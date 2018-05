publié le 31/05/2018 à 15:30

La journée mondiale sans tabac, ce jeudi 31 mai, met en avant cette année le rapport entre le tabac et les cardiopathies. À cette occasion, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Fédération française de cardiologie souhaitent mettre en lumière les différentes maladies cardiaques causées par le tabagisme, souvent méconnues du grand public qui rattache souvent le cancer comme la conséquence principale du tabagisme.



Pourtant, le tabagisme constitue "la première cause de cancer et la deuxième cause de maladie cardio-vasculaire", selon le ministère de la Santé. Il provoque la mort de près de 200 personnes en France, chaque jour. Dans le monde, près de 7 millions de personnes en meurent tous les ans, soit une personne toutes les 6 secondes.

Mais il ne suffit pas d'être un gros fumeur pour être exposé à ces risques. À partir d'une cigarette quotidienne, le risque de développer des maladies cardio-vasculaires augmente de 48% chez les hommes et de 57% chez les femmes. S'arrêter de fumer avant 30 ans permettrait de réduire drastiquement ces risques.

Face à ce constat, voici une liste non-exhaustive des alternatives pour arrêter efficacement de fumer.

Les applications

Les smartphones peuvent devenir de vrais alliés dans la lutte anti-tabac. Les applications se basent sur un système de "récompense" et jouent sur la motivation du fumeur à s'arrêter. Elles permettent de dresser des tableaux récapitulatifs sur sa situation du fumeur, tout en le stimulant quotidiennement pour atteindre ses objectifs personnels.



Il en existe plusieurs dizaines comme "Tabac info service" (développée par l'Assurance maladie), ou "Smokerstop" (gratuite) ou encore "Quit now" (payante).

Les patchs

Bonne nouvelle, ceux-ci sont remboursés par l'Assurance maladie depuis dimanche 27 mai, et sont prescriptibles par un médecin généraliste. Pour que ce traitement soit efficace, il faut que l'utilisateur le suive au minimum pendant 5 semaines.



Si pour l'instant une seule marque est remboursée, le ministère de la Santé assure que d'autres marques devraient suivre.

Changer sa vision de la cigarette

Les thérapies comportementales cognitives (TCC) peuvent amorcer une fin de dépendance. Le principe est de pousser la personne dépendante au tabac à se questionner sur la relation qu'elle entretient avec le tabac pour pointer ses mécanismes d'attachement à la cigarette. Cette approche non-médicamenteuse de l'arrêt du tabac permettrait d'augmenter ses chances d'arrêter de fumer de 50%.



L'hypnose repose sur la persuasion et peut fonctionner sur des personnes particulièrement dépendantes psychiquement à la cigarette. Pour cela, il faut toutefois que celles-ci y soient réceptives. La méditation est aussi préconisée pour les personnes psychiquement dépendantes et favorise un changement de vision de la cigarette.

Les ouvrages spécialisés

Si vous sentez que la lecture peut vous aider à vous convaincre d'arrêter de fumer, plusieurs ouvrages ont fait leur preuve auprès du grand public et abordent la thérapie comportementale.

- Allen Carr, un ex-fumeur très dépendant de la cigarette, a écrit l'ouvrage "La méthode simple pour en finir avec la cigarette" (Pocket). Véritable "tabac" dans les librairies, il a été traduit en 15 langues.

- "L’entretien motivationnel. Aider la personne à engager le changement", de Stephen Rollnick et William R. Miller, aide les personnes sur le plan psychique à comprendre leurs mécanismes d'addiction.

- "Le plaisir de s'arrêter de fumer", de Bertrand Dautzenberg, propose d'arrêter en diminuant progressivement la cigarette, notamment grâce aux substituts nicotiniques.



D'autres ouvrages existent sur le sujet, vous pouvez accéder à cette liste sur le site stop-tabac.

D'autres techniques complémentaires

Du fait de leur efficacité variable, l'acupuncture et la sophrologie, par exemple, ne sont pas considérées comme des méthodes en soi pour stopper le tabagisme. Cependant, elles permettent à une personne désireuse d'y mettre un terme de conditionner son corps afin que d'autres techniques complémentaires, comme précédemment mentionnées, soient plus efficaces.