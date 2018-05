L'horoscope du 8 mai 2018

publié le 08/05/2018 à 06:17

Bélier

Pas question de rester dans votre coin, vous organiserez quelque chose pour voir vos amis ou ce sont eux qui vous proposeront une activité au dernier moment. De toute façon vous ne resterez pas sans rien faire en ce 8 mai, sauf peut-être si vous êtes de ceux qui reçoivent la dissonance de Saturne (né autour des 28, 29 mars) ; il n'est pas exclu que vous soyez immobilisé ! Mais il y a bien d'autres interprétations à cette conjoncture, comme de devoir effectuer un renoncement, par exemple.

Taureau

Ne rien faire, quel bonheur pour le contemplatif que vous êtes ! Peut-être une inspection du potager à la rigueur, mais rien qui ne doive vous fatiguer. Et si un joli coucher de soleil s'annonce, vous serez au comble du ravissement. Malgré tout, la Lune en Verseau indique que vous aurez une obligation à remplir, quelque chose que vous vivrez évidemment comme une contrainte et dont vous tenterez de vous débarrasser le plus vite possible pour retrouver votre tranquillité.

Gémeaux

Ne rien faire pour vous, ce n'est pas envisageable. Votre nature aime le mouvement et si vous pouvez prendre la voiture et tracer la route, vous serez content. C'est probablement ce que vous ferez, mais certains ayant pris leur semaine seront plus loin et goûteront aux joies du dépaysement. Né autour des 7 et 8 juin, Vénus étant conjointe à votre Soleil, vous devriez passer de très bons moments, en bonne compagnie et qui seront une vraie détente pour vous.

Cancer

3e décan, vous risquez de vous prendre la tête avec un proche dans les jours qui viennent. Faites attention, vous pourriez être agressif avec tout le monde. C'est la faute de Mercure en Bélier qui vous pousse à dire tout haut ce que vous devriez, le plus souvent, garder pour vous. Si vous êtes des deux derniers jours du signe, 21, 22 juillet (selon les années) il se peut qu'une discussion avec un proche soit libératrice et que vous preniez une importante décision d'ici la semaine prochaine.

Lion

Du farniente pour vous, surtout si vous êtes entouré. Vous laisserez aux autres le soin de s'occuper de la logistique, mais vous en resterez le chef d'orchestre. Vous n'aurez qu'à manier la baguette, de loin, allongé dans votre canapé ou votre chaise de jardin. Essayez tout de même de partager les tâches, s'il y en a, cela fera plaisir à ceux qui vous entourent et qui ont peut-être, comme vous, le goût du farniente en ce 1er mai. Tout le monde a droit au repos, non ?

Vierge

Vous passerez la journée à jouer avec vos pensées, à vous inventer des scénarios pas toujours fictifs sur l'avenir de votre profession. Vous voyez clair ces temps-ci. A priori, cela ne concerne que les natifs du 3e décan, parce que pour les autres et surtout pour ceux du mois d'août, tout se passe plutôt bien ; c'est constructif à moyen et à long terme. Quant au 2e décan, il doit encore se méfier d'une tendance à prendre ses désirs pour une réalité (surtout né autour du 9 septembre).

Balance

Vénus vous dit de larguer les amarres et de vous laisser aller à vos sentiments, même s'ils sont virtuels. Mais différenciez bien la réalité de la fiction. 2e décan, n'allez pas croire que tout ce que votre imagination vous propose est vrai, elle est juste active pour que vous vous sentiez bien et que vous viviez des situations romanesques inventées, tout en sachant parfaitement que vous êtes dans un roman que vous vous fabriquez et non dans la réalité.

Scorpion

Certaines personnes liées à votre passé et que vous ne voyez que rarement pourraient se manifester aujourd'hui et cela risque de ne pas vous plaire. En fait, il n'y aura pas grand-chose pour vous convenir, votre état d'esprit étant à la contestation - mais seulement pour aujourd'hui. Disons que demain, ce sera tout le contraire ! Votre premier mouvement sera probablement de ne pas vouloir voir ces personnes, mais si vous agissez ainsi vous finirez par vous en vouloir !

Sagittaire

Vous non plus, vous ne resterez pas inoccupé à squatter le canapé. Vous aurez mille choses à faire, surtout du monde à voir et ce sera un vrai plaisir. Vous aurez besoin d'échanger, de communiquer, de débattre de sujets qui vous passionnent et dont certains de vos amis proches sont également férus. Par ailleurs, né autour des 8, 9, 10 décembre, Vénus et Neptune sont encore fâchées, évitez de croire en des chimères, surtout dans le domaine affectif ou filial.

Capricorne

Que faire quand personne ne travaille ? Eh bien, travailler quand même. On peut parier que vous vous trouverez quelque chose qui ne peut pas attendre. Même s'il ne s'agit que de faire des rangements dans la maison, ou (si vous êtes une femme) de vous occuper de votre aspect physique de fond en comble. Il s'agit de ne pas laisser le vide s'installer, il est probablement ce que vous détestez le plus car il est symbole de perte, d'abandon, de tout ce qui vous fait peur.

Verseau

Vous avez décidé que ce 8 mai serait un jour comme les autres, donc vous ne changerez rien à vos habitudes, même si vous avez pris quelques jours. Vous êtes de ceux (la plupart du temps) qui n'aiment pas les jours fériés, vous avez l'impression que tout est mort et c'est un peu une source d'angoisse pour vous. Et il semble que vous n'êtes pas le seul à ressentir ça... 2e décan, né autour des 5, 6 février, on pourrait tenter de vous séduire, il y aura de la flatterie dans l'air !

Poissons

La magie dont je vous parlais hier peut hélas s'évanouir sous la dissonance Vénus-Neptune ; elle vous oblige à ouvrir les yeux sur une réalité que vous refusez. Notamment si vous êtes né autour des 7 et 8 mars. Il est vrai que, grâce à Jupiter, vous pourriez croire en quelque chose de grand et de beau, mais il vous est conseillé de rester un peu sur la réserve de manière à ne pas être déçu si jamais les apparences s'avèrent être trompeuses.