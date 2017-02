L'horoscope du 8 février 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez L'horoscope du jour de Christine Haas du 8 février 2017.

par Christine Haas publié le 08/02/2017 à 06:42

Verseau

Bonne nouvelle, Mercure et Vénus forment une alliance très profitable sur le plan relationnel jusqu'à mercredi prochain. Tous seront sous votre charme. Ce sont surtout les natifs du 1er décan qui vont en profiter et Mars n'étant pas loin (jusqu'à vendredi), il pourrait y avoir du coup de foudre dans l'air. Mais vous pouvez aussi voir l'un de vos projets s'envoler et vous rapporter de l'argent, peut-être plus que vous ne le pensiez au départ.

Bélier

Vous êtes encore mieux servi que le Verseau par l'alliance entre Mercure et Vénus, celle-ci étant chez vous. 1er décan, amour ou argent, tout vous réussit. Bien sûr, cela dépend beaucoup de votre thème de naissance, mais si vous n'aviez pas de dissonance sur votre décan, (le 1er donc), il est clair que la période vous est très favorable, autant dans les domaines de Vénus (amour et argent) que dans ceux de Mercure (rencontres et échanges).

Taureau

L'ensemble de la conjoncture ne vous plaît pas, heureusement vous aurez l'occasion d'échanger avec une personne positive et de très bon conseil. Ne lui cachez rien, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et qui ne vous trahira pas. Cela dit, ce ne sont pas de gros ennuis qui vous contrarient, c'est juste que les planètes ne sont pas très bien alignées et que les choses ne se passent pas tout à fait comme vous le désirez., une amitié pourrait voir le jour très rapidement et se transformer en une relation plus intime et amoureuse.

Gémeaux

C'est du gâteau pour ceux qui sont nés en mai, vos rendez-vous et contacts seront un vrai succès et cela vous autorisera à imaginer votre avenir en rose. Vous avez assez trinqué comme ça, il était temps que la roue tourne et ça fait déjà un bon moment que les choses sont plus faciles pour vous. En amour, prenez des initiatives, allez vers les autres, une amitié pourrait voir le jour très rapidement et se transformer en une relation plus intime et amoureuse.

Cancer

La Lune passant par votre signe, on peut craindre chez vous des mouvements d'humeur d'une assez vaste amplitude. Vous ne serez pas très accommodant, surtout si vous êtes né fin juin et début juillet... Gare aux retours de bâtons si vous tombez sur quelqu'un qui a un caractère encore plus fort que le vôtre ! Seuls ceux qui sont nés autour des 3, 4, 5 juillet seront en paix, plutôt sereins et ouverts sur le monde. Mais Mars va les ennuyer en fin de semaine.

Lion

Aucun problème en vue, tant que vous agirez avec les autres, non contre eux et que vous n'essayerez pas de les éliminer du jeu. 1er et 3e décan surtout sont concernés : vous avez besoin de l'avis et des idées des autres, même si vous n'en êtes pas conscient et qu'ils vous incitent à vous poser des limites, surtout 3e décan. Jupiter vous entraîne à penser que vous êtes supérieur aux autres, que vous pouvez faire mieux qu'eux et qu'ils n'ont aucune utilité. Ce qui est faux.

Vierge

La Lune étant la plus forte de toutes les planètes aujourd'hui, laissez de la place au rêve et à l'imagination. Vous êtes trop souvent dans le réel, le factuel. Cela fait certainement de vous des personnes très au courant des situations et qui ont des solutions rapides pour les régler. Mais laisser de la place au rêve n'est pas inutile, bien au contraire. C'est un besoin propre à chaque être humain, si vous n'avez pas votre part de rêve, cela manque à votre équilibre.

Balance

Certes, Vénus s'oppose à vous mais son association avec Mercure ne peut qu'être favorable à tout accord ou toute association. 1er décan en particulier. D'ailleurs, il n'est pas exclu, je vous l'ai déjà dit, que vous puissiez faire une rencontre et que vous vous sentiez aimé pour ce que vous êtes. Et si vous êtes déjà en couple, votre partenaire fera des efforts pour vous être agréable. Mais né début octobre, il y a un choix à faire et vous hésitez très fort.

Scorpion

Votre créativité et votre imaginaire seront au pouvoir et vous donneront les solutions dont vous avez besoin pour contrer des manœuvres agressives. Elles seront le fait de personnes avec qui vous travaillez, ou que vous voyez quotidiennement et qui soudain ne seront plus comme d'habitude avec vous. Vous vous interrogerez et ne trouverez pas de réponse, aussi faites appel à votre imagination pour que la personne en question parle et se découvre.

Sagittaire

Vous apprécierez beaucoup la conjoncture si vous êtes de novembre. Bien des contacts et des négociations seront facilitées, les rendez-vous amoureux aussi. Cela dit, il n'y a pas de planète dans votre signe, ce sont des aspects formés par Vénus et Mercure et envoyés à votre décan : c'est moins fort, mais cela peut vous aider à faire ce qu'il faut - parfois sans vous en rendre compte - pour mettre vos interlocuteurs dans votre poche. En toute décontraction !

Capricorne

Une journée qui peut vous donner le mal de mer si vous êtes du 3e décan. Vos humeurs ou celles des autres auront trop de poids sur votre bien-être personnel et vous empêcheront de conserver votre équilibre habituel. Heureusement, c'est un coup de la Lune et cela ne durera que quelques heures. Sachez cependant que si vous êtes né autour des 12, 13 janvier, vous allez certainement avoir une décision drastique à prendre dans les prochaines semaines.