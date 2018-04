publié le 09/04/2018 à 06:22

Bélier

La semaine ne devrait pas être tumultueuse, Vénus et Mars seront sans cesse en harmonie et vous serez rassuré, dans le domaine financier ou amoureux. De plus, les deux planètes sont en phase avec Neptune, ce qui peut vous ouvrir des portes ou vous inciter à ouvrir davantage votre coeur (2e décan). Quant à Saturne, la planète qui vous met des freins cette année, qui vous empêche d'être vous-même (1er décan), elle ne sera activée que samedi. 3e décan, le doute pourrait vous envahir jusqu'à mercredi.

Taureau

Vous bénéficierez à fond, toute cette semaine, de l'harmonie Mars-Vénus si vous êtes du 2e décan. Désir et amour seront en phase, et certains seront comblés. En effet les deux astres seront en harmonie avec Neptune et les autres, ou l'autre, feront preuve d'une rare attention, d'une grande délicatesse vis-à-vis de vous. Vous pourriez aussi tomber amoureux et être subjugué par cette personne ; il est possible que ce soit une amitié qui ait évolué vers l'amour... Un cadeau du ciel !

Gémeaux

Le 3e décan est en vedette dans les prochains jours, vous pourrez donner l'impulsion à un projet, ou avoir l'espoir d'une libération et ce sera possible jusqu'au 20 avril. Vous serez très motivé pour mettre l'une de vos volontés en oeuvre, quelque chose de libérateur, surtout si vous êtes né autour des 19 et 20 juin. Vous cherchez à lever des contraintes, à vous débarrasser des pressions qu'on exerce sur vous, sans toutefois faire de dégâts. Opération difficile mais réalisable grâce au bon aspect d'Uranus.

Cancer

Prévoyez une bonne semaine, notamment 2e décan. L'harmonie de Vénus et de Mars aura pour effet d'empêcher tout conflit, mais il faudra y mettre un peu du vôtre. Ne pas attiser la flamme et faire profil bas, sans pour autant vous sentir écrasé par les autres. Les deux planètes étant en bonne position par rapport à Neptune, vous obtiendrez ce que vous désirez c'est-à-dire préserver l'harmonie et l'équilibre dans votre relation. 3e décan, né après le 20 juillet, ça va être un peu remuant en fin de semaine.

Lion

3e décan vous trustez les rayons solaires, vous pourrez vous faire remarquer non seulement par dons et talents mais aussi par la force intérieure que vous dégagez. Ce sera fugitif, une journée tout au plus, mais au cours de cette journée vous vous sentirez renforcé, bien intégré et en phase avec les autres. Cela pourrait être mercredi, où vous aurez peut-être un rendez-vous important au cours duquel vous vous imposerez. 3e décan, les tracasseries vont bientôt cesser et ce, jusqu'en septembre.

Vierge

Vénus et Mars seront en bons termes avec vous, une configuration agréable pour le 2e décan, qui doit cependant se méfier d'une tendance à trop idéaliser l'autre. C'est un " état " normal quand on est amoureux, mais si votre histoire a déjà de la bouteille, il faut vous demander si vous ne vous mettez pas un voile devant les yeux. Car personne, jamais, n'est parfait ou idéal après un an de vie commune ! 1er décan, si vous devez réclamer quelque chose, de l'argent par exemple, attendez la semaine prochaine.

Balance

Une semaine agréable et qui commence bien puisqu'avec la Lune en Verseau vous vous sentez apprécié et êtes entouré de personnes qui vous soutiennent. Une oasis rafraîchissante pour ceux de début octobre qui vivent des moments parfois difficiles avec la dissonance de Saturne. Vous vous faites certainement du souci pour un membre de votre famille, ou à propos d'un investissement que vous avez fait et vous vous demandez si vous n'avez pas mal placé votre argent.

Scorpion

Pour vous aussi c'est une bonne semaine, surtout du côté des relations, 2e décan. Vous ne croiserez que des personnes agréables et qui seront en accord avec vous. Peut-être même que vous aurez un coup de coeur pour quelqu'un si vous êtes né autour du 8 novembre, ou que vous vous apercevrez que vous avez des sentiments pour cette personne depuis longtemps mais vous ne vous en rendiez pas compte. Par ailleurs votre confiance en vous sera plus solide que d'habitude, vous ne serez pas facilement déstabilisé.

Sagittaire

Les vibrations solaires sont pour le 3e décan cette semaine et peuvent vous rendre fier de vous, de ce que vous avez fait ou allez entreprendre. Soyez sûr de réussir. Cette assurance, qui est souvent de l'aplomb d'ailleurs, est l'une de vos marques de fabrique et elle vous vaut beaucoup de vos succès, dans la mesure où elle impressionne les autres. 2e décan, il est possible que vous soyez en vacances et Vénus dans votre secteur du quotidien nous indique que vous y avez du plaisir.

Capricorne

2e décan, vous recevez Mars qui est d'habitude un peu agressive dans votre signe, mais elle est tempérée par Vénus et vos actions ou décisions auront l'heur de plaire. Il faut dire que ce que vous ferez sera dans l'intérêt général et que personne ne pourra contrer des actions aussi généreuses et même désintéressées. Chez le Capricorne, autant certains sont " accros " à l'argent et à un fort besoin de sécurité, autant d'autres sont dans le dépouillement, de don, la volonté d'aider autrui (Vénus en Verseau ou en Poissons à la naissance).

Verseau

3e décan, vous avez la cote cette semaine, votre entourage tant professionnel que personnel pourrait vous porter aux nues. Mais vous garderez les pieds sur terre. Vous n'êtes pas du genre à vous laisser aveugler par des compliments et à croire ceux dont la spécialité est de flatter les autres. Une discussion, une négociation pourrait tourner en votre faveur, mais il est aussi possible que vous effectuiez un petit déplacement sympa, peut-être pour prendre quelques jours de vacances avec vos proches.

Poissons

Vénus et Mars indiquent que vous serez positif en toute circonstance, 2e décan, même si vous êtes dans une situation compliquée à cause d'une dépendance nocive. Il peut s'agir, nous l'avons déjà évoqué, d'une dépendance affective, alimentaire ou autre. L'important c'est le fait que vous soyez dépendant à quelque chose ou à quelqu'un et ce n'est pas bon pour vous. Vous devez vous débarrasser de cette tendance néfaste, mais on peut se demander si ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile à faire !