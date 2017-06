L'horoscope du 13 juin 2017

publié le 13/06/2017 à 06:23

Bélier

Ceux du 2e décan ont des chances de voir aboutir une procédure qui dure depuis des mois, voire plus ; les astres vous réservent en effet une bonne surprise ces jours-ci. Cela ne concerne pas tout le 2e décan mais surtout ceux qui sont nés autour des 3, 4, 5 avril. Toutefois, selon ce qu'avait produit le 1er passage de Jupiter fin 2016, il peut aussi être question d'un divorce, ou de la rupture officielle d'une association professionnelle, voire d'un contrat.

Taureau

Mais non, on ne cherche pas à diriger votre vie comme vous pourriez le croire aujourd'hui. L'autre veut simplement avoir l'impression d'exister et d'être aimé ! Il vous arrive, surtout lorsque vous n'êtes pas content, de faire comme si l'autre était totalement transparent, comme s'il ou elle n'existait pas. Et vous savez très bien que ça fait mal, puisque vous-même avez dû être victime de ce genre de comportement lorsque vous étiez enfant, ou avec un ancien partenaire.

Gémeaux

Une bonne journée, autant pour vous exprimer, que pour réussir un rendez-vous, justement grâce à votre tchatche. Ceux du 2e décan pourraient saisir une chance. Toutefois, gare aux illusions et aux malhonnêtetés dont vous pourriez être victime, car vous êtes également sensibles à cette fameuse dissonance de Neptune dont je vous parle souvent et qui saupoudre votre vie d'illusions, de tuiles, voire de découragement et même de déprime pour certains.

Cancer

Vous déborderez d'impatience, de nervosité, mais il se peut que vous ayez une bonne raison, peut-être quelque chose de nouveau, d'imprévu au programme de la journée. Certes, vous n'aimez pas ce qui n'est pas prévisible, cela vous inquiète, mais en la circonstance il est pratiquement sûr que vous n'avez rien à craindre et qu'au contraire cela peut jouer en votre faveur. Les natifs du 1er et du 2e décan seront certainement les plus sensibles à la conjoncture.

Lion

Donne-moi ta main et prend la mienne, cette vieille rengaine pour dire que vous serez plus fort à deux ou en équipe, que seul. N'ignorez pas les autres aujourd'hui. Ils vous seront utiles à tout moment et si vous avez quelque chose à demander, ne laissez pas votre orgueil vous en empêcher. Une demande n'est pas un aveu de faiblesse, contrairement à ce que vous pourriez penser. Par ailleurs, né autour du 6 août, vous avez un certain facteur chance ces jours-ci.

Vierge

Vous serez aussi perfectionniste pour vous-même que pour les autres, mais attention à ne pas dépasser les limites entre la fermeté et l'autoritarisme. 2e décan surtout. Il n'est pas impossible que l'un de vos enfants passe le Bac, aussi ne lui mettez pas trop de pression : de toute façon les révisions de dernière minute embrouillent toujours l'esprit, mieux vaut lui laisser le temps de digérer tout ce qu'il ou elle s'est fourré dans le crâne dernièrement. Gare à l'indigestion !

Balance

Le 2e décan a la baraka en ce moment, surtout aujourd'hui et demain, mais il va falloir transformer l'essai et il n'est pas dit qu'on ne vous glisse pas une peau de banane. Exemple : on peut vous faire une proposition au boulot, ou alors vous allez avoir une promotion à laquelle vous avez droit, mais quelqu'un pourrait vouloir vous marcher sur la tête et cette personne n'emploiera pas toujours des méthodes très honnêtes. Ce qui n'est pas du tout votre style à vous ! Restez vigilant.

Scorpion

Vous avez beau avoir des planètes très positives natif d'octobre, vous serez mécontent parce que vous aurez l'impression qu'on vous impose une contrainte. Or, s'il y a bien quelque chose que vous rejetez vivement, c'est ce que vous n'avez pas décidé par vous-même. Mais je pense que ça ne sera qu'une impression, un souvenir de ce genre qui s'imposera à vous à cause de l'attitude d'un proche, mais je ne crois pas que vous aurez vraiment matière à vous sentir manipulé.

Sagittaire

Je vous l'ai dit, c'est compliqué pour certains natifs du 2e décan, alors que le 3e décan n'a pas encore retrouvé sa superbe. Il faudrait vous remettre davantage en question. Et surtout, si vous avez connu un échec (fin du signe) vous devez en déterminer les causes, de manière à ne plus vous laisser dominer par les excès de votre nature Sagittaire. Vous avez parfois une trop grande confiance en vous, et plus elle est grande, plus elle vous expose à de fortes déceptions. 1er décan, pas de souci.

Capricorne

Vous voulez quelque chose 1er décan et vous insisterez lourdement alors que vous obtiendriez ce que vous voulez en ne pesant pas sur les décisions des autres. Certes, votre persévérance est un bon atout, parfois le meilleur, mais il y a des situations où il faut savoir lâcher prise et laisser à votre interlocuteur la liberté de ses choix. Vous risquez d'ailleurs de vous fritter avec quelqu'un si vous employez la méthode forte, alors que si vous faites appel aux sentiments...

Verseau

La Lune traverse votre signe et s'harmonise avec la planète de chance, Jupiter. 2e décan, vous avez les astres avec vous, quoi que vous ayez envie d'entreprendre. Vous avez même peut-être déjà un projet en cours et dans ce cas, vous recevrez un bon coup de pouce ces jours-ci. En particulier né autour des 2, 3, 4 février, comme je vous le disais hier d'ailleurs. Mais les conditions semblent encore meilleures, à moins que vous ne profitiez aujourd'hui d'un cadeau du ciel datant d'hier.

Poissons

Vous vous sentirez comme mis sur la touche et si cela peut être une réalité pour certains natifs du 3e décan, ce sera purement imaginaire pour les autres Poissons. Donc ne vous laissez pas enfermer dans des images, voire des scénarios qui n'ont aucune base réelle et qui ont, en général, des allures de catastrophe... Mais il est vrai que vous avez beaucoup d'imagination et que vous pourriez la mettre à votre service (arts, écriture) pour ne pas en être victime.