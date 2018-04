Allergies : "C'est tout à fait de saison", estime une spécialiste

publié le 16/04/2018 à 14:18

Ah les beaux jours ! Les températures estivales font leur grand retour sur l’Hexagone. Pourtant un ennemi quasi invisible pourrait venir vous gâcher la vie : le pollen. C'est l'alerte rouge aux allergies. Pour preuve, un enfant sur cinq et près d'un adulte sur trois sont allergiques.



Y-a-t-il raison de s'inquiéter ? Pas forcément selon le professeur Jocelyne Just, présidente de la société française d'allergologie et chef de service à l'hôpital Trousseau. "C'est tout à fait de saison. C'est la saison de pollinisation des arbres et (...) lorsqu'il y a un peu de soleil et de vent, les comptes polliniques explosent", explique-t-elle.

Un phénomène répandu

Parmi les symptômes fréquents, on retrouve les éternuements, le nez qui coule clair et les yeux et le nez qui grattent. La toux, une gêne respiratoire et les crises d'asthme indiquent une allergie avancée.

Le professeur Jocelyne Just souligne qu'il est important de se familiariser avec ces symptômes, qui risquent de se généraliser de plus en plus. "C'est dû au mélange pollution/pollen qui rend les pollens plus allergisants. C'est dû au réchauffement climatique qui rallonge les pollinisations", commente la spécialiste.



Comment s'en protéger ? La présidente de la société française d'allergologie préconise des gestes simples : "Se couvrir les yeux avec une casquette ou des lunettes et se laver les cheveux le soir avant de dormir".