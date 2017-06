L'horoscope du 12 juin 2017

publié le 12/06/2017 à 06:44

Bélier

Tout ira bien cette semaine, on adorera votre humour et votre sens de l'observation, mais ceux du 1er décan seront de toute évidence trop susceptibles et irritables. On ne pourra rien leur dire, ils partiront au quart de tour et ne s'arrêteront plus... Mais il est possible aussi (né entre le 24 et le 30 mars surtout) que vous ayez une décision à prendre, ou encore que vous vouliez aller trop vite en besogne et que vous fassiez preuve de maladresse. Veillez à ne pas vous faire mal.

Taureau

Vénus étant chez vous, et fréquentant surtout ceux du 25 avril au 2 mai, il y aura de la joie, de l'amour et même des rentrées d'argent au programme de cette semaine. Tout vous paraîtra agréable, enviable, et votre amour de la vie et des bonnes choses s'exprimera plus que d'habitude, aussi surveillez votre gourmandise. Vous serez également amoureux de l'amour et si vous êtes célibataire, vous ferez tout pour trouver de la compagnie, votre sensualité se montrant plus exigeante que jamais.

Gémeaux

Un aspect va vous laisser perplexe cette semaine si vous êtes du 2e décan. Une chance peut vous être offerte, mais vous vous demanderez si ce n'est pas du bidon. C'est-à-dire que d'un côté Mercure (échanges, propositions) sera en harmonie avec Jupiter et peut placer une opportunité sur votre route, mais dans le même temps Mercure sera en dissonance avec Neptune, un aspect dont on sait qu'il crée de l'illusion et du mensonge. Aussi, réfléchissez bien avant de répondre.

Cancer

Né entre le 26 juin et le 1er juillet, vous serez plus entier, plus exigeant et difficile à vivre cette semaine. Car en proie à des hauts et des bas de l'humeur retentissants. Heureusement, Vénus est en bon aspect avec vous presque toute la semaine et quelqu'un d'amical saura vous calmer, vous faire comprendre que vous exagérez. En aucun cas, ne laissez la colère l'emporter et écoutez votre coeur plus que votre tête, laquelle peut rêver de vengeance.

Lion

Aucune dissonance sur votre signe dans les prochains jours, il vous est juste déconseillé d'agir par calcul, ou pour influencer quelqu'un, notamment 1e décan. Par ailleurs, Mercure sera une bonne alliée pour le 2e décan : si vous avez un projet, une idée à concrétiser, vous aurez probablement quelqu'un à vos côtés pour vous aider à y réfléchir. Mais attention à la dissonance Mercure/Neptune qui pourrait vous faire partir sur quelque chose d'un peu irréaliste ou de décevant.

Vierge

Le 2e décan ne passera pas un début de semaine enthousiasmant. On essayera de vous mentir, de vous manipuler, mais heureusement vous saurez vous défendre. Cela dit, cela ne vous rappellera pas de bons souvenirs car vous venez à peine de prendre conscience de l'emprise qu'une personne avait sur vous et comme vous lui avez dit ce que vous pensez, vous avez cru qu'il ou elle arrêterait son petit jeu. 3e décan, c'est la fin de la semaine qui sera un peu pénible, vous serez en souffrance.

Balance

Une semaine très profitable, voire chanceuse pour le 2e décan, mais ça sera moins facile pour ceux du 1er, nés du 4/9 au 2/10 et qui auront une forte contrariété à gérer. Cela peut venir du fait que vous aurez une décision à prendre ou à accepter et que ce sera difficile à avaler, ou alors parce qu'on vous donnera plus de travail que vous ne pouvez le supporter. Il n'est pas impossible aussi que vous soyez en conflit avec l'un de vos parents ou beaux-parents qui s'ingère trop dans votre vie.

Scorpion

Les Gémeaux dominent le ciel et Mercure, dans le signe, y est très forte. On peut penser que vous allez devoir discuter âprement pour récupérer ce qu'on vous doit. Un remboursement, une prime, un petit extra que vous avez fait... Surtout, n'en rajoutez pas, ne demandez pas plus que ce qui vous est dû, on ne vous le refuserait peut-être pas (1er décan surtout), mais on ne ferait plus appel à vous. De la mesure en toute chose, c'est ce que la vie vous demande d'apprendre.

Sagittaire

Vous espérez très fort quelque chose si vous êtes du 2e décan, et surtout né autour des 6, 7 décembre, mais j'ai bien peur que vous ne soyez encore une fois déçu. Tout cela par la faute de Neptune, dont vous savez qu'elle crée des situations de flou, des croyances qui s'avèrent fausses, autant sur ce que vous pouvez réaliser que sur ce que les autres peuvent vous apporter. Quant au 3e décan, la fin de la semaine risque d'être un peu morose à cause de pensées pessimistes. Mais néanmoins réalistes.

Capricorne

Dans la vie faut pas s'en faire, chantait Trenet, mais vous ne pouvez pas ne pas vous en faire. Si la vie était trop simple, elle ne vaudrait pas la peine d'être vécue. C'est évidemment votre vision personnelle des choses, mais elle est aussi intéressante que celle des autres, de ceux qui ne s'en font pas... Vous prenez beaucoup de choses très à coeur, vous sentez responsable de tout, et c'est finalement ce qui est responsable de votre stress : vous n'êtes jamais totalement décontracté.

Verseau

Attendez-vous à recevoir quelques compliments, mais vous n'y croirez pas toujours tant vous les trouverez exagérés. Pourtant vous les méritez, natif du 2e décan. Vous avez réalisé quelque chose d'important, surtout si vous êtes né autour des 2, 3, 4 février, comme en témoigne Jupiter qui est à présent en marche directe et tient ses promesses. Cela dit, le temps a souvent été un obstacle et c'est un miracle que votre impatience ne vous ait pas incité à lâcher prise face aux obstacles.

Poissons

Le 3e décan passera sa semaine en solitaire, ou aura en tout cas cette impression, alors que le 2e décan, lui, aura le sentiment de s'être trompé sur quelqu'un. Un proche probablement, un enfant peut-être qui a menti de manière éhontée. Mais ce n'est pas nouveau, surtout si vous êtes né autour du 5 mars. Un partenaire, professionnel ou affectif, peut également se révéler à vos yeux comme étant menteur, manipulateur ou carrément malhonnête. Soyez vigilant.