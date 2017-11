L'horoscope du 11 novembre 2017

publié le 11/11/2017 à 08:05

Bélier

Si vous êtes en train de vendre quelque chose, ou si vous devez toucher un héritage, la période actuelle est très favorable, 1er décan. Vous aurez ce que vous voulez, vous avez suffisamment patienté comme ça et la conjoncture peut vous satisfaire. Prenez ce que la vie vous donne, en évitant de vous dire que vous pouvez avoir plus. 2e décan, né vers le 2/4, il faudrait prendre des gants avec l'un de vos proches si vous ne voulez pas aller au clash. 3e décan, le Soleil vous éclairera à partir de demain.

Taureau

Vénus et Jupiter s'opposent à vous, natif d'avril, une proposition pourrait vous être faite, mais il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un qui vous plaira. Toujours méfiant, vous ne plongerez pas la tête la première, mais ça ne sera pas l'envie qui vous en manquera car vous serez vraiment très attiré par cette personne. 2e décan, né vers les 2, 3 mai, soit vous ne participez pas assez aux travaux domestiques, soit tout est sur vos épaules ! 3e décan, vos échanges seront satisfaisants.

Gémeaux

Né en mai, si vous avez eu des problèmes sur votre lieu de travail, c'est en train de s'arranger, il faut juste que vous reconnaissiez votre part de responsabilité, et ce n'est pas toujours facile pour le Gémeaux : vous avez tendance à mettre les choses sur le dos des autres, tant vous détestez vous sentir responsable. 2e décan, né vers les 3, 4 juin, vous devriez prendre une décision positive ; n'hésitez pas trop. 3e décan, né autour du 16 juin, un changement est en train de prendre forme.

Cancer

Une excellente conjoncture vous accompagne ce week-end si vous êtes né fin juin. Vous vous sentirez valorisé et même parfois mis sur un piédestal par vos proches. Il est possible que vous accouchiez, réellement ou symboliquement et que cela vous rende très fier de vous. Ce qui se passe est très positif pour votre image, flatteur pour votre ego. 2e décan, né vers les 4, 5 juillet, un petit conflit ou une douleur risquent de gâcher un peu votre week-end. 3e décan, et si vous cessiez de résister ?

Lion

Si vous cherchez un nouvel appart, une maison, il se peut que vous ayez un coup de foudre pour un endroit. Il ne sera pas idéal, mais il correspondra à vos critères, ou à la plupart en tout cas. De toute façon, vous êtes tellement perfectionniste parfois que rien ne trouve grâce à vos yeux, il y a toujours un détail qui ne va pas ! 2e décan, né vers les 4, 5 août, laissez libre-cours à vos idées et opinions, même si elles sont polémiques. 3e décan, né après le 18/8, vous avez un bon jeu en ce moment.

Vierge

C'est du gâteau pour ceux qui sont nés en août et début septembre. Une affaire en discussion pourrait vous rapporter gros et même, parfois, vous remettre à flots. Vénus et Jupiter sont en bonne harmonie avec vous, ça ne dure pas longtemps, alors si vous sentez des vents favorables, soyez le plus opportuniste possible. 2e décan, né vers les 4, 5 septembre, ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier, diversifiez vos activités. 3e décan, né après le 19, armez-vous de patience.

Balance

La jolie conjoncture de ce week-end occupe votre secteur d'argent et peut vous donner l'agréable sentiment d'être davantage en sécurité du côté des finances. Mais cela peut aussi jouer sur vos attachements et votre partenaire pourrait vous faire le plaisir de créer une ambiance où vous vous sentirez un peu plus en sécurité. Ça n'a pas du tout été le cas récemment. 2e décan, ne vous emportez pas mais ne fuyez pas la confrontation. 3e décan, vous avez la possibilité de vous libérer d'un joug.

Scorpion

La rencontre de Vénus et Jupiter est quasi exacte et impacte votre 1er décan, mais positivement. L'amour peut faire irruption et provoquer un important bouleversement. Vous pouvez aussi avoir envie de vous pacser ou encore décider d'une vie commune. Cependant, la conjonction est aussi favorable à vos finances ! 2e décan, il se peut que vous ayez des échos de cette forte configuration, auquel cas l'amour et l'argent pourraient vous réjouir, ou un projet d'enfant. 3e décan, un amical week-end.

Sagittaire

L'agréable rencontre du jour entre votre planète et celle de l'amour ne sera pas très active pour vous. D'ailleurs, vous aurez du mal à exprimer ce que vous ressentez. Si vous ressentez quelque chose... Il est en effet possible que vos sentiments se soient taris, probablement à la suite de plusieurs déconvenues. 2e décan, vos projets sont en vedette et si vous avez prévu quelque chose pour ce week-end, tout se passera bien. 3e décan, né après le 17/12, essayez de lâcher prise, vous aurez une surprise.

Capricorne

Vous serez très content, 1er décan, de la rencontre Vénus/Jupiter qui se fait dans un secteur d'amitié, qui est aussi attribué aux imprévus, mais aucun de désagréable ! En général, le Capricorne déteste tout ce qui n'est pas programmé (sauf ascendant contradictoire) et en réalité, l'idée même de la surprise est déplaisante pour vous. 2e décan, une petite discorde avec l'un de vos parents ou enfants si vous êtes né autour des 2, 3 janvier. 3e décan, en décembre Jupiter éclairera votre jugement.

Verseau

En ce qui vous concerne, ce sont vos objectifs et les ambitions qui vous animent qui sont très valorisés par l'association Vénus/Jupiter. On aime vos idées, vos projets. Et si vous êtes du 1er décan, né fin janvier, vous êtes le plus choyé par cette conjoncture. Cela va peut-être prendre du temps, mais vous aurez ce que vous voulez. 2e décan, faites du sport ce week-end si vous le pouvez, vous obtiendrez la détente dont vous avez grand besoin. 3e décan, toujours une belle mais lente progression.

Poissons

Le 1er décan profitera à fond de la jolie conjoncture du week-end, peut-être partirez-vous quelque part en amoureux, à moins qu'on ne vous demande en mariage. Ou qu'on ne vous propose une vie commune. Mais il n'est pas impossible aussi qu'un voyage dont vous rêviez vous soit offert, peut-être pour plus tard. Bref, vous serez ravi. 2e décan, les temps étant durs pour vos finances, vous vous demanderez si vous ne devez pas vendre quelque chose (né vers le 3/3). 3e décan, rien de nouveau.