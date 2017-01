ÉDITO - À l'approche du week-end, le journaliste livre ses conseils aux amateurs de jogging qui prennent parfois des risques inutiles.

par Michel Cymes publié le 27/01/2017 à 11:41

Par les temps qui courent, il est plus que jamais recommandé de s'échauffer avant d'entamer votre footing ou votre séance de sport. L'hiver, le corps est bien plus diesel que turbo : il met plus de temps à monter en température.



Le problème, c'est qu'on s'échauffe parfois n'importe comment. Certes on saute sur place, ce qui est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Sauter sert à échauffer les mollets, les chevilles, les tendons d'Achille. Mais quid des cuisses, des adducteurs, des épaules et des ischio-jambiers ? Si vous oubliez de les réveiller, vous risquez la blessure, voire un accident.



Au final cette séance d'échauffement n'est l'affaire que de quelques minutes, mais de minutes qu'il ne faut pas expédier si vous ne voulez pas vos retrouver pendant des jours entiers avec des béquilles.

Ischio-jambiers : bottez-vous le derrière !

Quels mouvement pour quel muscle ? Les ischio-jambiers sont situés à l'arrière de la cuisse. Pour éviter un bon claquage, il ne faut pas bâcler leur échauffement. Courez en prenant soin de vous botter le derrière. L'idée c'est de ramener les talons le plus rapidement possible pour qu'ils viennent cogner dans votre fesse. Talon droit, fesse droite ; talon gauche, fesse gauche. Vous alternez en faisant cela sur une vingtaine de mètres, vous revenez au point de départ en marchant. Vous le refaites une ou deux fois, et vous passez à autre chose.

Cuisses : montez les genoux !

Pour les cuisses, il faut travailler la montée des genoux. Concrètement, vous les montez à l'horizontale jusqu'à ce qu'ils parviennent à hauteur de votre bassin. Vous faites cela sur place en alternant jambe droite et jambe gauche. Veillez à ce que votre tronc reste bien droit. Il faut le faire assez vite de manière à ce que le contact avec le sol soit le plus bref possible. Vos abdos vont se contracter. Enchaînez trois séries de dix.

Adducteurs et épaules

Pour les adducteurs (l'intérieur des cuisses), il faut penser à faire quelques pas chassés sur quelques dizaines de mètres dans un sens puis dans l'autre. N'oubliez pas non plus de vous chauffer les épaules en faisant de grands moulinets avec vos bras.