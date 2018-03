L'horoscope du 7 mars 2018

publié le 07/03/2018 à 06:24

Bélier

Vous vous levez du bon pied, surtout 1er décan, vous prenez des distances avec vos soucis, du coup votre bonne humeur communicative revient à toute vitesse. Certes cela ne durera que quelques heures car c'est un aspect lunaire qui sera responsable. Il vous donnera également envie/besoin d'évasion et la possibilité de partir quelque part pourrait se présenter. Par ailleurs, vous pourriez faire un bénéfice financier aujourd'hui (né les 20, 21, 22 mars) ou recevoir un paiement.

Taureau

Avec toutes ces planètes en signes de Feu, vous risquez d'être légèrement parano et de voir les autres pires qu'ils ne sont. Prenez du recul avant de les juger. Le Soleil est toujours dans le voisinage de Neptune et vous pourriez vous tromper, faire une erreur. Rien de grave cependant, l'aspect se termine. 3e décan, il n'est pas impossible que vous ayez une opération à faire, financière pour les uns, alors qu'elle serait chirurgicale pour les autres. En ambulatoire, probablement.

Gémeaux

Une journée remplie de perspectives excitantes, à moins que vous n'ayez un projet plus important en tête et que vous n'ayez l'opportunité de vendre votre idée. En tout cas, vous aurez des interlocuteurs amicaux et tout prêts à vous aider. Vos chances sont belles jusqu'à vendredi. 3e décan, né après le 14 juin, on vous cherche, on veut vous énerver et on pourrait bien y arriver ! Restez impassible et c'est l'autre qui sortira de ses gonds. Mais vous aurez du mal à ne pas réagir !

Cancer

Il faut trouver un terrain d'entente, 1er décan, et vous serez assez énervé, voire anxieux aujourd'hui. Il en est toujours ainsi quand vous ne contrôlez rien. Or, il semble que la ou les décisions que vous attendez ne soient pas de votre ressort et que vous ne puissiez en aucun cas agir sur le cours des événements. Or, agir est ce qui vous permet d'évacuer votre stress ! Essayez de faire de l'exercice ou n'importe quoi qui vous permettra de dépenser votre énergie.

Lion

Bien entouré, par des personnes que vous aurez des raisons d'admirer pour leur intelligence et leur culture, vous passerez une journée réjouissante, 1er décan. C'était déjà très bien hier et cela va continuer jusqu'à vendredi, jour où les planètes se heurteront à Saturne et seront moins généreuses. Aujourd'hui, il peut aussi être question d'une formation enrichissante ou d'un voyage d'étude, quelque chose en tout cas que vous avez hâte de voir se concrétiser.

Vierge

Vous pourriez avoir une réunion familiale à organiser chez vous, mais il se peut aussi que vous retrouviez quelqu'un que vous avez aimé par le passé. Disons que la conjoncture valorise votre vie intime si vous êtes du 1er décan, et que la famille en fait partie. Mais votre passé, vos souvenirs aussi et ils peuvent ressurgir en ce moment sous la forme d'un ou d'une ex. qui passe par là ou que vous voyez en rêve. Cela peut vous remuer émotionnellement.

Balance

C'est une journée d'intenses réflexions, de vives discussions avec vos proches et même avec vous-même. Eh oui, vous avez un choix à faire 1er décan ! Il est possible qu'on vous ait fait une proposition ou que quelqu'un vous plaise et demande à faire partie de votre vie, mais vous hésitez. Sauf si le désir l'emporte sur la raison. Toutefois, il vaudrait mieux ne pas trop vous emballer ; les planètes sont en Bélier, signe où tout va trop vite. Les choses se terminent aussi vite qu'elles commencent.

Scorpion

Ce sera plus fort que vous aujourd'hui, en dépit de la lutte farouche que vous livrerez contre vous-même et contre vos désirs, ils prendront le contrôle sur vous. Mais peut-être que vous êtes amoureux, ou en tout cas que vous croyez l'être... Comme d'autres, il vous arrive de confondre amour et désir, et il semble que vous aurez du désir pour quelqu'un 1er décan. Et si ce n'est pas aujourd'hui ce sera demain... Après cela, les planètes seront en dissonance avec Saturne et vous reprendrez les commandes.

Sagittaire

Ce sont encore ceux de novembre les vedettes du jour, d'une manière ou d'une autre vous vous ferez remarquer et vous pourriez remporter une sorte de victoire. Qu'elle soit amoureuse, professionnelle, sportive... en tout cas vous serez content de vous, ce n'est rien de le dire. Sauf si vous êtes né vers 1985, 86 : Saturne était conjointe au Soleil lors de votre naissance et cela fait de vous quelqu'un qui n'est jamais réellement satisfait de lui-même. Mais cela vous pousse à en faire toujours plus...

Capricorne

Ce n'est pas formidable pour ceux de décembre, en revanche le 3e décan est toujours sous la protection de Jupiter pour tout ce qui concerne les relations. Elles sont très importantes cette année, toutes les bonnes choses qui pourraient arriver viendront d'elles, que ce soit de vos amitiés ou de vos alliances professionnelles. Pour l'instant Jupiter est rétrograde, et il ne se passe rien de précis mais le temps est votre allié, comme il l'est toujours d'ailleurs.

Verseau

Vous êtes bien servi par les astres, natif de janvier, vous pourriez avoir une très bonne nouvelle aujourd'hui ou demain, ou prendre une décision positive. Quoi que vous entrepreniez vous avez toutes les chances de voir cette entreprise aboutir, aussi n'hésitez pas. Vous serez plus pusillanime après vendredi étant donné que les planètes qui sont à votre service seront en dissonance avec Saturne. Il faudra donc faire plus d'efforts parce que les choses iront plus lentement, hélas !

Poissons

Le temps filera à toute vitesse aujourd'hui et vous enchaînerez les tâches de manière à terminer votre boulot plus tôt et il faut dire que vous serez motivé ! Peut-être qu'on va vous faire la fête pour votre anniversaire et ? En tout cas, vous aurez probablement plus envie de passer du temps à vous distraire, à faire autre chose que de travailler. Sauf né autour des 14, 15, 16 mars : la dissonance de Mars avance et vous demande de gros efforts au travail, ou alors crée un conflit avec un supérieur.