmonie avec vous et facilite la circulation des informations. Un courrier officiel peut aussi vous être envoyé, ce dont vous serez satisfait. 2e décan, sous couvert de gentille on tentera de vous manipuler ; quelqu'un de passif-agressif qui se délectera si vous ruez dans les brancards. 3e décan, pareil qu'hier.

Taureau

Que vous soyez du 1er ou du 2e décan, ce sera le même combat : rien ne vous fera changer d'avis, même si vous savez que vous avez tort vous vous obstinerez. N'est-ce pas un peu exagéré ? Il est vrai que la conjoncture s'oppose à vous et que les autres sont un peu plus en position de force, ce qui vous défrise. Vous n'avez aucune envie d'abandonner ce que vous considérez être votre pouvoir : votre fermeté et même parfois votre inflexibilité. 3e décan, vous prenez un traitement depuis longtemps ? Il faut peut-être en changer.

Gémeaux

Surveillez votre tendance naturelle à trop parler, vous pourriez même vous montrer un chouia indiscret aujourd'hui, surtout né en mai, et on risque de vous en vouloir. Vous ne comprendrez pas pourquoi parce que, la plupart du temps, c'est plus fort que vous, il faut que vous parliez sans vous préoccuper des conséquences que ça peut avoir. 2e décan, vous c'est plutôt dans le domaine de l'action que vous serez un peu trop rapide. En revanche, cela peut évidemment vous être utile. 3e décan, un projet prend forme.

Cancer

Vous avez besoin de briller et d'être remarqué, pour la bonne raison que certains n'ont pas été assez regardés et valorisés dans leur enfance : ça ressort toujours. Mais ça ressort parfois très positivement dans la mesure où vous pouvez retourner les choses et vous en servir. Dans ce cas, vous avez l'art de vous faire remarquer (1er décan en ce moment). 2e décan, c'est toujours une ambiance conflictuelle (né autour du 3 juillet). 3e décan, il y a un choix à faire qui implique le passé et l'avenir.

Lion

Lune et Mars s'acoquinent et si vous êtes du 2e décan, vous allumerez le feu aujourd'hui ! On ne pourra pas vous rater, vous contredirez tout le monde ! Histoire de montrer que vous avez des idées et qu'elles sont à prendre en considération. Vous risquez de vous faire des ennemis, mais vous vous en fichez totalement ! 1er décan, il se pourrait que vous ne soyez pas en pleine forme ces jours-ci, mais ça ne va pas durer. A moins que vous ne vous aimiez pas, ou moins que d'habitude.

Vierge

3e décan, né avant le 19 septembre, ça y est, vous êtes débarrassé de Saturne, de son poids, de ses lenteurs, de ses coups bas et autres événements frustrants. Né après le 19, certes Saturne est encore là mais elle est sur le départ puisqu'elle terminera sa dissonance en décembre. Et vous aurez un très long répit, aucune planète pour vous embêter. 2e décan, vous pourriez être contraint de payer quelque chose et vous êtes furieux. 1er décan, Vénus crée un agréable climat de complicité.

Balance

C'est mouvementé pour le 2e décan, qui pour les uns doit prendre une décision et pour les autres défendre ses valeurs, voire justifier sa façon d'agir. C'est déplaisant pour une Balance ! Vous avez le plus souvent le sentiment d'agir en toute équité et pour le bien de vos proches et même de la communauté. Né autour des 4, 5 octobre aujourd'hui. 1er décan, si tout baigne côté projet, côté amour votre chéri/e pourrait se montrer un peu trop possessif et jaloux. 3e décan né après le 18/10, osez retourner la situation.

Scorpion

On ne fera que parler d'amour aujourd'hui chez les Scorpion, et de toutes les formes d'amour, celui que vous avez pour votre conjoint, vos enfants, vos parents ou amis. Bref, vous serez dans le sentiment, dans l'émotion que procure le sentiment si vous êtes né en octobre (1er décan). 2e décan, peut-être êtes-vous déjà sensible à Jupiter et à sa future rencontre avec Vénus ? Alors vous aussi, vous serez entouré d'amour, celui qu'on vous porte mais aussi celui qui vous manque... Né après le 17/11, une santé avec des hauts et des bas ?

Sagittaire

Si l'un de vos projets est encore incertain aujourd'hui, dès demain vous y verrez plus clair 2e décan, et surtout vous serez plus sûr de votre capacité à le réaliser. Vous doutiez hier et doutez encore aujourd'hui, mais ça ne sera plus le cas demain ou après-demain au plus tard. Et vous serez très sûr de vous à partir de lundi. 1er décan, vos histoires d'amour pâtissent actuellement de l'impression que vous donnez à l'autre d'être indifférent. 3e décan, né avant le 17/12, les freins se relâchent.

Capricorne

Surveillez vos réactions d'orgueil, vous risquez de vous mettre quelqu'un à dos en le prenant de haut, ou en lui donnant l'impression que vous le prenez de haut. Parfois, l'expression de votre visage parle pour vous et dit le contraire de ce que vous pensez ! Il faut vraiment faire attention et surtout il faut vous exprimer (2e décan en ce moment). 1er décan, amitié, solidarité, partage, vous êtes dans un période d'ouverture aux autres. 3e décan, un souci de santé ? Ça ira mieux en décembre.

Verseau

Branle-bas de combat pour le 2e décan, vous avez la niaque, la pêche, l'envie d'en découdre avec vos contradicteurs et de faire entendre vos messages tous azimuts. En tout cas, c'est possible en ce moment et les autres n'ont pas intérêt à vous chercher en vous contredisant ou en tentant de prouver que vous avez tort ! Non mais... 1er décan, vous avez de bonnes idées et surtout les moyens de les faire passer autour de vous. Un accord pourrait vous être donné. 3e décan, rien à signaler.

Poissons

On vous réclamera de l'aide, a priori sur le plan financier si vous êtes du 2e décan. Et c'est là où vous devrez réfléchir car vous n'en avez peut-être pas les moyens. Mais votre générosité est telle (et votre besoin d'être aimé aussi), qu'il vous arrive de donner ce que vous n'avez pas. Et vous vous mettez dans des situations impossibles. 1er décan, Vénus vous protège de tout et se montre très bienveillante pour vos amours. Une rencontre, un beau voyage ? 3e décan, né avant le 16 vous retrouvez votre liberté.