par Christine Haas publié le 10/02/2017

Bélier

Il n'y a pas mieux comme conjoncture pour le 1er décan. Mais pour le 3e aussi : si vous avez un projet en cours d'élaboration, vous ferez un pas en avant. Et un pas de géant parfois... En fait, ce projet connaît pas mal d'aléas, un jour ça avance l'autre ça recule, mais si vous êtes né les 11, 12 avril vous êtes sur le point de conclure. Toutefois, attention car la rétrogradation de Jupiter indique que des questions administratives risquent de vous retarder.

Taureau

2e décan, vous avez naturellement une volonté de fer, mais on dirait que vous êtes fragilisé en ce moment et que vous ne pouvez absolument rien imposer. Ne vous posez pas trop de questions, prenez les choses comme elles viennent parce que cela ne durera pas (début du 2e décan surtout, né début mai). D'ailleurs, votre intuition étant aiguisée par le bon influx de Neptune, vous " sentez " parfaitement ce qui ne va pas et ce que vous devez faire.

Gémeaux

Les astres jouent les bonnes fées pour ceux qui sont nés en mai, en revanche c'est plus mitigé pour le 3e décan, une relation ou le couple posant problème. Si c'est une relation qui vous ennuie, c'est peut-être parce que la personne est malade ou que c'est quelqu'un à qui vous devez renoncer. S'il s'agit de votre couple, il peut s'agir d'une remise en question normale, surtout si vous êtes ensemble depuis longtemps. Quelque chose vous manque...

Cancer

2e décan, né après le 2 juillet, la dissonance de Mars ne va pas faciliter vos rapports avec l'autorité, la vôtre, celle de vos supérieurs, voire de vos parents. Il se peut que la relation avec l'un d'entre eux pose problème, à moins qu'il ou elle ne soit malade et que vous ne vous occupiez beaucoup de lui/elle, au détriment de votre couple et parfois de votre travail. Né autour des 10, 11 juillet, il est possible que l'ambiance évolue mal, qu'elle se dégrade beaucoup.

Lion

Aujourd'hui encore, vous serez en quelque sorte le chef d'orchestre, c'est vous qui mènerez tout le monde à la baguette, en veillant à ne pas abuser SVP ! Vous disposerez d'une autorité naturelle et d'un charme qui en fera craquer plus d'un ou une, en particulier si vous êtes de juillet. Mais le 3e décan ne sera pas oublié, au contraire : un bel aspect entre le Soleil et Uranus pourrait vous aider à faire avancer un projet ou à obtenir un soutien (né autour du 14 août).

Vierge

Tout le bonheur des hommes est dans l'imagination, a dit le marquis de Sade. Or, vous êtes de ceux qui se méfient le plus de leur imagination, dommage ! Toutefois, les astres vous disent qu'il faudrait peut-être lui laisser un peu plus de place, que vous gagneriez à lâcher le réel de temps en temps et à voir la vie sous d'autres angles que celui du concret. Mais il arrive que votre imaginaire vous fasse peur, peut-être parce que vous ne pouvez pas le contrôler ?

Balance

Un pas après l'autre 3e décan, et justement ces jours-ci vous pouvez en faire un qui vous conduira vers cette liberté à laquelle vous aspirez : être vous-même. Vous ne voulez plus être quelqu'un d'autre pour plaire, ou pour garder celui ou celle avec qui vous vivez et qui se montre tellement exigeant/e que vous n'exprimez que rarement ce dont vous avez besoin/envie. Une remise en question est en cours, et ça ne date pas d'aujourd'hui.

Scorpion

Il va falloir mettre la gomme comme disent certains si vous êtes du 2e décan. Mars dans votre secteur du travail vous demande de ne pas compter les heures. Vous tirerez peut-être un avantage financier à faire des heures supplémentaires, mais c'est surtout la dépense énergétique qui sera remarquable. Pour l'instant seul le début du décan semble être concerné (né entre le 23 et le 26 octobre) ; pas de panique, ça ne durera que trois ou quatre jours et vous vous habituerez.

Sagittaire

Une lutte, un défi à relever permettra au 2e décan de se motiver pour un travail, mais il semble que vous vous lasserez rapidement, que vous n'irez pas au bout. La dissonance que Neptune vous envoie depuis les Poissons est encore une fois en cause : Mars, bien placée (né début décembre surtout) vous donne la pêche, l'esprit de compétition et tout ce qui va avec, mais Neptune sape rapidement votre confiance en vos capacités et/ou l'intérêt que vous portez à votre activité.

Capricorne

Né début janvier, à votre tour d'être un peu trop le nez dans votre travail, en oubliant que vous avez une famille ou des amis qui aimeraient vous voir et partager des bons moments avec vous. Une dissonance de Mars, active jusqu'au 24 février, vous donnera en effet un supplément de travail, à moins que vous n'en démarriez un nouveau dans lequel vous vous investirez à fond. Dans ce cas, expliquez à votre entourage que vous ne pouvez pas être au four et au moulin.

Verseau

2e décan, né après le 30 janvier, vous recevrez jusqu'au 24 de bons influx martiens. Il y aura du mouvement, des déplacements et aussi des polémiques : vous aurez de la répartie et elle sera parfois cinglante. Mais c'est votre rapidité d'action qui sera la plus remarquable, votre capacité à changer d'idée si vous le jugez nécessaire et votre volonté de couvrir tout le terrain en étant partout à la fois. 1er décan, c'est encore Vénus qui fait votre joie...

Poissons

La conjoncture d'aujourd'hui pourrait bien vous surprendre sur le plan matériel. Un cadeau-surprise ou encore une somme que vous n'attendiez pas si vite. Bref, vous devriez être content, tout en vous inquiétant parce que vous ne trouverez pas ça normal ! Cela concerne surtout le 3e décan, qui reçoit par ailleurs une dissonance de Saturne dont nous avons déjà parlé. C'est elle qui vous pousse à vous inquiéter, à vous demander si cela vous est vraiment dû...