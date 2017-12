publié le 07/12/2017 à 11:36

Il existe des brosses à dents de toutes les formes. À poil dur, à poil souple, à poil intermédiaire, électrique ou pas : on ne sait plus où donner de la gencive. Essayons donc d'y voir un peu plus clair. Il n'y a aucune contre-indication à la brosse à dents électrique. C'est la plus efficace. Elle fonctionne seule, elle va dans des recoins quasi-inaccessibles, on peut la manier sans effort. C'est surtout appréciable pour les petits qui ne sont pas toujours très agiles de leurs mains. Le reste, c'est de l'intendance.



On lui reprochera d'être plus chère et plus lourde que la brosse classique, d'être encombrante quand on voyage. Une brosse à dents sans son chargeur, c'est bête comme une valise sans poignée. Mais la brosse à dents électrique est une invention qui vaut le coup. Je valide !



Un bon brossage, c'est au moins deux minutes

Je ne mets pas pour autant mon veto à l'emploi de la brosse à dents classique. D'abord parce qu'elle n'est jamais en panne de batterie. Ensuite elle fait l'affaire, mais il faut bien s'en servir. Je rappelle qu'un bon brossage va du rouge vers le blanc : il faut partir de la gencive et aller vers la dent. Répétez le geste en évitant de tomber dans la facilité de l'aller-retour, qu'il se fasse de haut en bas ou de l'avant vers l'arrière. Par ailleurs on ne se brosse pas les dents 20 secondes. Un brossage digne de ce nom, c'est deux minutes minimum.



Quid des poils de la brosse ? C'est une affaire de goût et de sensation. Mais vous devez savoir que plus les poils sont durs, plus c'est abrasif pour vos dents. Par ailleurs, à force d'être caressées par des brosses dures, les gencives se rétractent - ce qui est inesthétique, et surtout douloureux. Si la racine (ou le collet) est un peu à découvert, vous le sentez passer quand vous buvez du chaud ou du froid, ou quand vous dégustez une friandise.



Maintenant que j'ai bien "flingué" les brosses dures, je vous dirai qu'à l'inverse les brosses trop souples sont bien gentilles mais beaucoup moins efficaces. C'est pour cette raison qu'on les réserve aux personnes qui sont passées par la chirurgie dentaire ou aux femmes enceintes pour lesquelles le risque d'inflammation de la gencive est plus élevé qu'à l'accoutumée.



Mauvaise hygiène bucco-dentaire

On opte donc pour un modèle souple ou mi-souple. On peut même avoir les deux, ce qui dopera les ventes de brosses à dents qui, en France, en ont besoin. Loin d'avoir des actions, j'ai une petite préoccupation. Chez nous il se vend moins de 100 millions de brosses par an. Si on considère que nous sommes 65 millions, et qu'il faut changer de brosse tous les trimestres, ce sont près de trois fois plus de brosses qui devraient être vendues chaque année.



Conclusion : les Français n'ont pas une hygiène bucco-dentaire irréprochable. Ils font à peine mieux que les Italiens, les Espagnols ou les Grecs. Ils sont très loin derrière les Suédois, les plus vertueux. Comme quoi le sketch de Gad Elmaleh sur le blond qui est beau, costaud et avec un sourire étincelant, ce n'est pas de la fiction.