L'horoscope du 10 avril 2018

publié le 10/04/2018 à 06:46

Bélier

Une dissonance Lune-Vénus devrait vous inciter à vous demander ce que vous attendez d'un partenaire et s'il/elle peut vous donner ce que vous en attendez ! En tant que Bélier, vous êtes entier et n'acceptez pas les compromis. Vous attendez donc de votre partenaire cent pour cent de son attention et un amour total, que vous avez du mal à partager, même s'il s'agit de le partager avec vos enfants ! Cela concerne surtout ceux qui sont nés au début du 2e décan (31 mars, 1er, 2 avril).

Taureau

3e décan, la dissonance Soleil-Pluton est exacte et vous invite à ne pas être trop intransigeant avec ceux qui vous entourent, surtout parents et enfants. Vous régnez en maître, vous avez le contrôle, mais point trop n'en faut et un de vos proches pourrait essayer de vous faire comprendre que vous exagérez un peu. La fermeté est une bonne chose, surtout avec les enfants et les adolescents, mais l'intransigeance n'est pas une bonne chose car elle coupe toute communication.

Gémeaux

Vous ne la sentirez pratiquement pas, la dissonance Lune-Vénus, tout au plus serez-vous un peu plus indifférent avec votre chéri/e, mais très passagèrement. C'est un aspect du genre rapide et qui est exact aux alentours de 10h ce matin. Toutefois, quelque chose de vous peut aussi vous déplaire : un bouton mal placé, ou votre coiffure qui ne tient pas en place. En fait, la plupart du temps c'est un détail qui vous empêchera d'être totalement à l'aise avec ceux que vous croiserez dans la matinée.

Cancer

3e décan, une petite ombre sur votre journée à cause de la dissonance Soleil-Pluton. Votre partenaire ou votre boss fera le contraire de ce que vous attendez de lui/elle. Il pourrait même chercher à vous manipuler, à prendre le pouvoir sur vous. Né autour du 14 juillet, vous êtes le plus concerné par cette conjoncture. Toutefois, dans certains cas, Pluton se trouvant en Capricorne (le signe du passé), c'est peut-être le souvenir de quelqu'un qui n'est plus là qui a trop de pouvoir sur vous...

Lion

Vous serez sensible à la rapide dissonance Lune-Vénus de ce matin, qui vous verra inquiet parce que vous aurez l'impression, erronée, qu'on vous aime moins. Méfiez-vous de votre imagination et n'allez pas surveiller votre chéri/e parce que vous avez peur. A moins que vous n'ayez, vous, l'impression d'aimer moins... Cela concerne les natifs du 2e décan et plus particulièrement ceux qui sont nés aux environs du 5 août. L'aspect n'étant pas durable, il touchera moins de monde.

Vierge

Uranus a entamé un bon aspect avec vous, natif du 1er décan ; elle va vous proposer des expériences nouvelles, ou une prise d'indépendance qui vous est nécessaire. Ce bon aspect ne touchera que les trois ou quatre premiers jours du signe (23 au 27 août) et sera bien plus actif à partir du mois de mai. Toutefois, vous en entendrez certainement parler sous une autre forme, à travers un gros incident écologique ou climatique dont vous serez le spectateur.

Balance

La conjoncture vous met l'impasse plutonienne sous le nez, natif du 3e décan. Vous voulez aller de l'avant, mais le passé ne se laisse pas oublier facilement. Vous y êtes attaché, plus que vous ne le pensez, et c'est d'autant plus difficile pour vous de lui tourner le dos. Le mieux que vous ayez à faire c'est de comprendre ce qui vous y rattache autant, et quel bénéfice vous retirez de lui rester attaché. A comparer à ceux que vous retireriez si vous faisiez le nécessaire et évolutif pas en avant.

Scorpion

Vous aurez un peu de mal avec votre partenaire 2e décan, qu'il s'agisse d'un partenaire affectif ou professionnel, vous ne serez pas du tout en confiance. Cela dit, ce n'est pas un scoop : vous et la confiance, ça fait deux ! Mais vous disposez d'un bon aspect de Neptune (surtout né autour du 5 novembre) qui indique que vous devriez être plus cool dans ce domaine. Toutefois, à cause de Saturne, vous ne pourrez pas vous empêcher de trop réfléchir et de laisser le doute s'insinuer.

Sagittaire

Vos discussions autour de l'argent n'aboutiront pas comme vous vous y attendez. C'est un problème pour certains natifs qui sont victimes d'une vraie injustice. En particulier ceux qui sont nés autour des 13, 14 décembre, ou ceux dont l'ascendant est en Sagittaire. Il y a quelque chose à réparer (Pluton), mais c'est un long combat dans lequel vous risquez d'épuiser vos forces. Même si vous en avez à revendre, il y a des moments où vous avez envie de lâcher prise.

Capricorne

Soleil et Pluton risquent de vous faire, passagèrement, douter de vous et de ce que vous avez entrepris, un objectif que vous poursuivez inlassablement, 3e décan. Souvent, avec Pluton, il y a des excès : soit dans la confiance en soi, soit dans le doute. Mais si le doute peut se révéler destructeur, il est nécessaire pour avancer sans se tromper et surtout sans marcher sur toutes les têtes pour atteindre son but. Ce qui vous fait douter est aussi ce qui vous rend plus humain.

Verseau

La Lune étant chez vous, 2e décan, sa mésentente avec Vénus peut vous valoir une petite discorde avec un parent ou un enfant. N'y accordez pas trop d'importance. Cela ne durera que quelques heures, ne vous mettez pas martel en tête pour des bêtises. En fait, un proche fera sa mauvaise tête et vous aurez du mal à arranger les choses car vous serez tellement persuadé d'avoir raison que le compromis s'avèrera compliqué. Mais en même temps, vous ne vous sentirez pas bien !

Poissons

La dissonance Soleil-Pluton est un indicateur concernant vos finances et il apparaît que vous n'avez pas fait un bon investissement la banque ne vous suit pas. En particulier si vous êtes né autour des 12, 13 mars. Vous avez cependant la possibilité de demander de l'aide à quelqu'un qui semble tout prêt à vous soutenir, mais vous pouvez aussi vendre quelque chose pour récupérer la somme dont vous avez besoin. Toutefois, cette histoire doit être réglée rapidement, dans un temps imparti.