L'horoscope du 6 février 2017

06/02/2017

Verseau

Une bonne semaine, bien remplie si vous êtes né en janvier ; en outre, vous ferez parler de vous. Et si vous êtes né ces jours-ci, votre année sera chanceuse. En effet, le Soleil entame un bon aspect avec Jupiter qui a une excellente réputation et qui peut justement être un booster pour votre réputation à vous. Il y a des choses qui se préparent, des projets à peaufiner et il faudra attendre que Jupiter reparte en marche avant le 10 juin, pour les voir éclore.

Poissons

Jupiter, une de vos planètes maîtresses, rétrograde à partir d'aujourd'hui. Si vous cherchez un consensus dans une affaire financière, il va falloir patienter. Vous n'avez pas la main, ce n'est pas vous qui décidez et vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre (troisième décan). Or vous avez une obligation à remplir et il semble que cela ne vous arrange pas du tout d'avoir à attendre. Et ce sera long car Jupiter ne redevient directe que le 10 juin.

Bélier

Avec quatre planètes dans votre signe, vous êtes les vedettes de cette semaine et vos idées pourraient faire florès. Mais elles seront un peu trop en avance. Vous vous rendrez compte que c'est souvent le cas : vous êtes enthousiaste sur quelque chose qui peut marcher mais qui a un temps d'avance et personne n'est prêt ! Par ailleurs, premier décan né avant le 28 mars, une rencontre ou un rendez-vous se révéleront très prometteurs dans les prochains jours.

Taureau

Franchement, vous n'aimerez pas l'ambiance " speed " de cette semaine, tout ira trop vite, ou on vous demandera d'aller trop vite et vous paniquerez. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes quelqu'un de lent et on a souvent du vous le reprocher. Et c'est quelque chose qu'il est quasi impossible de changer, nos rythmes sont inscrits en nous depuis la naissance... Aussi, si vous ne pouvez pas accélérer, creusez-vous la tête pour trouver une autre manière de travailler qui laissera penser que vous êtes plus rapide.

Gémeaux

Au contraire du Taureau, vous adorerez le rythme hyper rapide de cette semaine, il conviendra à votre volonté de faire avancer un projet, premier décan. C'est peut-être quelque chose qui est déjà en place depuis quelque temps, mais qui pourrait connaître une accélération dans les prochains jours. Troisième décan, vous continuez à avoir les bons aspects de Jupiter et l'opposition de Saturne. Des ouvertures il y en a, mais quelque chose vous empêche de vous y engouffrer

Cancer

Je me trompe où le climat est orageux pour le premier décan ? Cela va durer jusqu'à vendredi, et ce sera au tour du deuxième décan de devoir mettre le poing sur la table. Etant donné que, pour le premier décan, Vénus est plus ou moins conjointe à Mars, j'ai bien peur qu'il ne s'agisse d'une dispute avec votre conjoint ou l'un de vos enfants. Essayez de mettre de l'eau dans votre vin, car la position des planètes en Bélier montre que vous êtes un peu trop exigeant avec vos proches.

Lion

Les jours se suivent et se ressemblent, dans le positif bien sûr. La période est très propice aux grandes idées, aux grands voyages, à tout ce qui est grand ! Etant entendu que c'est un des " effets " du bon aspect que vous envoie Jupiter et que vous devez tout de même vous méfier d'une possible erreur de jugement. On ne sait jamais, plus vous consoliderez les choses et accepterez les conseils, meilleures seront vos chances de ne pas vous tromper.

Vierge

Il y a de bons aspects dans le ciel de cette semaine, ils ont pour but de modifier certaines vieilles structures, et évidemment cela va provoquer du changement. Or vous êtes souvent quelqu'un de ritualisé et quand on modifie l'un de vos rituels, cela vous déstabilise beaucoup. Comment faire pour ne pas avoir trop à souffrir du changement, troisième décan ? Au lieu de ne voir que les inconvénients que ces changements vont provoquer, essayez d'en voir les avantage : il y en a plus que vous le pensez.

Balance

1er décan, vous avez toute l'attention des planètes. Soit vous allez recevoir une proposition qu'il faudra saisir rapidement, soit vous aurez un conflit à gérer. Evidemment, en ce qui concerne le conflit, ça ne vous plaira pas et vous ferez tout pour l'éviter alors qu'il faudrait peut-être l'affronter : après tout, vous avez pris des forces ces dernières années... Mais l'arrivée de Mercure en Verseau demain laisse penser que vous entendrez des paroles qui vous plairont !

Scorpion

Vous aurez tendance à houspiller tout le monde, surtout dans votre travail, car vous aurez du mal avec ceux qui ne sont pas aussi perfectionnistes que vous. Et personne ne sera à votre hauteur ! La conjoncture accentue votre désir de ne pas être pris en défaut et donc de ne pas encourir de remarques comme celles que vous ferez à votre entourage ! Mais il est vrai que la conjoncture de cette semaine n'est pas très tendre avec vous. Ça changera avec les Poissons (après le 20).

Sagittaire

Une excellente semaine vous attend, surtout si vous êtes né en novembre. En revanche, 3e décan, vous serez moins protégé par Jupiter et donc plus inquiet. La présence de Saturne dans votre décan se fera davantage sentir et le fait que Jupiter soit rétrograde vous enlèvera un peu de votre optimisme car vous savez qu'il va vous falloir du temps pour remettre votre situation sur des rails. A moins que Saturne ne joue un rôle positif et qu'au contraire vous ne vous soyez solidement implanté !

Capricorne

Les natifs de décembre sont encore obligés jusqu'à samedi de donner un coup de collier ou de prendre une décision qu'ils n'auront pas le temps de mûrir. C'est un " coup " de Mars (né après le 27 décembre) mais la planète s'intéressera au deuxième décan à partir de samedi et fichera la paix au premier, à qui il restera Vénus qui l'aidera à apaiser les choses et, s'il y a eu beaucoup de boulot, à se ressourcer en famille, ou tranquillement en restant chez soi.