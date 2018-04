L'horoscope du 8 avril 2018

publié le 08/04/2018 à 06:33

Bélier

Mercure rétrograde encore jusqu'à dimanche prochain, 1er décan si vous attendez une réponse, un rendez-vous, des nouvelles fraîches, soyez un peu patient. Mercure reprendra une marche directe sur le 4ème degré de votre signe, qui correspond à ceux qui sont nés le 25 mars (comptez un jour avant, un jour après) et c'est vous qui serez les plus concernés par Mercure la semaine prochaine. Mais les nouvelles ne seront pas toujours bonnes (dissonance Mercure/Saturne).

Taureau

2e décan, Vénus s'installe chez vous jusqu'au 16 avril, une bonne période pour vos amours et pour votre argent, surtout entre jeudi et vendredi prochains. Nous en reparlerons, bien sûr, car elle sera en bonne harmonie avec la généreuse Neptune et cela peut se révéler très positif. 1er décan, né les 20, 21, 22, vous devez déjà sentir les remous uraniens, très probablement dans votre travail où il va y avoir des changements pas toujours bienvenus.

Gémeaux

En Bélier, votre secteur d'amitiés et de projets, le Soleil entame une dissonance avec Pluton, qui vous incitera à ne voir que ce qui ne va pas dans ces domaines. Vous ne considérerez que ce qui est négatif, alors qu'il y a malgré tout du positif, mais ce sera comme si vous faisiez l'impasse dessus (né autour des 12, 13, 14 juin). La méfiance est également l'apanage de Pluton, mais c'est une bonne chose que vous soyez plus méfiant que d'habitude : écoutez votre instinct.

Cancer

2e décan, né début juillet, d'un côté Vénus vous soutient et vous entoure d'amis bienveillants, de l'autre Saturne vous met face à une réalité un peu crue. Par ailleurs, si vous êtes né après le 3 juillet, c'est Mars qui s'oppose à vous et vous oblige à être conciliant, à ne pas jeter d'huile sur le feu si vous êtes en bisbille avec quelqu'un. Et né autour du 14 juillet, il va falloir faire un choix, prendre une décision si vous voulez sortir d'une impasse.

Lion

On ne peut pas dire que vous resterez inactif en ce dimanche, les uns auront un travail à terminer, les autres devront mettre de l'ordre dans leur courrier. Jeter ce qui est inutile, payer les factures... que des activités banales et ennuyeuses, surtout si vous êtes du 2e décan. 1er décan, la rétrogradation de Mercure prendra fin dimanche prochain et si vous êtes né autour du 27 juillet, vous aurez la réponse que vous attendez ou le document que vous avez demandé.

Vierge

2e décan, né après le 2 septembre, Vénus est en phase avec vous et vous donne soif d'aventures. Il n'est pas impossible que vous soyez parti en vacances, ou que vous partiez aujourd'hui et Vénus sera favorable toute la semaine prochaine, ce qui vous promet de très agréables journées, en bonne compagnie. Si vous faites une rencontre, ne la prenez pas très à coeur car l'autre ne sera pas du tout sur la même longueur d'ondes, même s'il/elle vous fait croire le contraire.

Balance

Votre conjoint, ou l'un de vos enfants, aura un caractère impossible dans les prochains jours et vous vous sentirez impuissant. Mais pour le moment ! Car vous allez pouvoir vous débarrasser du problème, 1er décan, à mon avis à partir de septembre prochain quand Saturne reprendra une marche directe et commencera à vous laisser en paix. Et Jupiter entamant peu après un bon aspect avec vous depuis un secteur très positif de votre zodiaque, vous vous sentirez soudain plus léger.



Scorpion

L'ambiance va s'améliorer pour le 2e décan, qui reçoit un aspect de Vénus à partir d'aujourd'hui. Équilibre dans le couple, sorties et rencontres sont au menu. Vous serez en effet plus sociable et certainement bien entouré toute la semaine prochaine, mais c'est peut-être parce que vous serez en vacances. Toutefois, même si vous n'y êtes pas encore ou si vous ne pensez pas partir, l'ambiance sera tout aussi agréable sur le plan relationnel, notamment né autour du 8/11.

Sagittaire

La zone A est sur le départ, ou déjà partie, et que vous soyez arrivé sur votre lieu de vacances ou resté chez vous, ce sera pareil, il faudra partager les tâches. Quand le Soleil est en Bélier, vous avez un petit côté égoïste : sans vous en rendre compte, vous ne pensez qu'à vous et en oubliez parfois que les autres comptent tout autant. Avant qu'on ne vous en fasse la remarque, ce que vous n'aimerez pas du tout, faites le nécessaire pour montrer que vous êtes de bonne volonté.

Capricorne

Toujours chez vous, la Lune croise Pluton et si vous êtes du 3e décan, cela vous rappellera que vous avez intérêt à ne pas être trop exclusif avec votre chéri/e. Pluton est très possessive et la Lune représente la famille, la femme quand on est un homme ; ou la mère. Et si vous êtes une femme, la Lune vous représente vous, ou vos enfants. Vous n'avez pas non plus intérêt à les priver de liberté, surtout s'ils sont adolescents. Vous vous les mettriez à dos...

Verseau

Accordez-vous du temps pour vous, ressourcez-vous aujourd'hui vous en avez besoin. En période Bélier, vous dépensez trop rapidement votre énergie, vous ne mesurez pas bien les limites à ne pas dépasser dans ce domaine. Ce dimanche est un temps d'arrêt, il faut privilégier le sommeil et faire une bonne sieste sans vous culpabiliser en vous disant que vous n'avez rien fait de votre journée. 1er décan, évitez de tourner en rond dans vos pensées, c'est-à-dire de ressasser.

Poissons

2e décan, né après le 28 février, Vénus entame une harmonie avec vous depuis un secteur de relations. Vous vous sentirez très apprécié dans les prochains jours. Il se peut que vous soyez en vacances et que vous copiniez avec des voisins ou des personnes qui sont dans votre environnement. Côté coeur, il y aura une belle complicité si vous êtes en couple, mais il faudra rester prudent si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre. Ne la prenez pas trop au sérieux.