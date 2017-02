L'horoscope du 5 février 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez L'horoscope du jour de Christine Haas du 5 février 2017.

par Christine Haas publié le 05/02/2017 à 08:29

Verseau

Divers plaisirs vous sont promis aujourd'hui, vous les grappillerez avec gourmandise ici et là, tout en les partageant généreusement avec vos proches. De ce côté-là, vous n'êtes jamais avare, d'ailleurs vous n'êtes pas avare en rien, en général, c'est même plutôt le contraire. Vous n'êtes pas toujours économe et n'avez pas non plus le sens de la propriété. Par ailleurs, Vénus et Mars étant plus ou moins conjointes, vous pourriez avoir un coup de cœur.

Poissons

Mercure, planète des échanges, règne sur ce dimanche mais je ne suis pas sûre que cela vous rende plus accessible, plus lisible pour ceux qui vous entourent. Je vous l'ai souvent fait remarquer : vous pensez que les autres vous comprennent à demi-mot, en conséquence de quoi vous leur parlez à demi-mot, vous les laissez terminer vos phrases ou deviner ce que vous pensez. Mais c'est dangereux car, souvent, on vous comprend de travers. Soyez explicite.

Bélier

Y'a de la joie dans l'air, vous serez très youplaboum et rien ni personne ne pourra vous empêcher de vous amuser, de jouer, de taquiner vos proches. C'est un des effets de la Lune en Gémeaux, un signe avec lequel vous vous entendez comme larrons en foire pour faire des bonnes blagues, qui sont parfois mal interprétées ; ou qui vont plus loin que vous ne le pensiez au départ. Essayez de mesurer la portée de vos plaisanteries.

Taureau

Vous serez gourmand de tout surtout côté bonne chère. Mais vous serez partageur et c'est surtout pour les autres que vous ferez de bons petits plats. Ils n'auront pas le même goût si vous les mangez seul ou si vous avez votre famille ou vos amis autour de vous pour apprécier votre cuisine. Un domaine où vous vous débrouillez très bien en général... Certains natifs du 1er décan seront cependant un peu patraques ou auront mal quelque part.

Gémeaux

Premier décan, la Lune dans votre signe est en phase avec Mars, vous serez hyper actif et passerez d'une activité à une autre sans prendre le temps de respirer. Vous serez même un peu épuisant pour ceux qui tenteront de vous suivre ! Cela dit, vous êtes peut-être sportif et vous avez une compétition en ce dimanche ? Dans ce cas, vous avez toutes les chances d'être le plus rapide de tous, à moins que vous n'ayez un adversaire Bélier du 1er décan...

Cancer

Vous n'aurez qu'une envie, traîner, faire mille choses totalement inutiles, mais cela vous permettra de réfléchir tranquillement à ce qui vous tracasse, 1er décan. Cela va vous passer rapidement car il s'agit d'une dissonance de Mars ; et comme Vénus la suit de près, elle vous incitera très vite à temporiser, à ne pas alimenter le conflit. Si l'ambiance est orageuse en ce dimanche, évitez de provoquer en ayant une attitude trop autoritaire.

Lion

Un bon dimanche en perspective ! Vous qui êtes assez joueur, vous serez en bonne compagnie et aurez du temps pour votre divertissement favori. A moins que vous ne soyez sportif (1er décan) et que vous ne soyez engagé dans une compétition que vous pourriez gagner si votre adversaire principal n'est pas un Bélier de mars : il ou elle a de meilleures chances que vous. Mais vous avez de beaux atouts et en particulier une volonté de fer.

Vierge

Difficile de vous détendre aujourd'hui, vous aurez des obligations, de la famille à la maison par exemple ou un travail à terminer et qui vous prend la tête. Il faut dire que votre sens du devoir sera plus développé que d'habitude et que tout vous paraîtra important, même des détails. Par ailleurs, né autour du 2 septembre, la dissonance entre Lune et Neptune fera encore une fois son travail en vous obligeant à voir clair dans vos relations.

Balance

Si vous étiez seul, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais vous ne l'êtes pas et les natifs de septembre vont avoir du grain à moudre. Que ce soit à cause de leur partenaire, d'un ami, ou d'un enfant, on vous empêchera de profiter tranquillement de votre dimanche. On vous prendra à témoin dans une querelle et comme d'habitude, vous trouverez des solutions pour apaiser tout le monde...

Scorpion

Votre nature méfiante pourrait bien être accentuée aujourd'hui et sans vous en rendre compte vous risquez de vous isoler de ceux que vous aimez le plus ! Le doute est un sentiment qui force à prendre du recul et s'il est nécessaire à tout raisonnement intellectuel, ce n'est pas du tout la même chose dans vos relations avec les autres où il est un poison. De plus, la plupart du temps, ce que vous ressentez n'est pas rationnel.

Sagittaire

Les activités en groupe, sportives, familiales, amicales sont favorisées, normal pour un dimanche ! Né vers le 2 décembre, vous ne saurez pas ce que vous voulez. Vous serez en effet dans l'incertitude, mais pas seulement au sujet de vos activités du jour. C'est plus profond, cela rejoint une sorte de maillon faible dans votre construction personnelle, dont vous n'étiez pas conscient jusqu'à présent, mais qui maintenant vous saute souvent aux yeux.

Capricorne

Il sera urgent, si vous êtes de décembre, de désamorcer l'agressivité d'un proche ou de régler un problème qui vous empêche de vous sentir bien. A mon avis, cela ne durera pas des lustres étant donné que Vénus arrive à votre rescousse ; elle vient de rentrer en Bélier et passe sur les traces de Mars, essayant de ramener la paix. Toutefois, ce n'est pas gagné, cela dépend de la puissance de Vénus dans votre thème de naissance.