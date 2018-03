publié le 28/03/2018 à 11:38

Marseille prend des allures de station de ski. Non, rassurez-vous, il ne neige pas sur la cité phocéenne. En revanche, la ville aura bientôt son téléphérique dans 3 ans. C'est ce qu'annonce La Provence avec un photomontage assez étonnant en une du quotidien. Une cabine qui surplombe le vieux port. De quoi imaginer que la vue sera magnifique. Alors ce projet qui doit permettre de relier le vieux port et la "Bonne Mère" est un vieux serpent de mer. "Le téléphérique, ça me plairait mais je ne veux pas qu'on enjambe le vieux port, disait Jean Claude Gaudin, le maire de Marseille, lors de la cérémonie des vœux. Je ne veux pas qu'on touche à la carte postale."



Voilà, ça c'était en janvier dernier. Depuis, les choses avancent sérieusement. Comme l'explique ce matin La Provence, ça y est, la société Systra, filiale de la SNCF, a été choisie pour piloter le projet. À elle d'étudier le montage administratif, technique et juridique. Sacré défi, Jean Claude Gaudin le rappelait, le téléphérique va survoler des sites classés. Ceux qui vont voir passer les cabines au-dessus de leurs têtes, de leurs terrasses risquent aussi de faire la grimace. Impossible encore de dire qui concevra et exploitera ce téléphérique mais d'après le quotidien les travaux débuteront en octobre 2019.

La mise en service est prévue pour 2021. Il faudra six minutes pour effectuer le trajet. Un kilomètre à peine à vol d'oiseaux. Une révolution, les amoureux de Marseille en savent quelque chose. Ça monte, il y a plein d'escaliers. C'est pénible me disait même tout à l'heure, Cyprien Cini, notre Marseillais préféré

L'hommage à Arnaud Beltrame

La Provence, qui comme la plupart des quotidiens, revient bien sûr sur cet hommage qui sera rendu ce matin à Arnaud Beltrame. "L'hommage de la nation" titre la Dépêche du midi, à "un héros français", ça c'est la Une du Télégramme. "Un authentique héros" pour Laurent Joffrin dans Libération. "Le silence, le respect et la gratitude doivent être au rendez-vous", écrit de son côté Jean Levallois dans La Presse de la Manche. Vos éditorialistes qui scruteront de près les mots d'Emmanuel Macron tout à l'heure dans la cour des invalides. Pour Hervé Chabaud, le message doit dépasser l'éloge. "Les mots prononcés par Emmanuel Macron devront, ajoute Nicolas Beytout de l'Opinion, être assez forts, si ce n'est pour recréer l'union, pour éviter que ne se creuse davantage la désunion. C'est, rappelle-t-il, l'objectif numéro un de ceux qui nous font la guerre."



Dans les Les Échos Cécile Cornudet tente, elle, de décrypter la stratégie Macron. Fuyant la seule approche sécuritaire, il veut répondre aux causes profondes du terrorisme en agissant sur le renseignement, l'école, la politique des quartiers. "Est-ce terriblement ambitieux ou terriblement naïf ?", se demande-t-elle. "L'éloge prononcée tout à l'heure donnera, conclut-elle, un premier aperçu de ce qu'est cet autrement présidentiel."

Le père de Laeticia Hallyday prend la parole

Lui est resté très discret jusqu'ici. Son nom en revanche a souvent été cité. Pour la première fois depuis la mort de Johnny et la bataille autour de l'héritage du chanteur, André Boudou, le père de Laeticia prend la parole. "Nous ne sommes pas les Thenardier de la France", déclare-t-il cette semaine à l'Express. "Vous voulez savoir quel rôle a joué le 'clan Boudou' comme on nous appelle?, demande-t-il. Eh bien nous avons fait du bien à Johnny." Cela fait, poursuit-il, cinq ans que je ne parlais plus à Johnny. Nous nous sommes, explique-t-il brouillés après plusieurs désaccords. La signature avec la maison de disque Warner, son installation en Suisse... Johnny ne m'a pas écouté. Le créateur Daniel Hechter lui a présenté son avocat qui l'a emmené en Suisse. On connaît le résultat : un redressement fiscal de neuf millions d'euros", ironise André Boudou.



André Boudou qui ajoute : "À partir de là, j'ai dit à Johnny 'tu es trop con, continue à chanter mais ne me casse plus les cou***es'. On me décrit, conclut-il, comme un sulfureux homme d'affaire mais j'ai toujours réussi dans le business. Je n'ai jamais fait perdre d'argent à Johnny, au contraire. En revanche moi, le chef d'entreprise, j'ai eu des ennuis. Uniquement, dit-il, parce que j'étais le beau-père de Johnny Hallyday. On s'est payé le beau-père de la star. Ma relation avec lui ne m'a apporté que des emmerdes.



À retrouver dans L'Express qui consacre par ailleurs un grand dossier au prix de l'immobilier. Un marronnier comme on dit dans notre jargon. Pour info, les grandes métropoles, ont toujours la cote. Marseille notamment. Impossible, en revanche, de dire si le téléphérique fera ou non flamber les prix.