L'horoscope du 9 février 2017

par Christine Haas publié le 09/02/2017

Bélier

Une excellente journée pour tout le signe, et plus particulièrement pour ceux de mars, qui reçoivent toujours Vénus et dont le cœur pourrait battre la chamade. Vous pourriez en effet avoir rencontré quelqu'un qui vous plaît beaucoup, ou vous allez le/la rencontrer car la période y est favorable. Mais vous pouvez aussi gagner plus d'argent sous cette conjoncture et être fier de vous, de vos réussites (1er décan toujours). Par ailleurs, 3e décan, armez-vous de patience...

Taureau

Il n'y aura pas plus ferme, pour ne pas dire plus entêté que vous aujourd'hui. Inutile de vouloir vous faire changer d'avis ou de vous imposer quelque chose. Vous serez absolument inflexible et il n'y aura guère que certains natifs du 2e décan pour être plus maniables que les autres. Ce qui est sûr c'est que ce n'est pas parce que vous écouterez les autres et leurs conseils ou leurs avis que vous serez faible ; et vous replier sur vos certitudes n'est pas une bonne stratégie.

Gémeaux

Cancer

Vos humeurs seront moins instables mais il n'empêche que vous serez préoccupé, natif de fin juin, et encore moins accommodant qu'hier. En fait, vous aurez des certitudes aujourd'hui, qui se heurteront à celles des autres ou en tout cas de l'un de vos interlocuteurs. Il pourrait être question d'argent, que ce soit vous qui vous en vouliez de trop dépenser ou que ce soit l'autre qui vous fasse une remarque que votre orgueil prendra mal.

Lion

La Lune traverse votre signe, vous allez être vous-même jusqu'au bout des ongles, et pouvoir jouer les chefs. Mais ne laissez pas votre autorité déborder ! Les autres ont leur orgueil, leur sensibilité et vous devez y prêter attention sous peine de les voir se détourner de vous (momentanément, bien sûr). Le 1er décan a toujours de très beaux atouts planétaires et un rendez-vous ou une rencontre pourrait tourner en votre faveur aujourd'hui.

Vierge

Vous ne vous connaissez pas vraiment vous-même et n'êtes pas conscient de vos qualités. C'est pourquoi vous avez souvent tendance à vous dévaloriser. Vous n'en montrez rien, personne ne s'en rend compte, mais dans le fond vous doutez terriblement de vous-même. Or, si vous vous connaissiez mieux (à travers un travail sur vous-même par exemple), vous vous feriez davantage confiance car vous avez de nombreuses qualités que vous ne mettez pas assez en avant.

Balance

Vous aurez la prescience de ce qui peut arriver et ça ne ratera pas, vous vous trouverez pris entre deux feux, obligé de jouer les médiateurs dans un conflit. Cela ne concerne, en principe que ceux de début octobre, mais vous pourriez tous en avoir des échos. Toutefois, vous désamorcerez vite les choses grâce à l'opposition de Vénus qui va venir contrebalancer celle de Mars. Cela dit, Mars a beaucoup de force en ce moment et j'ai peur qu'elle ne fasse taire Vénus.

Scorpion

De la dignité en toute situation vous souffleront vos petites voix intérieures et vous aurez raison de ne pas entrer dans un conflit sans aucun intérêt. Vous pourriez être tenté, car vous êtes nombreux à apprécier les situations de ce genre où vous pouvez vous poser en négociateur, être celui ou celle qui arrange les choses, trouve les solutions. Mais toutes les querelles n'ont pas le même intérêt et certaines peuvent vous desservir si vous vous en mêlez.

Sagittaire

Vous continuez à être dans une bonne passe, 1er décan, on ne peut pas vous rater. En revanche, le 2e décan est toujours dans un climat d'incertitudes. Les effets de Neptune se font sentir (par moments, pas tout le temps) et vous empêchent d'être ce que vous avez toujours été : sûr de vous et des opinions qui sont les vôtres. Un problème familial ou qui peut être lié à vos origines est également susceptible de vous mettre la tête à l'envers.

Capricorne

Votre force intérieure, qui est innée, vous aidera à lutter contre de perturbantes émotions 1er décan. Mais n'auriez-vous pas intérêt à les laisser s'exprimer ? Car tout émotion refoulée produit des remous intérieurs dont vous n'êtes pas conscient. Ces émotions que vous contenez ressortent sous forme de petits problèmes de santé, de sommeil, ou de perte d'appétit. Ou alors vous ressentez de la colère contre tout le monde, sans vous expliquer pourquoi...

Verseau

Une journée, qui est peut-être celle de votre anniversaire, où l'autre sera au premier plan. Ne serait-ce que parce qu'il/elle vous organisera une jolie fête. Quoi qu'il en soit, vous serez très entouré et cela vous donnera de l'énergie, celle qui nous remplit quand on se sent apprécié, voire aimé. Les natifs de janvier ne seront pas en reste car Mercure est chez eux, alors que Vénus et Mars sont en phase. Une proposition, un travail, quelque chose vous plaira.

Poisson

Si vous vous sentez patraque, consultez. Vous êtes souvent négligent avec votre santé, de plus vous pratiquez l'automédication et ce n'est pas toujours adapté. Votre nature vous porte à vous occuper plus des autres que de vous, mais il y a quand même des moments où il faut vous faire passer avant. Si vous tombez malade, vous ne pourrez plus vous occuper de vos proches et serez bien obligé de vous soigner. Donc soyez dans la prévention.