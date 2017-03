publié le 25/03/2017 à 14:30

Les beaux jours ne sont plus très loin. Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars, la France va changer d'heure pour passer à l'heure d'été. À 2 heures du matin, il sera 3 heures. Vous dormirez une heure de moins et les journées vont s'allonger. Et comme chaque année, il va falloir réhabituer son organisme à ce nouveau rythme. Un changement qui n'est pas la seule conséquence pour le corps humain, comme l'explique Sylvie Royant-Parola, psychiatre et spécialiste du sommeil, à RTL.



"Tout changement d'heure perturbe notre rythme car c'est une heure de décalage, un jetlag qui va entraîner des modifications que l'on va ressentir selon les personnes pendant trois jours, huit ou quinze jours. En moyenne, c'est plutôt une huitaine de jours", affirme la spécialiste qui souligne également des effets sur l'humeur. "On est plus sensible à ce moment-là à une vue plus péjorative des choses. Il y a un côté cocooning".

Pour autant, la psychiatre recommande de ne pas trop modifier ses habitudes afin d'adoucir le passage à l'heure d'été. Selon elle, il faut ainsi bien prendre soin à "continuer à avoir une activité physique régulière".



Le but est de modifier ses habitudes par petites touches. Par exemple pour le sommeil, il est recommandé de décaler ses heures de réveil et de levée de quelques minutes seulement, afin d'habituer votre organisme.