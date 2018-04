Faire du vélo renforcerait le système immunitaire

publié le 03/04/2018 à 10:51

Voilà qui va peut-être redonner le sourire à ceux qui, faute de train, ont décidé de prendre leur vélo ce matin. Faire du vélo ce n'est pas seulement bon pour le cœur, pour les muscles, pour le moral. C'est aussi bon pour notre immunité.



C'est ce que révèle une étude britannique que reprend ce matin la matinale du Monde. Les chercheurs ont étudié un groupe de 125 adultes dont deux tiers d'hommes, âgés de 55 à 79 ans qui ont fait du vélo pendant une grande partie de leur vie à raison de deux heures et demi par semaine. Les résultats sont éloquents. À 75 ans, ils ont l'immunité de personnes de 20 ans.

Ça paraît fou, mais pédaler stimulerait, semble-t-il le thymus, cette glande dont la fonction est d'assurer la maturation de certains globules blancs censés nous protéger, glande qui a tendance à s'atrophier avec l'âge. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.

La grève divise les éditorialistes

La matinale du monde qui, comme la plupart des quotidiens, revient ce matin sur cette grève à la SNCF. Mardi noir sur les rails titre le Progrès. Pour Paris Normandie c'est le casse-tête. Ça se joue maintenant, titre le Parisien-Aujourd'hui en France qui met en Une un Emmanuel Macron visiblement déterminé, regard presque défiant. C'est le premier os social sur lequel tombe Emmanuel Macron écrit Jean Michel Bretonnier de la Voix du Nord. Sa fermeté, son habileté vont être sollicitées, et mesurées.



Tous les éditorialistes sont d'accord sur ce point. En revanche sur l'utilité / sur le bienfondé de la grève. Là on a deux camps dans la presse ce matin. D'un côté, l'Humanité, pour qui la bataille du rail doit être celle de tous. Faux, répond Rémi Godeau dans l'Opinion qui dénonce une imposture. C'est, écrit-il, une imposture de maquiller une grève aussi corporatiste en une défense des services publics. Une escroquerie de caricaturer la reforme en un plan de casse sociale. La Croix de son côté revient sur l'histoire des grèves. La grève, une histoire française, titre le quotidien qui se demande d'où vient cette gréviculture à la française. Eh bien d'après certains historiens, tout vient de l'histoire de notre droit. Le droit de grève a été légalisé en France en 1864. Soit 20 ans avant l'autorisation des syndicats.



On aurait donc pris l'habitude de faire grève avant de discuter, contrairement par exemple, à nos voisins allemands où l'on discute avant de bloquer. Par ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les conflits sociaux, ont, écrit la croix, plutôt tendance à baisser en France. Les raisons sont à la fois conjoncturelles, la crise économique qu'on a connu ces derniers années ne pousse pas à faire grève. Structurelles aussi car les grands foyers de grève du XXe siècle, les mines, les industries textiles, ont quasiment tous disparus. C'est plus aussi compliqué, plus stigmatisant de faire grève dans des TPE ou des PME que dans des entreprises qui comptent plusieurs dizaines de salariés.



Les grèves, en tout cas, ont fait perdre 2,4 millions de journées à la SNCF en 10 ans. 8 millions depuis 1980. Chiffres publiés par Le Figaro qui précise qu'en moyenne , depuis 1980, les agents de la SNCF passent 1,18 journée, chaque année, à manifester ou à faire grève. Entre 2007 et aujourd'hui, ce chiffre monte à 1,5 journée non travaillée par an et par personne

Vers la fin de l'écrit d'invention au bac

Le Figaro qui nous annonce une révolution. Non pas sur les rails mais à l'école. Jean Michel Blanquer veut d'après le quotidien, supprimer l'exercice d'écriture d'invention proposée au bac français. Celui qui propose d'écrire un poème à la manière de Jacques Prévert ou une scène à la manière de Molière. C'est le sujet le plus choisi derrière le commentaire de texte, notamment par les moins bons élèves. Problème, dit le ministre, ça donne lieu à des copies délirantes. Eh oui tout le monde n'est pas Molière ni Balzac.



Elle, en revanche, est une Mozart en puissance. Le Figaro et vous, propose ce matin un portrait assez fascinant d'Alma Deutsher, une jeune violoniste de 13 ans. La jeune britannique s'est produite la semaine dernière sur la scène du festival de Pâques d'Aix-en-Provence. 13 ans, elle joue, bien sûr, à merveille mais elle compose aussi. Elle a déjà créé deux opéras. Rien que ça. "Toutes les pièces que vous entendez, a-t-elle lancé, à la salle, je les ai composés entre mes 6 ans et mes 9 ans. Fou rire dans le public. Mais Alma ne se démonte pas. Elle joue un mouvement de sa première sonate. Enchaîne sur des variations sur un thème personnel. Elle explique que ce thème lui est venu en rêve, dans la nuit. C'est à 3 ans qu'elle a découvert la musique. Avec Richard Strauss et sa berceuse. Comme toutes les petites filles de son âge elle joue aussi à la corde à sauter. Sauf que la sienne, dit-elle, est magique. Elle lui soufflerait des mélodies. Entre la corde à sauter magique et le vélo qui protège notre immunité, je ne vois qu'une chose à dire : "faites du sport".