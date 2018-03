L'horoscope du 06 mars 2018

publié le 06/03/2018 à 06:42

Bélier

Une excellente configuration, Mercure et Vénus sont chez vous et le seul problème que vous risquez de rencontrer c'est d'être un peu trop pressé de conclure. Ne vous emballez pas si possible, essayez de réfléchir avant de dépenser ou de tomber amoureux. Apparemment, rien ne durera sous cette conjoncture et il vous est conseillé de vivre à fond l'instant présent sans préjuger de l'avenir. En couple, soyez doux, gentil et prévenant avec votre partenaire, sous peine de conflit.

Taureau

Mercure et Vénus vont circuler dans votre secteur d'ombre, vous incitant à vous poser des questions sur votre couple, le 1er décan pouvant être instable. La prochaine arrivée d'Uranus chez vous pourrait créer des tensions entre vous et votre partenaire, ou même avec un enfant adolescent qui risque de faire sa petite crise, très logique à son âge. Mais ce n'en est pas moins pénible à vivre pour les parents ! Cela dit, les futurs aspects d'Uranus peuvent avoir plusieurs significations.

Gémeaux

Le 1er décan est sous la protection amicale de Mercure et Vénus, si vous avez besoin d'aide, vous n'avez qu'à demander et si on vous sollicite, répondez présent. Cela ne vous posera pas problème car vous aurez envie/besoin de pratiquer l'entraide et de vous montrer solidaire ; du coup, vous en attendrez autant des autres, ce qui est normal. Mais attention à ne pas parler trop vite, à ne pas faire des promesses que vous ne pourrez pas tenir car vous les aurez faites à la légère.

Cancer

Au zénith de votre zodiaque, les planètes vous permettent de trouver un accord si vous êtes né au tout début du signe. Mais il ne vous conviendra pas toujours... En effet, Saturne et l'opposition qu'elle vous envoie ne sont pas loin, elle est d'ailleurs encore active pour certains et tout ce que vous pouvez envisager ce sont des accords qui vous poussent à renoncer à quelque chose, non sans vous être battu auparavant. Mais vous pouvez aussi vous faire du souci pour la santé d'un parent âgé.

Lion

La vie vous paraîtra belle car d'une manière ou d'une autre on se pliera à vos désirs. 1er décan, il se peut que vous remportiez un challenge professionnel, ou que vous fassiez un bénéfice plus important que prévu lors d'une vente. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez qu'être satisfait de la tournure des événements. Même lorsque les planètes seront en dissonance avec Saturne, en fin de semaine, vous vous sentirez légèrement freiné mais vous saurez que vous ne pouvez rien y faire.

Vierge

2e décan, né après le 7 septembre, le Soleil se détache de Neptune mais restez tout de même vigilant, surtout si on vous fait du charme. Gardez une réserve car cela pourrait être intéressé et destiné à vous manipuler. Vous avez une forme de fragilité en ce moment, peut-être parce que vous êtes avec quelqu'un qui a une emprise sur vous et vous ne pouvez pas ou n'osez pas vous affirmer face à cette personne. D'autres situations peuvent être issues de la conjoncture avec un point commun : une faiblesse de votre part.

Balance

Face à vous, Vénus et Mercure peuvent parler du couple mais elles peuvent aussi vous valoir une proposition à laquelle vous n'aurez pas le temps de réfléchir. 1er décan, il se peut en effet qu'on vous demande de répondre tout de suite et vous aurez du mal car ce n'est pas ce que vous aimez faire. De plus, Saturne n'étant pas très éloignée de vous, il se peut que ce qu'on vous propose dérange beaucoup vos habitudes. Mais donnez tout de même une réponse dans les temps.

Scorpion

Vous seriez bien avisé de prendre du recul et surtout de ne pas croire aux fantaisies de votre imagination. Elle risque de vous induire en erreur dans plusieurs domaines, en tout cas si vous êtes du 1er décan. Mais vous pouvez aussi, les interprétations de la conjoncture étant multiples, vous enticher de quelqu'un qui n'est pas libre ou qui n'est pas fait pour vous. Mais ce sera plus fort que vous, il faudra que vous tentiez de le ou la séduire, votre désir étant attisé justement par vos différences.

Sagittaire

Les natifs de novembre ont la cote ces jours-ci, partout où vous passez vous déclenchez des regards admiratifs ou des commentaires plutôt flatteurs. Vénus et Mercure arrivées aujourd'hui en Bélier décuplent votre charme et il faut dire que vous ne lésinerez pas sur la séduction pour obtenir ce que vous voulez, et ça marchera pendant quelques jours. Seulement, en fin de semaine, les planètes seront en mauvais termes avec Saturne et se montreront beaucoup moins généreuses.

Capricorne

Avec Mercure en Bélier, 1er décan, vous allez être obligé de dire tout haut ce que vous pensez tout bas, même si vous n'avez pas envie de créer de polémique. Vénus est à côté de Mercure et son rôle sera justement d'empêcher que cela dégénère en conflit. Mais tout dépend de la force de Vénus dans votre thème, il se peut qu'elle ne puisse pas jouer son rôle de conciliatrice et que, malgré tout, vous soyez obligé de vous opposer à votre interlocuteur.

Verseau

Les relations avec votre premier cercle d'amis, mais aussi avec vos clients ou partenaires professionnel seront au beau fixe plusieurs jours, natif de janvier. Il se peut qu'on vous fasse une proposition qui vous fera bondir de joie, mais il est possible aussi qu'elle soit assortie de conditions un peu difficiles et que vous n'êtes pas sûr de vouloir accepter. Ne vous précipitez pas pour répondre, même si votre nature impatiente se manifeste et vous pousse à aller trop vite.

Poissons

Ces deux planètes personnelles occupent votre secteur d'argent, il est donc très possible que vous vous fassiez un petit cadeau ou qu'on vous en offre un. Normal, si c'est votre anniversaire vous serez gâté ! 3e décan, vous êtes moins bien servi mais heureusement ce n'est pas quelque chose de durable : Mars forme un aspect de tension avec vous et aujourd'hui ce sont ceux des 13, 14, 15 mars qui recevront le plus d'influx de Mars : quelqu'un pourrait se montrer trop autoritaire avec vous.