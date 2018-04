publié le 04/04/2018 à 10:36

Pas mal de gens croient que seules les femmes sont concernées dès qu'il est question de périnée. Or il se passe que, comme les femmes, les hommes ont un périnée. S'il n'est pas tout à fait le même, j'en conviens, il mérite tout autant d'être musclé, entretenu, surveillé et bichonné.



On a dans l'abdomen tout un tas d'organes. Disons que le périnée, c'est le plancher qui soutient tous ces organes. La partie visible est celle qui se trouve en gros entre ses organes génitaux et l'anus.

Il est important que ce plancher soit solide. Autrement dit que le périnée soit suffisamment musclé pour ne pas être fragilisé dès qu'il ressent la moindre pression. Il y a d'abord la pression permanente des viscères. Après il y a les pressions ponctuelles. Imaginez que vous ayez envie d'uriner et que vous tardiez à y aller, et hop ! il y a pression.

Autre exemple : quand vous faites du sport, vous sautez, vous courez. Là encore, il y a pression. C'est pareil lorsque vous portez quelque chose de particulièrement lourd. Bref il existe pléthore de situations de vie courante qui vous conduisent à maltraiter votre périnée et à le rendre vulnérable. Jusqu'au jour où il vous le fait payer.



L'enjeu, c'est déjà d'éviter les fuites urinaires. Ensuite c'est de préserver, voire d'amplifier son plaisir sexuel. Il est évident que quand deux périnées se rencontrent, s'ils ont l'habitude de se contracter, il y a de fortes chances qu'ils s'entendent à merveille.



Plus sérieusement, un périnée musclé c'est pour la femme la promesse de meilleures sensations, et pour l'homme l'assurance d'améliorer la qualité de son érection et la maîtrise de son éjaculation.



Ces choses à ne pas faire

Il existe une liste de choses à éviter pour ne pas fragiliser son périnée. Primo : envie de faire pipi ? N'attendez pas, allez-y tout de suite. Secundo : une fois au petit coin, évitez les jets d'urine trop violents qu'on obtient en poussant comme si on voulait uriner plus vite. C'est le genre de chose qui abîme le périnée.



Tout comme, tertio, le fait d'être constipé. Dans ce cas, on pousse. Et quand on pousse, on fragilise. Si on sent qu'on n'est pas au mieux avec son périnée, on oublie certains sports, comme la course à pied, le step, l'aérobic, le basket ou le trampoline. pratiqués à haute dose, ces sports affaiblissent le périnée.



On en revient donc à la base. D'abord des exercices ciblés sur cette zone corporelle qui, une fois fortifiée, vous autorisera à faire tous les sports. Y compris à monter sur un vélo pour gravir les... Pyrénées.