REPLAY - Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 11 février 2017.

> L'horoscope du 11 février 2017 Crédit Image : Maxime Villalonga Crédit Média : Christine Haas Télécharger

par Christine Haas publié le 11/02/2017 à 08:17

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Bélier

Une pleine Lune riche en promesses, quel que soit votre décan. Mais c'est surtout le 3e qui anticipera, parfois trop, la réalisation d'un important espoir. Essayez de ne pas mettre la charrue avant les boeufs, la conjoncture vous y pousse et vous y répondrez avec plaisir car vous n'avez qu'une envie, 3e décan toujours, c'est de passer à autre chose, et pour certains de vous débarrasser des contraintes qui alourdissent votre vie depuis quelque temps.

Taureau

Il est dans votre nature d'être une main de fer dans un gant de velours, et cela n'est pas toujours très positif dans votre vie de couple ou avec vos enfants. Vous devez en prendre conscience mais ce n'est pas évident car on ne se voit pas toujours tel qu'on est. Mais, 3e décan, la pleine Lune vous oblige à réfléchir à des comportements que vous avez toujours eus et qui vous ont probablement valu des déconvenues. Toutefois, vous n'en avez pas changé pour autant... Et si vous essayiez de faire autrement ?

Gémeaux

C'est du tonnerre, comme dirait un vieux briscard de ma connaissance. 3e décan, il y a de belles possibilités de vous sortir d'une situation ennuyeuse. Une situation relationnelle, apparemment, et qui vous plombe parfois le moral. A moins que vous n'ayez un choix à faire et qu'il ne soit vraiment difficile pour vous parce qu'il implique de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Prenez du recul et réfléchissez, c'est le conseil de la pleine Lune.

Cancer

La pleine Lune s'accompagne de bons aspects entre les planètes qui indiquent que vous avez tout à gagner à accepter un changement qui vous fait peur. Il vous angoisse, peut-être parce qu'il vous demande un effort d'adaptation, ou parce que vous aurez moins d'avantages qu'auparavant, mais vous y gagnerez en liberté et surtout en autonomie. Né autour des 14, 15, 16 juillet, n'avez-vous pas le sentiment de manquer d'indépendance depuis quelque temps ?

Lion

Les aspects de Jupiter, qui est rétrograde à présent, pourraient vous faire penser que vous êtes tout-puissant. Conservez une dose d'humilité vous sera utile, des fois que vous n'atteigniez pas votre objectif, ou en tout cas pas totalement. Jupiter sera rétrograde jusqu'au 10 juin et, selon mon expérience, elle peut avoir un côté " donneuse de leçons ", tout en se montrant généreuse question popularité dans votre milieu (né autour des 5, 6 août surtout).

Vierge

La pleine Lune, vous vous en fichez, l'important aujourd'hui c'est l'arrivée de la Lune dans votre 1er décan vers 15h. Evitez de trop contrôler vos émotions. Car ce sont elles bien sûr, qui risquent de vous perturber. Positives ou négatives, c'est quelqu'un de la famille (éventuellement un ami) qui les provoquera et vous les refoulerez de manière automatique, et donc inconsciente. Essayez de les attraper au vol et d'analyser ce que vous ressentez.

Balance

3e décan, vous avez tous les bons numéros et la pleine Lune vous offre la possibilité de vous mettre en valeur, ou de faire reconnaître l'un de vos talents. Souvent, vous rêvez d'une carrière artistique tout en étant dans un autre domaine, mais avec Jupiter qui stationne chez vous (né autour des 16 et 17 en ce moment) vous avez envie de faire émerger quelque chose qui est en vous et que vous n'avez pas encore exploité. Allez-y, foncez !

Scorpion

La pleine Lune est rigoureuse, elle vous crée des obligations et comme souvent si quelque chose vous est imposé, vous aurez envie de faire tout le contraire ! C'est votre nature un peu rebelle qui s'exprime et surtout cette partie de vous qui veut avoir le contrôle et qui supporte mal qu'on lui dicte sa conduite. Mais tout cela demeure silencieux : à moins d'un ascendant Verseau ou Bélier, vous n'allez pas crier votre " révolte ", mais surprendre en n'étant pas là où on vous attend.

Sagittaire

Si Saturne n'était pas dans votre 3e décan, je vous dirais que la pleine Lune c'est du gâteau. Il y a une évolution positive à venir, mais quelque chose vous gêne. Vous êtes en quelque sorte empêché (surtout né après le 16 décembre) et souvent par une question matérielle. Mais il est possible aussi que Saturne vous ait poussé à vouloir aller trop haut, que vous ayez des atouts mais que vous vous rendiez compte qu'ils ne sont pas suffisants pour réaliser votre ambition.

Capricorne

Uranus est activée par la pleine Lune et comme vous le savez le 3e décan subit ses contraintes. Vous avez encore un an devant vous pour vous en débarrasser. Ça ne sera pas du gâteau, les Capricorne 1er et 2e décan pourront vous en parler, mais au final vous serez libéré, délivré... La pleine Lune ne vous donne pas le choix, elle vous dit d'examiner la situation en toute lucidité et de réfléchir au moyen de la vivre au mieux, sans avoir l'impression de casser un schéma.

Verseau

Une pleine Lune qui oppose votre signe à celui du Lion et c'est le 3e décan qui s'y colle avec un choix à faire. Le problème c'est que vous serez très hésitant, ce qui n'est pas trop dans votre nature. Mais c'est justement un des propos de la pleine Lune que de vous inciter à réfléchir et à faire les choses en pleine conscience. 1er décan né autour du 25, l'harmonie entre Mercure et Vénus vous vaut toujours des moments agréables, flatteurs, ou... amoureux.

Poissons

Les secteurs liés à la santé et au travail sont concernés par la pleine Lune. Côté travail, il faut peut-être changer la façon dont vous êtes rémunéré, 3e décan, car ce que vous faites en ce moment ne vous rapporte pas assez régulièrement. D'après la configuration, vos revenus sont aléatoires et c'est une situation dont vous ne voulez plus. Mais il va falloir patienter avant de trouver ce que vous désirez. En attendant, essayez d'optimiser la situation.