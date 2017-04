L'horoscope du 9 avril 2017

publié le 09/04/2017 à 08:15

Bélier

Ce n'est pas la joie, mais pour tout le monde ! Je pense que la dissonance entre Saturne et Vénus, exacte et durable, peut créer un climat de peur ou de morosité. Et ce sera accentué par le passage de la Lune en Balance à partir de cet après-midi. Si vous vous faites du mouron, apparemment ça ne sera pas pour vous, mais pour quelqu'un que vous connaissez et même parfois pour la situation du pays, voire d'un autre pays. Et ce sera plus ou moins actif jusqu'au 28 avril.

Taureau

Sensible aux états de Vénus, votre planète maîtresse, vos projets ou l'avenir, le vôtre et celui de vos proches, sont affectés par la dissonance Vénus/Saturne. Je vous rappelle qu'elle est exacte aujourd'hui et qu'elle s'installe durablement puisqu'elle sera encore active la semaine prochaine et celle d'après. C'est un peu de l'inédit, une configuration assez rare pour que tout le monde en ait des échos, d'autant que Vénus est en Poissons, signe de l'universel.

Gémeaux

Vous aussi vous êtes affecté par Vénus et Saturne, surtout si vous êtes du 3e décan. Quelqu'un est parti, ou vous êtes en échec ; évidemment c'est perturbant. Il est possible que cela ne se passe pas bien dans votre couple, mais pas forcément parce que l'autre vous quitte : il/elle peut être malade, ou bien confronté également à un deuil, un échec. Les autres décans pourront avoir quelques échos de cette configuration mais d'une manière plus légère.

Cancer

Vous êtes un des rares signes à ne pas être touché par la mauvaise conjoncture mais comme vous êtes un inquiet de nature, il se peut que vous soyez troublé. Vous imaginerez éventuellement des scénarios catastrophe, ce qui est parfois dans vos habitudes, mais je vous conseille de ne pas écouter votre très prolifique imagination et de vous en tenir aux faits réels, concrets, avérés. La famille, votre nid douillet, tout ce qui est " intérieur " sera un bon refuge aujourd'hui.

Lion

Comme votre voisin Cancer, la dissonance Vénus/Saturne ne sera pas très forte pour vous. Et si vous vous inquiétez, ce sera pour une affaire financière à conclure. Mais, évidemment, Vénus vs Saturne étant un aspect privatif, il se peut que le prix qu'on vous demande soit à la hausse, ou que celui qu'on vous offre soit à la baisse. Bref, vous ne serez pas satisfait sur ce plan-là, ou alors vous serez inquiet pour l'économie en général, celle de notre pays. Les intérêts de la dette peut-être ?

Vierge

Si tout va bien pour le 1er décan, le 3e a besoin qu'on le console ou qu'on fasse en tout cas attention à ce qu'il ressent face aux difficultés qui se sont présentées. Cela ne concerne, apparemment, que la fin du signe (né après le 19 septembre) et cela risque de durer quelque temps (jusqu'au 28 avril a priori), avec des hauts et des bas bien sûr. Quelqu'un pourrait prendre ses distances avec vous et vous le vivrez mal, ou c'est vous qui vous éloignerez de cette personne...

Balance

Il y a un fond de tristesse chez la Balance, cela fait partie de son charme. Mais si vous êtes triste aujourd'hui, ça ne sera pas un problème de fond mais de forme. Parce que la conduite d'un proche vous fera de la peine par exemple. Il n'y aura pas d'histoire dramatique, vous aurez d'ailleurs la possibilité de l'aider à voir plus clair en lui (elle). Apparemment, vous saurez quoi faire pour lui apporter du réconfort, mais il ou elle risque de faire la sourde oreille, ce qui provoquera de la tristesse en vous.

Scorpion

Vous faites partie de ceux qui ne sont pas très sensibles à la conjoncture. Juste un petit souci matériel pour certains, la sensation de manquer de moyens peut-être. Cela dit, vous n'êtes certainement pas le seul dans ce cas ! D'ailleurs, la dissonance entre Vénus et Saturne qui s'installe va toucher tout le monde ou presque et cette sensation de manque se fera sentir pour tous. Mais peut-être aurons-nous perdu quelqu'un qui a compté ?

Sagittaire

La dissonance Vénus/Saturne est pour le 3e décan de votre signe qui, décidément, n'a pas sa forme habituelle. Heureusement, Uranus est en embuscade et elle vous invite à lâcher prise. Force est de constater que Saturne oblige toujours à garder, à conserver envers et contre tous, alors que dans certaines situations il faut savoir lâcher, renoncer. Et, dans votre malheur, vous avez la chance de recevoir un bon aspect d'Uranus, qui est une aide au lâcher prise.

Capricorne

La dissonance Soleil/Pluton qui a créé une situation de crise ces derniers jours se termine aujourd'hui. Vous pourrez aborder la semaine prochaine sereinement. En tout cas si vous êtes né vers les 9, 10 janvier. En revanche, ceux qui sont nés autour des 14, 15, 16 vont avoir maille à partir avec Uranus et les contraintes qu'elle vous impose. Un changement dont vous ne voulez pas, par exemple. Mais nous en avons déjà parlé...

Verseau

En-dehors de ces intuitions qui vous dérangent ou de ces prévisions pessimistes que vous êtes obligé de faire, vous n'avez pas de vraies raisons de vous inquiéter. Ce n'est, semble-t-il, que du virtuel ! En effet, le ciel est plutôt serein en ce qui vous concerne, et on peut dire que vous avez d'excellentes défenses contre les contrariétés que Vénus et Saturne peuvent créer. Et comme leur dissonance va durer jusqu'à fin avril, vous aurez du temps pour renforcer ces défenses.

Poissons

1er décan, tout baigne, 2e décan c'est calme en ce moment, pas de tuiles à l'horizon, en revanche 3e décan vous devez renoncer à quelque chose. Et cela vous fait mal au coeur, vous êtes triste car c'est peut-être à l'amour que vous devez renoncer parce que la personne n'est pas libre, ou que c'est vous qui ne voulez pas vous engager. Mais il va falloir tenir le coup car l'aspect Vénus/Saturne va durer jusqu'à la fin du mois...