L'horoscope du 7 février 2017

par Christine Haas publié le 07/02/2017 à 06:43

Verseau

Mercure va vous donner encore plus d'esprit que vous n'en avez, accentuer votre sens de l'observation et favoriser tout rendez-vous ou déplacements. Si vous avez une démarche à faire c'est le bon moment : premier décan jusqu'au 14, deuxième décan du 14 au 20 février, 3e décan du 20 au 25 février. Comme vous le constatez Mercure est rapide, elle n'est active qu'une demi-journée pour chacun et l'événement qui y sera rattaché se déroulera donc très rapidement.

Poissons

Vous aurez des idées, de l'imagination avec Mercure au Verseau, mais vous ne les exprimerez pas, ou mal, et ne saurez pas vous faire comprendre des autres. Mais il est possible aussi que vous ne puissiez pas parler parce qu'on vous en empêche, qu'il ne faut pas révéler un secret par exemple, ou que vous-même avez un secret que vous ne voulez pas révéler. Attention aussi aux fausses bonnes idées, aux mensonges et autres erreurs de jugement. Demi-journée pour chacun entre aujourd'hui et le 14 février pour le 1er décan.

Bélier

Vos alliés sont à l'honneur, mais surtout dans le domaine professionnel. Vous aurez besoin d'un coup de main ou c'est un collègue qui vous sollicitera. Quoi qu'il en soit, avoir quelqu'un à aider vous fera du bien à vous, et si c'est vous qu'on aide, ça tombera au bon moment. Vous êtes dans une période où les choses avancent grâce aux autres (début du premier décan) et certains ressentiront une vraie reconnaissance voire de la gratitude si on fait quelque chose pour eux.

Taureau

De nouveau, vous allez vous trouver face à quelqu'un qui veut faire de l'autorité et comme de bien entendu, vous aurez envie de vous y opposer. 1er décan, pour l'instant. Mais la planète est rapide, plus que le Soleil qui vous a déjà placé dans une situation semblable il y a une quinzaine de jours. Rappelez-vous, il avait provoqué ce même sentiment de révolte et d'envie de ne pas répondre à la demande. Votre manière à vous d'exprimer votre rébellion. Parce que dans l'ensemble, vous n'êtes pas un grand rebelle...

Gémeaux

Bonne pioche, avec Mercure dans votre poche, vous aurez l'attention de tous, amis, clients, proches, car vous direz des vérités qu'on ne pourra pas réfuter. De plus, vous aurez des idées qui étonneront parce qu'elles ne seront pas politiquement correctes, mais on reconnaîtra que vous avez raison de voir les choses de cette manière, sans tabous ni fausses manières. Mais cela ne durera qu'une demi-journée pour chacun, premier décan jusqu'au 14 février.

Cancer

Dites-vous que Mercure est rapide et que les doutes qui vous tourmenteront avant le 25 février, ne dureront qu'une demi-journée et seront vite oubliés. En fait, vous interprèterez mal un indice, quelque chose que vous aurez perçu et qui vous aura alerté. Il sera probablement question d'un ou d'une rivale dans le travail et vous aurez peut-être peur d'un coup tordu. premier décan, une demi-journée jusqu'au 14, deuxième décan même chose du 14 au 20, troisième décan du 20 au 25.

Lion

Face à vous, Mercure forme de bons aspects alors soyez extrêmement attentif à ce qu'on vous dit, de très bonnes idées pourraient émerger de vos échanges. Et des idées, on peut penser que vous en avez besoin en ce moment : la période se prête à la concertation, aux échanges de toute nature, et vous pourrez même tirer avantage de la consultation d'un spécialiste. Pour l'instant, et jusqu'au 14, c'est le premier décan qui reçoit l'opposition de Mercure, qui est très rapide : demi-journée pour chacun.

Vierge

Mercure occupe votre secteur du travail et du quotidien, aussi serez-vous plus soucieux d'ordre et de perfection, une attitude exaspérante pour les autres. C'est une tendance naturelle chez la plupart des Vierge, vous avez besoin d'organisation, de méthode, d'ordre, et nous sommes en période Verseau où la fantaisie et l'imprévu peuvent dominer par moments. Essayez de vous blinder, surtout premier décan, c'est vous qui êtes concerné par Mercure jusqu'au 14.

Balance

Vous entendrez des compliments sur vos talents et vos qualités, et de votre côté il ne faudra pas hésiter à flatter les autres pour obtenir ce que vous voulez. Ne vous dites pas que vous êtes au royaume de l'hypocrisie car c'est ce que vous pourriez penser. Non, c'est le jeu, le jeu social qui autorise autant la flatterie que l'agressivité. L'important n'est pas ce qu'on pense de vous et de votre attitude, mais les certitudes que vous avez sur vous-même.

Scorpion

Les mots ne seront pas suffisants pour véhiculer ce que vous pensez, aussi ferez-vous ressentir aux autres ce que vous avez en tête ou dans le coeur. Méfiez-vous car seuls les mots sont précis, même s'ils ne font qu'approcher votre vérité ; plus précis que ce que vous transmettez aux autres de manière infra verbale et qui peut être compris de travers. Mais vous ne vous trouverez dans cette situation qu'une demi-journée (premier décan jusqu'au 14 février).

Sagittaire

Premier décan, vous avez plusieurs atouts dans votre poche et Mercure s'y ajoute. Vous ne manquerez pas de bagou pour vendre vos idées et tout ce qui va avec. Vous vous y prendrez de telle manière que vos interlocuteurs ne sauront plus où ils en sont et diront amen à ce que vous leur proposerez sans avoir eu le temps d'y réfléchir. Mais vous n'aurez qu'une occasion d'ici le 14 février si vous êtes né en novembre. Deuixème décan, ce sera du 14 au 20, troisième du 20 au 25.

Capricorne

Mercure occupe à présent un secteur matériel de votre zodiaque, comme le Soleil d'ailleurs et si vous avez quelque chose à négocier, c'est le moment. Premier décan, Mercure s'adressera à vous une demi-journée d'ici le 14 février, il faudra saisir l'occasion de faire valoir vos arguments et enfoncer le clou si vous voulez obtenir un résultat. Mais vous pouvez aussi avoir un achat ou un investissement à faire ; réfléchissez bien avant de vous lancer, gare à vos impulsions (né fin décembre).